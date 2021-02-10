Fördermittel aus Regionalem Entwicklungsfonds für Funkerberg und Radweg zwischen Grünau und Eichwalde

Gemeinsam Zukunft gestalten: Der Regionale Entwicklungsfonds unterstützt erneut interkommunale Projekte in der Flughafenregion Berlin Brandenburg.

Der Regionale Entwicklungsfonds wurde von den Kommunen des Dialogforums im Jahr 2022 ins Leben gerufen. Ziel ist es, mit Fördermitteln investive Projekte in der Flughafenregion zu unterstützen. Zur Sitzung der Arbeitsgemeinschaft „Interessensausgleich“ der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft am 8. Juli 2026 wurden Fördermittelbescheide für die folgenden Projekte vergeben:

1. Königs Wusterhausen „städtebaulicher Rahmenplan Funkerberg“

2. Der Bezirk Treptow-Köpenick mit der Gemeinde Eichwalde „interkommunale Radwegeverbindung Grünau – Eichwalde – Zeuthen“ inkl. Reinigung, 3D-Vermessung, Hebung von Pflastersenken und Fräsen der Kopfsteinpflasterstraße.

Michaela Wiezorek, Bürgermeisterin der Stadt Königs Wusterhausen, freut sich über die Zuwendung: „Der Funkerberg bietet große Chancen für die Entwicklung unserer Stadt. Mit den Fördermitteln können wir die nächsten planerischen Schritte gehen und die Voraussetzungen schaffen, damit aus Ideen konkrete Projekte werden. Gleichzeitig zeigt die Förderung, dass interkommunale Zusammenarbeit einen echten Mehrwert für die Region schafft.“

Die Fördermittel für den Radweg zwischen Grünau und Eichwalde sind dagegen eine Investition in ein konkretes Bauvorhaben. Eine für Radfahrerinnen und Radfahrer schlecht zu fahrende Pflasterstraße wird ertüchtigt: Das Kopfsteinpflaster soll gefräst werden. Damit kann sich die bereits vorhandene Straße als gut befahrbarer Radweg etablieren. Für Dr. Claudia Leistner, Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, Straßen, Grünflächen und Umwelt im Bezirk Treptow-Köpnick, ist das eine sinnvolle Förderung: „Das Stärken des Umweltverbundes ist uns im Bezirk ein wichtiges Anliegen. Dieses Projekt zeigt zugleich, wie interkommunale Zusammenarbeit erfolgreich gelingen kann. Gemeinsam mit der Gemeinde Eichwalde verfolgen wir bereits seit längerer Zeit das Ziel, diese wichtige Radverbindung zu verbessern. Im Zuge der Maßnahme wird unter anderem die bislang durch Kopfsteinpflaster erschwerte Befahrbarkeit der Strecke verbessert. Damit schaffen wir ein konkretes Angebot für eine nachhaltige und alltagstaugliche Mobilität über die Bezirks- und Landesgrenze hinweg. Unser Ziel ist es, die Baumaßnahme bis zum Jahresende abzuschließen und den Radweg für die Nutzerinnen und Nutzer freizugeben.“

Aus Sicht der Akteure des Dialogforums stehen beide Vorhaben beispielhaft für den gemeinsamen Willen, die Flughafenregion aktiv weiterzuentwickeln. Finanziert werden sie aus Mitteln der kommunalen Haushalte, die den Regionalen Entwicklungsfonds speisen – eine in Brandenburg einzigartige Förderinstitution. In der Sitzung wurde deutlich, dass die Kommunen damit Eigeninitiative zeigen und gezielt Projekte unterstützen, die die Lebensqualität in der Region verbessern. Auch im kommenden Jahr werden über den Regionalen Entwicklungsfonds Fördermittel an die in der KAG zusammengeschlossenen Kommunen vergeben. Mit Interesse blicken die Beteiligten auf die kommenden Antragsrunden und die Projekte, die daraus entstehen werden.

Regionaler Entwicklungsfonds Flughafenregion Berlin Brandenburg

Der Regionale Entwicklungsfonds ist ein Projekt des Dialogforums. Sechs brandenburgische Kommunen (Blankenfelde-Mahlow, Eichwalde, Großbeeren, Königs Wusterhausen, Ludwigsfelde, Schönefeld und Schulzendorf) sowie der Berliner Bezirk Treptow-Köpenick finanzieren den Fonds seit drei Jahren. Das jährlich zur Verfügung stehende Budget liegt bei deutlich über 100.000 Euro. Die den Fonds finanzierenden Kommunen können sich mit Projekten bewerben. Eine Jury wählt Projekte aus. Diese müssen u.a. von mindestens zwei Kommunen gemeinsam umgesetzt werden und einen Mehrwert für die Flughafenregion schaffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH (BADC)

Herr Georg Balzer

Mittelstraße 11

12529 Schönefeld

Deutschland

fon ..: +49 30 6091-75988

web ..: https://www.dialogforum-ber.de/

email : georg.balzer@badc-gmbh.de

Über das Dialogforum Airport Berlin Brandenburg

Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Dialogforum Airport Berlin Brandenburg (KAG DF) ist seit 2006 eine zentrale Kommunikations- und Kooperationsplattform der Kommunen in der Flughafenregion und der drei anliegenden Berliner Bezirke mit dem Flughafenbetreiber sowie der BADC. Die Länder Berlin und Brandenburg und die beteiligten Landkreise sind beratende und unterstützende Mitglieder. Aufgabe des Dialogforums ist es, einen Raum für einen transparenten Dialog zwischen den Mitgliedern anzubieten, gegenseitiges Vertrauen zwischen den Akteuren aufzubauen, Entwicklungsziele zu vereinbaren und einen Interessenausgleich zu befördern.



Pressekontakt:

Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH (BADC)

Herr Georg Balzer

Mittelstraße 11

12529 Schönefeld

fon ..: +49 30 8092 2196

email : georg.balzer@badc-gmbh.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Raum & Form Seidel erweitert sein Sortiment um Naturholzmöbel von TEAM 7