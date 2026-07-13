Raum & Form Seidel erweitert sein Sortiment um Naturholzmöbel von TEAM 7

Mit TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige, individuell planbare Naturholzmöbel.

Österreichische Manufakturqualität, individuelle Planung und nachhaltiges Möbeldesign jetzt bei Design-Kiste erhältlich Nürnberg, 13. Juli 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihrer Einrichtungsplattform Design-Kiste um die Naturholzmöbel des österreichischen Herstellers TEAM 7. Kundinnen und Kunden können die Möbel ab sofort online entdecken und sich bei der Auswahl, Konfiguration und Integration in bestehende oder neu geplante Wohnräume persönlich beraten lassen.

Damit ergänzt der Nürnberger Einrichtungsspezialist sein Angebot um eine Marke, die natürliche Materialien, handwerkliche Fertigung und zeitgemäßes Design miteinander verbindet.

Naturholz trifft individuelle Einrichtungsplanung

Das Sortiment von TEAM 7 umfasst individuell planbare Möbel für nahezu alle Wohnbereiche. Dazu gehören unter anderem Esstische, Stühle und Bänke, Sideboards, Regale und Wohnwände, Betten und Kleiderschränke sowie Lösungen für Homeoffice, Flur und Kinderzimmer.

Unterschiedliche Holzarten, Materialien, Farben, Maße und Funktionen ermöglichen es, die Möbel auf den jeweiligen Raum und die persönlichen Anforderungen abzustimmen.

Auf Design-Kiste werden zahlreiche Modelle und Produktlinien des Herstellers präsentiert – von Massivholztischen und Sitzmöbeln über Couchtische, Sideboards und TV-Möbel bis hin zu Schlaf- und Kinderzimmermöbeln. Ergänzend zur Online-Inspiration bietet Raum & Form Seidel eine persönliche Einrichtungsberatung und bei Bedarf eine umfassende innenarchitektonische Planung.

„TEAM 7 passt hervorragend zu unserem Anspruch, Räume nicht nach kurzfristigen Trends, sondern mit langlebigen, funktionalen und charakterstarken Möbeln zu gestalten. Besonders überzeugt uns die Verbindung aus echtem Naturholz, hochwertigem Design und vielfältigen Planungsmöglichkeiten. So entsteht nicht einfach ein einzelnes Möbelstück, sondern eine Einrichtung, die wirklich zum Raum und zum Alltag unserer Kundinnen und Kunden passt“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Möbel mit Herkunft und handwerklichem Anspruch

TEAM 7 wurde 1959 im oberösterreichischen Ried im Innkreis gegründet. Bereits 1980 stellte das Unternehmen seine Fertigung auf natürlich behandelte Massivholzmöbel um. Heute werden die Naturholzplatten und Möbel an den oberösterreichischen Standorten Ried und Pram hergestellt.

Verarbeitet werden europäische Laubhölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Die Holzoberflächen werden mit Naturöl veredelt, wodurch die charakteristische Maserung und Haptik des Holzes erhalten bleiben.

Traditionelle Tischlerarbeit wird dabei mit moderner Fertigungstechnik und zeitgemäßem Interior Design verbunden. Viele Möbel lassen sich individuell konfigurieren oder maßgenau planen. Gleichzeitig sind die Möbel auf eine lange Nutzungsdauer, Pflegefähigkeit und Reparierbarkeit ausgelegt.

Eine konsequente Ergänzung des Design-Kiste-Portfolios

Auf Design-Kiste präsentiert Raum & Form Seidel mehr als 2.500 ausgewählte Möbel und Einrichtungsprodukte von über 170 internationalen Herstellern. Das Angebot reicht von Wohn-, Schlaf- und Esszimmermöbeln über Büro- und Kinderzimmerlösungen bis hin zu Leuchten, Accessoires und Innenarchitektur.

Im Mittelpunkt stehen langlebige Produkte, individuelle Einrichtungskonzepte und eine persönliche Begleitung von der ersten Idee bis zur konkreten Planung.

Mit der Aufnahme von TEAM 7 stärkt Raum & Form Seidel insbesondere den Bereich hochwertiger Naturholz- und Massivholzmöbel. Die neue Marke richtet sich an Menschen, die Wert auf natürliche Materialien, nachvollziehbare Fertigung, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und eine langfristige Nutzung ihrer Einrichtung legen.

Online entdecken und persönlich beraten lassen

Die Möbel von TEAM 7 können ab sofort auf der eigenen Herstellerseite bei Design-Kiste entdeckt werden. Für Fragen zu Maßen, Holzarten, Ausführungen, Funktionen und individuellen Planungen steht das Team von Raum & Form Seidel telefonisch, digital sowie nach Terminvereinbarung im Nürnberger Ladengeschäft zur Verfügung.

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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