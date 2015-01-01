Portugiesische Küche in Hagenow

Genießen Sie authentische portugiesische Küche in Hagenow: Mediterrane Spezialitäten, erlesene Weine und ein stilvolles Ambiente mit Wintergarten und Terrasse direkt am Mühlenteich.

Wer portugiesische Küche in Hagenow genießen möchte, findet in der Perle am Mühlenteich eine gelungene Kombination aus mediterranen Spezialitäten, herzlicher Gastfreundschaft und einer einladenden Atmosphäre. Direkt am idyllischen Mühlenteich gelegen, erwartet Gäste ein Restaurant, das traditionelle portugiesische Gerichte mit frischen, saisonalen Zutaten und regionalen Einflüssen verbindet. Ob romantisches Abendessen, Familienfeier, Geschäftsessen oder ein gemütlicher Restaurantbesuch – hier steht der Genuss im Mittelpunkt.

Authentische portugiesische Spezialitäten

Die portugiesische Küche begeistert durch ihre Vielfalt und ihre aromatischen Zutaten. Auf der Speisekarte finden sich klassische Fisch- und Meeresfrüchtegerichte ebenso wie herzhafte Fleischspezialitäten und traditionelle Eintöpfe. Mediterrane Zutaten wie hochwertiges Olivenöl, Knoblauch, frische Kräuter, Chorizo, Safran und die typische Piri-Piri-Schärfe verleihen den Gerichten ihren unverwechselbaren Geschmack.

Zu den beliebten Klassikern zählen unter anderem die Cataplana mit Seeteufel, Kabeljau, Garnelen und Muscheln, die würzige Feijoada mit Fleisch und Chorizo oder das Maishähnchen „Piri Piri“. Ergänzt wird das Angebot durch saisonale Spezialitäten sowie die beliebten Pastéis de Nata, die als süßer Abschluss eines gelungenen Menüs nicht fehlen dürfen. Regelmäßig stattfindende Themenabende bieten zudem die Möglichkeit, die kulinarische Vielfalt Portugals noch intensiver kennenzulernen.

Passende Weine und erfrischende Getränke

Zu einem gelungenen Essen gehört selbstverständlich auch das passende Getränk. Deshalb bietet die Perle am Mühlenteich eine Auswahl hochwertiger portugiesischer Weine, die hervorragend mit den mediterranen Speisen harmonieren. Ob leichter Weißwein zu Fisch und Meeresfrüchten oder kräftiger Rotwein zu Fleischgerichten – Weinliebhaber kommen hier auf ihre Kosten.

Darüber hinaus stehen verschiedene Biere, alkoholfreie Biere sowie alkoholfreie Getränke wie fritz-kola, Limonaden und Fruchtschorlen zur Auswahl. So findet jeder Gast die passende Begleitung zum Mittag- oder Abendessen.

Restaurant mit Wintergarten, Terrasse und Veranstaltungsservice

Neben der ausgezeichneten Küche überzeugt das Restaurant mit einem stilvollen Ambiente. Der gemütliche Innenbereich lädt zum Verweilen ein, während der helle Wintergarten und die Gartenterrasse mit Blick auf den Mühlenteich besonders in den warmen Monaten für eine entspannte Atmosphäre sorgen.

Auch für Familienfeiern, Geburtstage, Firmenessen oder andere Veranstaltungen bietet die Perle am Mühlenteich den passenden Rahmen. Gäste profitieren von einer angenehmen Umgebung, mediterranen Spezialitäten und einem aufmerksamen Service. Wer seinen Aufenthalt verlängern möchte, kann zudem die komfortablen Hotelzimmer des Hauses nutzen und den Besuch ganz entspannt ausklingen lassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Perle am Mühlenteich

Frau Cindy Schlink Carrasquinho

Teichstr. 9

19230 Hagenow

Deutschland

fon ..: 03883 61410

fax ..: 03883 614117

web ..: http://www.perle-hagenow.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

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Teichstr. 9

19230 Hagenow

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