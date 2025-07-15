Miata durchschneidet 96 m mit 1,41 g/t Gold in oberflächennahem Goldsystem bei Big Berg und liefert bis dato besten Abschnitt auf Goldprojekt Sela Creek in Suriname

VANCOUVER, British Columbia, 24. März 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FWB: 8NQ) (OTCQX: MMETF) (Miata oder das Unternehmen) freut sich, Bohrergebnisse von seinem laufenden, 25.000 m umfassenden Diamantbohrprogramm auf dem Goldprojekt Sela Creek (Sela Creek oder das Projekt) in Suriname bekannt zu geben. Diese Ergebnisse stammen von Bohrungen im Zielgebiet Big Berg – einer von mehreren Zonen mit hoher Priorität, die zurzeit im gesamten Gebiet Sela Creek erprobt werden.

Die ersten Bohrungen bei Big Berg haben die bis dato stärksten Abschnitte bei Sela Creek geliefert und bestätigen ein umfassendes Goldsystem mit durchgängiger Mineralisierung ab der Oberfläche. Diese Ergebnisse unterstreichen die erste große Entdeckung außerhalb von Jons Trend, vergrößern das Projekt durch Bohrungen und heben dessen Potenzial in Distriktgröße hervor. Die Ausdehnung und die Geometrie der Mineralisierung weisen darauf hin, dass Big Berg Teil desselben strukturellen Korridors wie Jons Trend sein könnte, der sich etwa 1 km entlang des Streichens von Jons Trend entfernt liegt. Weitere Bohrungen zur Erprobung dieses Abschnitts und dessen Beständigkeit sind im Gange.

Höhepunkte

– 26DDH-BB-003 durchschnitt:

o 67,5 m mit 1,13 g/t Au ab der Oberfläche1,2

o und 96 m mit 1,41 g/t Au ab 96 m1,3

· Einschließlich mehrerer hochgradiger Zonen:

o 18,1 m mit 2,95 g/t Au2 ab 40,4 m

o 7,7 m mit 5,79 g/t Au2 ab 130,3 m

o 4,65 m mit 3,98 g/t Au2 ab 147 m

o 23,5 m mit 2,34 g/t Au2 ab 168,5 m

– Big Berg ist eine neue Entdeckung, etwa 1 km südöstlich von Jons Trend.

– Die Beständigkeit der Goldmineralisierung wurde in drei weiteren Bohrlöchern bei Big Berg bestätigt:

o 7 m mit 3,75 g/t Au2 ab 96 m in DDH-BB-001

o 25 m mit 0,90 g/t Au2 ab 69 m und 5,25 m mit 2,38 g/t Au ab 105 m in DDH-BB-002

o 7,25 m mit 2,79 g/t Au2 ab 90,75 m und 7,2 m mit 1,99 g/t Au ab 110,8 m in DDH-BB-04

– Big Berg und Jons Trend sind entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen, was das beträchtliche Potenzial für eine Erweiterung auf regionaler Ebene verdeutlicht.

– Ein Bohrgerät setzt die Bohrungen bei Big Berg fort, um die Entdeckungszone zu erweitern.

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Abbildung 1: Längsschnitt der interpretierten mineralisierten Zonen im Zielgebiet Big Berg. Der Standort des Abschnitts ist in Abbildung 2 mit A-A gekennzeichnet.

Diese Ergebnisse von Big Berg stellen einen bedeutsamen Meilenstein für das Projekt Sela Creek dar, sagte Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, CEO von Miata. Das Durchschneiden von nahezu 100 m mit einer durchgängigen Goldmineralisierung mit 1,41 g/t Au in einem neuen Zielgebiet, beginnend in Oberflächennähe, ist ein klarer Hinweis darauf, dass wir ein umfassendes und solides Goldsystem gefunden haben. In Kombination mit den hochgradigeren Abschnitten entlang des Bohrlochs stellt dies die bis dato stärksten Bohrergebnisse dar, die wir im Rahmen des Projekts verzeichnet haben.

Besonders vielversprechend ist die starke Ähnlichkeit zwischen Big Berg und Jons Trend. Während sich Jons Trend weiter in Richtung dessen ausdehnt, was unserer Erwartung nach die Grundlage für eine erste Ressource bilden wird, verdeutlicht Big Berg, dass sich die Mineralisierung über eine einzelne Entdeckungszone hinaus erstreckt.

Sowohl Big Berg als auch Jons Trend sind entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen und wir befinden uns in einer günstigen Position, um das System kontinuierlich zu erweitern und seine gesamte Ausdehnung zu definieren. Eines unserer Bohrgeräte ist nun nach Big Berg zurückgekehrt, um diese aufregende neue Entdeckung weiter zu erproben.

