Cappellini jetzt bei Design-Kiste.de: Raum & Form Seidel erweitert Sortiment um italienische Designklassiker

Raum & Form Seidel erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Cappellini. Die neue Auswahl verbindet italienische Designkultur mit persönlicher Beratung und individueller Raumplanung.

Ausgewählte Möbel der renommierten Designmarke ergänzen das Angebot von Design-Kiste.de – persönliche Beratung unterstützt bei der Wahl von Modellen, Materialien, Farben und Abmessungen

Nürnberg, 13. Juli 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Markenportfolio ihres Onlineshops Design-Kiste.de um ausgewählte Möbel des italienischen Herstellers Cappellini. Kundinnen und Kunden finden dort ab sofort charakterstarke Sitzmöbel, Sofas, Tische, Stauraummöbel und Betten der international bekannten Designmarke. Ergänzend bietet das Nürnberger Unternehmen eine persönliche Einrichtungsberatung, individuelle Raumplanung sowie die Koordination von Bestellung, Lieferung und Montage an.

Mit Cappellini nimmt Raum & Form Seidel eine Marke in das Sortiment auf, deren Kollektionen unterschiedliche gestalterische Positionen miteinander verbinden. Reduzierte, zurückhaltende Entwürfe stehen neben expressiven Möbelobjekten und zeitgenössischen Neuinterpretationen bekannter Designideen. Damit eignet sich die Auswahl sowohl für private Wohnräume als auch für anspruchsvoll gestaltete Arbeits-, Objekt- und Geschäftsbereiche.

Italienische Designgeschichte seit 1946

Die Geschichte von Cappellini begann 1946, als Enrico Cappellini in Carugo nahe Como und Mailand eine Möbelwerkstatt eröffnete. Mit dem Eintritt von Giulio Cappellini im Jahr 1977 entwickelte sich das Unternehmen zunehmend zu einer international ausgerichteten Designmarke.

In den folgenden Jahrzehnten entstanden Kooperationen mit zahlreichen renommierten Designerinnen und Designern, darunter Jasper Morrison, Marc Newson, Marcel Wanders, Nendo, Ronan und Erwan Bouroullec sowie Patricia Urquiola.

Cappellini steht für die Verbindung von italienischer Gestaltungstradition, handwerklicher Qualität, internationaler Perspektive und experimenteller Offenheit. Neben etablierten Namen fördert das Unternehmen regelmäßig neue Designtalente und schafft Raum für ungewöhnliche, zukunftsweisende Entwürfe.

Von Jasper Morrison bis Patricia Urquiola

Die auf Design-Kiste.de präsentierte Auswahl zeigt die gestalterische Bandbreite von Cappellini. Zum Sortiment gehören unter anderem der Stuhl Arya von Giulio Cappellini und Antonio Facco, der Basket Chair von Ronan und Erwan Bouroullec, das Bett Bed, das Sofa Elan und der Sessel Low Pad von Jasper Morrison sowie das Lud’o Sofa von Patricia Urquiola.

Ergänzt wird die Auswahl durch Tische wie den Branch Table, Oblong Plus und Millepiedi, den Schrank Luxor Cabinet, den Wanders‘ Tulip Armchair von Marcel Wanders sowie weitere Entwürfe internationaler Designer.

Das Angebot reicht damit von zurückhaltenden Möbeln für klare, reduzierte Einrichtungskonzepte bis hin zu ausdrucksstarken Solitären, die einen Raum bewusst prägen.

Persönliche Beratung statt reiner Produktauswahl

Bei hochwertigen Designmöbeln hängt die Wirkung im Raum nicht allein vom gewählten Modell ab. Abmessungen, Proportionen, Bezugsmaterialien, Oberflächen, Farben, Lichtverhältnisse und bereits vorhandene Möbel entscheiden darüber, ob sich ein Entwurf langfristig harmonisch in ein Einrichtungskonzept einfügt.

Raum & Form Seidel verbindet die Produktauswahl deshalb mit persönlicher Beratung und einer ganzheitlichen Betrachtung des jeweiligen Raumes.

„Mit Cappellini erweitern wir unser Sortiment um Entwürfe, die eine klare gestalterische Haltung zeigen und zugleich sehr unterschiedlich einsetzbar sind. Entscheidend ist für uns jedoch nicht, ein Möbelstück nur online zu präsentieren. Wir beraten dazu, welche Proportion, Ausführung und Materialität zum Raum, zur Nutzung und zur vorhandenen Einrichtung passen. So wird aus einem besonderen Einzelstück ein stimmiger Teil des Gesamtkonzepts“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Interessierte können sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich beraten lassen. Je nach Umfang des Projekts reicht die Unterstützung von der Auswahl eines einzelnen Möbelstücks bis zur Entwicklung eines vollständigen Raum- und Einrichtungskonzepts.

Auf Wunsch übernimmt Raum & Form Seidel auch die weitere Abwicklung einschließlich Bestellung, Lieferung und Montage. Kundinnen und Kunden werden dabei von einem festen Ansprechpartner begleitet.

Designermöbel und Innenarchitektur aus einer Hand

Über Design-Kiste.de präsentiert die Raum & Form Seidel GmbH mehr als 2.500 Möbel und Einrichtungsprodukte von über 170 internationalen Herstellern. Das Angebot umfasst Möbel für Wohn-, Schlaf-, Ess- und Arbeitsbereiche sowie Leuchten und ergänzende Einrichtungselemente.

Neben der Produktauswahl gehören Einrichtungsberatung und Innenarchitektur zum Leistungsspektrum des Unternehmens. Im Rahmen der Planung können unter anderem Möblierung, Materialien, Farben, Beleuchtung und bereits vorhandene Lieblingsstücke aufeinander abgestimmt werden.

Die neue Cappellini-Auswahl lässt sich dadurch sowohl als einzelnes Designobjekt als auch als Bestandteil eines übergreifenden Wohn- oder Einrichtungskonzepts planen.

Die Cappellini-Möbel sind ab sofort auf Design-Kiste.de erhältlich. Individuelle Ausführungen, Stoffe, Farben, Materialien und Angebote können direkt bei Raum & Form Seidel angefragt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WebSeo

Herr Justin Hauswald

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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