Italienisches Polsterdesign neu bei Design-Kiste.de: Raum & Form Seidel nimmt Bodema ins Sortiment auf

Raum & Form Seidel erweitert das Sortiment von Design-Kiste.de um Bodema: individuell konfigurierbare Sofas und Schlafsofas aus Italien, kombiniert mit persönlicher Beratung und Raumplanung.

Individuell konfigurierbare Sofas, Schlafsofas und Polstermöbel des italienischen Herstellers ergänzen ab sofort das Angebot des Nürnberger Einrichtungsspezialisten

Nürnberg, 13. Juli 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Angebot auf Design-Kiste.de um Möbel des italienischen Polstermöbelherstellers Bodema. Ab sofort können Kundinnen und Kunden ausgewählte Sofas, modulare Sitzsysteme und Schlafsofas der Marke entdecken und passend zu ihren Räumen, ihrem Einrichtungsstil und ihren persönlichen Komfortanforderungen planen lassen.

Mit der Aufnahme von Bodema ergänzt Raum & Form Seidel sein Sortiment um eine italienische Möbelmarke, die auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Polstermöbel zurückblickt. Bodema entwickelt individuell konfigurierbare Sofas, Schlafsofas, Sessel und Polsterbetten, die auf Bestellung gefertigt werden. Dabei verbindet das familiengeführte Unternehmen traditionelle Polstertechniken mit zeitgemäßem Möbeldesign.

Individuelle Sofalösungen statt standardisierter Modelle

Ein Schwerpunkt der Bodema-Kollektion liegt auf modularen Sofaprogrammen, die sich an unterschiedliche Raumgrößen und Wohnsituationen anpassen lassen. Je nach Modell sind geradlinige Sofas, Eckkombinationen, Varianten mit Chaise Longue sowie großzügige Wohnlandschaften möglich.

Auf Design-Kiste.de werden unter anderem die Sofamodelle Douglas, Etime, Man-Go, Milano, Pop-Up und Shanghai präsentiert. Ergänzt wird die Auswahl durch funktionale Schlafsofas wie Apollo, George, Joao, Dilbar und Swing.

Die verschiedenen Modelle sind abhängig von der jeweiligen Kollektion in unterschiedlichen Größen, Zusammenstellungen und Bezugsmaterialien erhältlich. Stoffe, Leder, Samt, Farben und weitere Ausstattungsdetails ermöglichen eine auf das persönliche Einrichtungskonzept abgestimmte Gestaltung.

Damit richtet sich das Angebot sowohl an Menschen, die ein repräsentatives Sofa für einen großzügigen Wohnbereich suchen, als auch an Kundinnen und Kunden, die eine kompakte und funktionale Lösung für Gästezimmer, Apartments oder flexibel genutzte Räume benötigen.

Italienisches Handwerk und zeitgemäßer Wohnkomfort

Bodema arbeitet mit erfahrenen Handwerkern, Designern und Architekten zusammen. Die Möbel werden individuell auf Bestellung gefertigt und verbinden traditionelle Verarbeitung, zeitgemäße Gestaltung und langfristige Nutzbarkeit.

Neben Sofas und Schlafsofas umfasst die Kollektion des Herstellers auch Sessel, Hocker, Polsterbetten, Tische und weitere Einrichtungselemente.

Charakteristisch für viele Sofamodelle sind großzügige Sitzflächen, komfortable Polsterungen und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. Bei den Schlafsofas steht zusätzlich die Verbindung aus vollwertiger Sitzgelegenheit und unkompliziert nutzbarer Schlaffunktion im Mittelpunkt.

Persönliche Beratung von der Auswahl bis zur Einrichtung

Da Größe, Zusammenstellung, Bezug und Ausstattung bei hochwertigen Polstermöbeln eng mit dem jeweiligen Raum und der geplanten Nutzung zusammenhängen, begleitet Raum & Form Seidel die Auswahl mit persönlicher Beratung und professioneller Einrichtungsplanung.

Gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden werden unter anderem Raummaße, gewünschte Sitzplätze, Anordnung der einzelnen Module, Bezugsstoffe, Farben und funktionale Anforderungen abgestimmt. Auf dieser Grundlage erstellt das Nürnberger Unternehmen ein individuelles Angebot für die gewünschte Konfiguration.

„Bodema passt sehr gut zu unserem Anspruch, Möbel nicht nur zu präsentieren, sondern gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden passend zum Raum und zur tatsächlichen Nutzung zu planen. Die Kollektionen bieten eine große gestalterische Freiheit – vom kompakten Schlafsofa bis zur großzügigen modularen Wohnlandschaft. Gleichzeitig steht Bodema für die handwerkliche Qualität und den langfristigen Komfort, die wir bei einer hochwertigen Einrichtung voraussetzen“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Raum & Form Seidel verbindet auf Design-Kiste.de eine umfangreiche Auswahl internationaler Designmöbel mit persönlicher Beratung und professioneller Innenarchitektur. Das Onlineangebot umfasst mehr als 2.500 Möbelstücke von über 170 Herstellern.

Die Betreuung reicht auf Wunsch von der ersten Einrichtungsidee über die konkrete Planung und Produktauswahl bis zur Lieferung und Montage.

Bodema-Möbel ab sofort über Design-Kiste.de erhältlich

Die ersten Bodema-Modelle sind bereits auf Design-Kiste.de zu finden. Interessierte können sich zu Abmessungen, Zusammenstellungen, Bezugsmaterialien, Farben und Preisen persönlich beraten lassen und eine unverbindliche Anfrage stellen.

Auch Bodema-Modelle, die noch nicht einzeln auf der Website dargestellt werden, können bei Raum & Form Seidel angefragt werden, sofern sie Bestandteil der aktuellen Kollektion und beim Hersteller lieferbar sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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