Zielgebiet Big Berg

Big Berg ist etwa 800 bis 1.200 m entlang des Streichens von Jons Trend entfernt, innerhalb desselben interpretierten strukturellen Korridors, der die Goldmineralisierung im zentralen Teil des Konzessionsgebiets Sela Creek beherbergt. Die Bohrungen bei Big Berg haben ein solides und seitlich ausgedehntes Mineralisierungssystem bestätigt, das von breiten Zonen mit Goldmineralisierungen geprägt ist, mit lokal hochgradigen Mineralisierungszonen.

Bohrloch 26DDH-BB-003 ist insofern von besonderer Bedeutung, als es sich wiederholende Mineralisierungszonen ab der Oberfläche bis in die Tiefe durchschneidet, wobei zwei primäre Zonen eine Gesamtlänge von 67,5 m bzw. 96 m aufweisen. Diese mächtigen Abschnitte, kombiniert mit mehreren hochgradigen Abschnitten wie 2,5 m mit 15,34 g/t Au ab 45 m und 2 m mit 17,84 g/t Au ab 131,3 m, weisen auf ein starkes Goldsystem hin, das für einen Tagebaubetrieb geeignet sein könnte.

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Abbildung 2: Kartenansicht der Entdeckungsbohrlöcher bei Big Berg. Beachten Sie die Beständigkeit der Strukturen und modellierten Erzgangreihen mit dem Zielgebiet Jons Trend. Alle Ergebnisse von 2025 werden als durchschnittene Mächtigkeit angegeben. Angaben zur wahren Mächtigkeit werden, sofern verfügbar, auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Die Verteilung der Mineralisierung innerhalb des Bohrlochs weist auf das Vorkommen sich wiederholender, subparallel verlaufender Zonen hin. Diese Hypothese wird durch Querschnittsinterpretationen gestützt, die vertikal beständige Zonen mit Erzgängen und Mineralisierungen über mehrere Bohrlöcher hinweg verdeutlichen.

Kernbeobachtungen zeigen eine Mineralisierung in Verbindung mit Quarz-Sulfid-Erzgängen innerhalb alterierter Wirtsgesteine, wobei die Siliziumdioxid- und Muskovitalteration mit zunehmender Tiefe stärker wird, was mit einem sich verstärkenden Mineralisierungssystem übereinstimmt.

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Abbildung 3: Dichte Quarzerzgänge und intensive Verkieselung bei etwa 150 m in Bohrloch 26DDH-BB-003. Die Alteration, die Mineralogie und die Art der Erzgänge sind jenen bei Jons Trend ähnlich – einer Entdeckungszone etwa 1 km weiter nordwestlich.

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Abbildung 4: Starke Verkieselung und Pyrrhotit-Pyrit-Alteration in Bohrloch BBH-03 in einer Bohrlochtiefe von 47 m

Tabelle 1. Bohrergebnisse von Big Berg. Die in dieser Tabelle angegebenen Intervalle ergaben über 2,5 m mit über 0,45 g/t Gold und weisen eine interne Verdünnung von weniger als 5 m auf. Die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Beachten Sie, dass die 67 m bei 1,41 g/t den Schwellenwert für die maximale interne Verdünnung nicht erreichen, um in dieser Tabelle aufgeführt zu werden.

Loch-Nr. Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Bohrloch- länge (m) Ziel

26DDH-BB-001 46 50,5 4,5 0,80 174.4 Big Berg

einschließlich 47 48 1 2,28

und 96 103 7 3,75

einschließlich 98 103 5 4,82

und 109,6 110,1 0,5 1,45

und 121,6 124 2,4 1,03

und 128 129 1 0,53

und 130 131 1 0,64

26DDH-BB-002 1,5 4,5 3 0,56 156 Big Berg

und 46 48 2 1,03

und 56 57 1 0,65

und 69 94 25 0,90

einschließlich 81 89 8 1,21

einschließlich 91 94 3 2,20

und 105 110,25 5,25 2,38

einschließlich 105,8 109 3,2 3,47

26DDH-BB-003 0 15,5 15,5 0,83 210 Big Berg

einschließlich 6 10,5 4,5 1,25

und 28,5 30 1,5 1,35

und 40,4 58,5 18,1 2,95

einschließlich 45 47,5 2,5 15,34

und 65 67,5 2,5 2,41

und 96 110,5 14,5 0,95

einschließlich 103,5 105 1,5 4,13

und 130,3 138 7,7 5,79

einschließlich 131,3 133,3 2 17,84

und 147 151,65 4,65 3,98

einschließlich 149,5 150,65 1,15 12,11

und 162 163,5 1,5 1,46

und 168,5 192 23,5 2,34

einschließlich 171 184 13 3,43

26DDH-BB-004 0 3 3 0,54 180 Big Berg

und 48 49,5 1,5 0,93

und 58,9 66 7,1 0,50

und 73,5 77,9 4,4 0,75

und 90,75 98 7,25 2,79

einschließlich 95,15 96,15 1 11,40

und 103 104 1 0,57

und 110,8 118 7,2 1,99

einschließlich 110,8 112,35 1,55 6,15

und 126,55 130 3,45 1,55

einschließlich 127,05 128,05 1 4,06

und 132,7 148,5 15,8 0,62

Tabelle 2. Informationen zu Bohrkragen

Bohrkragen Easting (m) Northing (m) Höhenlage (m) Azimut (°) Neigung (°) Länge (m)

26DDH-BB-001 755703 417495 113,2 330 -50 174,4

26DDH-BB-002 755719 417581 113,2 310 -50 156

26DDH-BB-003 755622 417509 112,3 28 -45 210

26DDH-BB-004 755722 417578 112,8 285 -60 200

Mögliche Verbindung zu Jons Trend und Potenzial auf regionaler Ebene

Die Ergebnisse von Big Berg haben beträchtliche Auswirkungen auf das ganze Projekt Sela Creek.

