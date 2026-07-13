Design-Kiste.de erweitert Sortiment um Designmöbel von INCLASS

Mit INCLASS erweitert Design-Kiste.de sein Markenportfolio um vielseitige Möbel für Wohnräume, Büros und Objektbereiche – individuell konfigurierbar und persönlich beraten.

Raum & Form Seidel GmbH nimmt zeitlose Möbel für moderne Wohn-, Arbeits- und Objektbereiche in ihr Markenportfolio auf

Nürnberg, 13. Juli 2026. Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de um Möbel des spanischen Designherstellers INCLASS. Kundinnen und Kunden finden ab sofort ausgewählte Stühle, Sessel, Sofas, Tische, Sitzbänke und Büromöbel der Marke im Sortiment. Ergänzt wird das Angebot durch persönliche Einrichtungsberatung, individuelle Produktkonfigurationen sowie die Planung, Lieferung und Montage kompletter Einrichtungslösungen.

Zeitloses Design für Wohnen und Arbeiten

INCLASS entwickelt zeitgenössische Möbel für private Wohnräume, moderne Arbeitsumgebungen und öffentliche Bereiche. Charakteristisch für die Kollektionen sind eine klare Formensprache, vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten sowie die Verbindung von Funktionalität, Komfort und zeitlosem Design.

Das spanische Familienunternehmen arbeitet mit international bekannten Designern und Designstudios zusammen. Das Sortiment umfasst unter anderem modulare Sofaprogramme, Lounge- und Polstermöbel, Stühle, Bürodrehstühle, Sitzbänke sowie vielseitig einsetzbare Tischsysteme.

Zu den bei Design-Kiste.de angebotenen Kollektionen gehören unter anderem das modulare Sofasystem ENTROPY von Christophe Pillet, das Sofaprogramm ESCALAS sowie die Stuhl- und Bürostuhlserien ARUM, TAIA, BINAR, KORI und ORUS.

Neue Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Raumkonzepte

Mit der Aufnahme von INCLASS baut die Raum & Form Seidel GmbH ihr Angebot an hochwertigen und flexibel planbaren Designmöbeln weiter aus. Viele Modelle sind in unterschiedlichen Größen, Gestellvarianten, Materialien, Farben und Polsterungen erhältlich.

Dadurch lassen sich die Möbel sowohl als individuelle Einzelstücke als auch als Bestandteil eines ganzheitlichen Einrichtungskonzepts einsetzen. Die Kollektionen eignen sich für private Wohnbereiche ebenso wie für Büros, Besprechungsräume, Empfangsbereiche, Hotels, Gastronomie und öffentliche Einrichtungen.

Zitatvorschlag zur Freigabe:

„INCLASS passt hervorragend zu unserem Anspruch, langlebige Möbel mit klarer Gestaltung und hoher Alltagstauglichkeit anzubieten. Die Kollektionen eröffnen zahlreiche Möglichkeiten – vom einzelnen Stuhl bis zur modular geplanten Sitzlandschaft und vom privaten Wohnbereich bis zum modernen Büro. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren dabei von persönlicher Beratung und einer Einrichtungslösung, die wirklich zu Raum, Nutzung, Stil und Budget passt“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Persönliche Beratung statt reiner Standardlösungen

Die Raum & Form Seidel GmbH bietet nicht ausschließlich vorkonfigurierte Standardprodukte an. Das Team unterstützt Kundinnen und Kunden bei der Auswahl geeigneter Modelle, Größen, Materialien, Farben und Ausführungen.

Auf Wunsch entsteht daraus ein vollständiges Raumkonzept, bei dem Möbel, Materialien, Farben, Beleuchtung und bereits vorhandene Einrichtungsgegenstände aufeinander abgestimmt werden. Raum & Form Seidel begleitet Projekte von der ersten Idee über die Produktauswahl und Bestellung bis zur Lieferung und fachgerechten Montage.

Damit richtet sich das Angebot sowohl an Privatkundinnen und Privatkunden als auch an Unternehmen, Architekturbüros, Innenarchitektinnen und Innenarchitekten sowie gewerbliche Auftraggeber.

Langlebigkeit und verantwortungsbewusste Produktion

INCLASS legt nach eigenen Angaben großen Wert auf langlebige Produkte, hochwertige Materialien und eine verantwortungsbewusste Fertigung. Die Möbel werden lokal produziert und so entwickelt, dass einzelne Bestandteile ausgetauscht, erneuert oder am Ende ihrer Nutzungsdauer möglichst sortenrein getrennt werden können.

Die Produktion ist nach den Qualitäts- und Umweltmanagementstandards ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Darüber hinaus arbeitet der Hersteller kontinuierlich daran, den Ressourcenverbrauch, den Materialeinsatz und das Abfallaufkommen in der Produktion zu reduzieren.

Mit der Aufnahme von INCLASS ergänzt Design-Kiste.de sein Sortiment um eine Marke, die zeitgemäße Gestaltung, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und eine langfristig orientierte Produktentwicklung miteinander verbindet.

Beratung online und vor Ort in Nürnberg

Interessierte Kundinnen und Kunden können sich auf Design-Kiste.de über die verfügbaren INCLASS-Kollektionen informieren und individuelle Produktanfragen stellen.

Die persönliche Beratung erfolgt telefonisch, digital oder nach Terminvereinbarung im Nürnberger Ladengeschäft der Raum & Form Seidel GmbH. Dort können individuelle Anforderungen, räumliche Gegebenheiten, Materialien, Farbkonzepte und mögliche Produktkonfigurationen ausführlich besprochen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WebSeo

Herr Justin Hauswald

Röderstraße 1

01454 Radeberg

Deutschland

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911

email : service@design-kiste.de

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