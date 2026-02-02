  • Jury-Entscheidung gefallen: ngmeds GmbH gewinnt „Business Innovator“ Award

    ngmeds gewinnt Deutschen Innovationspreis mit dem Bacl-Tape®

    BildDas Deutsche Innovationsinstitut und das DUP UNTERNEHMER-Magazin zeichnen das Mondseer Unternehmen als „Business Innovator“ aus. Die feierliche Preisverleihung findet am 18. Mai in Frankfurt statt. Mondsee, 02.02.2026

    – Die Entscheidung ist gefallen:

    Die ngmeds GmbH gehört zu den Gewinnern des diesjährigen „Business Innovator“ Awards. Die Jury des DUP UNTERNEHMER-Magazins und des Deutschen Innovationsinstituts (diind) würdigt damit die visionäre und zukunftsfähige Ausrichtung des Unternehmens. Auszeichnung für Weitsicht und Innovationskraft Im Zentrum der Entscheidung stand das Back-Tape®, das den Markt für Rückenschmerzbehandlung nachhaltig verändert.

    Die Jury zeigte sich beeindruckt davon, „wie unternehmerische Weitsicht mit zukunftsorientierter Entwicklung verbunden wird“. Statt kurzfristiger Symptombekämpfung setzt ngmeds auf eine medizinisch fundierte Ursachenbehandlung – ein Ansatz, der nun auch offiziell als wegweisende Innovation bestätigt wurde. Preisverleihung in Frankfurt Die offizielle Ehrung findet am 18. Mai im Rahmen einer feierlichen Gala in Frankfurt am Main statt. Für ngmeds-Geschäftsführer Herbert Renner ist die Auszeichnung eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges: „Dieser Preis zeigt, dass wir mit unserer Mission, Rückenschmerzen an der Wurzel zu packen, genau richtig liegen.“ Über den „Business Innovator“ Der Award gilt als Gütesiegel für den deutschen Mittelstand und zeichnet Unternehmen aus, die ihr Geschäft besonders progressiv und erfolgreich in die Zukunft führen. (Weitere Informationen: https://www.business-innovator.com/) Über ngmeds GmbH Die ngmeds GmbH aus Mondsee entwickelt innovative, nicht-invasive Lösungen für den Gesundheitsmarkt. Mit dem Back-Tape® bietet das Unternehmen eine patentierte Methode zur Korrektur von Beckenschiefständen an.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ngmeds GmbH
    Herr Herbert Renner
    Technoparkstr. 4
    5310 Mondsee
    Österreich

    fon ..: +43623257201
    web ..: https://back-tape.com
    email : office@ng-meds.com

    Die ngmeds GmbH ist ein innovatives Medizintechnikvertriebsunternehmen mit Sitz in Mondsee, spezialisiert auf den Vertrieb von fortschrittlichen Lösungen im Bereich der Rückengesundheit.