Die Nähe von Big Berg zu Jons Trend in Verbindung mit seinem Standort entlang desselben interpretierten strukturellen Korridors liefert starke Hinweise auf ein potenziell durchgängiges oder sich wiederholendes mineralisiertes System entlang des Streichens. Diese räumliche Beziehung erhöht das Potenzial für eine Verbindung dieser Zonen mittels laufender Bohrungen erheblich.

Die bisherigen Bohrungen bei Jons Trend haben ein umfassendes und sich ausdehnendes mineralisiertes Gebiet abgegrenzt, das voraussichtlich die Grundlage für eine erste Ressource bilden wird. Big Berg beweist, dass diese Mineralisierung kein Einzelfall ist.

Die wesentlichen Gemeinsamkeiten zwischen Big Berg und Jons Trend beinhalten Folgendes:

– Vergleichbare Erzgangausrichtungen und strukturelle Kontrollfaktoren

– Ähnliche Alterationsanhäufungen und Wirtslithologien

– Vorkommen breiter mineralisierter Hüllen mit inneren hochgradigen Zonen

– Starke vertikale Beständigkeit

Diese Merkmale unterstützen die Interpretation, wonach Big Berg entweder eine direkte Erweiterung von Jons Trend oder eine parallel verlaufende mineralisierte Zone innerhalb desselben strukturellen Rahmens darstellen könnte.

Sowohl Big Berg als auch Jons Trend sind weiterhin in alle Richtungen sowie in der Tiefe offen, wobei im Rahmen der bisherigen Bohrungen nur ein begrenzter Teil der interpretierten mineralisierten Korridore erprobt wurde. Dies bestärkt die Ansicht des Unternehmens, dass Sela Creek ein umfassendes, unzureichend erkundetes Goldsystem mit beträchtlichem Potenzial für eine weitere Ausdehnung sowohl seitlich als auch entlang des Streichens darstellt.

Programmupdate und nächste Schritte

Das Unternehmen führt in Anbetracht dieser Ergebnisse zurzeit weitere Bohrungen bei Big Berg durch, um das Ausmaß und die Beständigkeit der Mineralisierung genauer abzugrenzen.

Der Schwerpunkt der laufenden Arbeiten liegt auf

– der Erweiterung des Mineralisierungsgebiets entlang des Streichens und in der Tiefe;

– der Erprobung der Beständigkeit zwischen Big Berg und Jons Trend;

– der weiteren Verfeinerung des Strukturmodells, das die Goldmineralisierung begrenzt.

Miata befindet sich in einer günstigen Position, um sowohl die Erweiterungs- als auch die Explorationsbohrungen in mehreren vorrangigen Zielgebieten, einschließlich Puma, Stranger und weiterer regionaler Korridore, voranzutreiben.

QA/QC-Erklärung

Die Bohrlochproben werden bei FILAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, auf Gold analysiert. Die Proben werden zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % eine Korngröße von 88 µm aufweisen, bevor sie mittels einer 50-g-Brandprobe (50-g-Aliquot) mit Atomabsorption (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm pro Tonne (g/t) ergaben, wurde ein weiterer Schnitt aus der ursprünglichen Pulpe entnommen und mit einem gravimetrischen Abschluss mittels Brandprobe untersucht. Bei Proben mit grobem sichtbarem Gold oder einem Untersuchungswert von über 10,0 Gramm pro Tonne (g/t) wird eine metallische Siebanalyse des groben Ausschussmaterials durchgeführt. Miata Metals fügt zertifizierte Referenzstandards sowie Leerproben und ¼-Kern-Duplikate in die Probensequenz ein, um die Qualität zu kontrollieren und sicherzustellen.

Erklärung der sachverständigen Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer sachverständigen Person (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

1Tatsächliche Mächtigkeit unbekannt

2Maximale interne Verwässerung von 8,5 m unterhalb von 0,1 g/t Au

3Maximale interne Verwässerung von 18,3 m unterhalb von 0,1 g/t Au

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQX (OTCQX: MMETF) und Frankfurt (FWB: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften. Das Unternehmen hält eine 70-prozentige Beteiligung am ~215 km2 großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung. Beide Explorationsliegenschaften befinden sich im Greenstone Belt von Suriname.

Im Namen des Boards

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

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