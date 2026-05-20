Evatec standardisiert Entwicklungsprojekte mit TPG ProjectPowerPack (Case Study)

Schweizer Hightech-Unternehmen ersetzt Excel, PowerPoint und Einzellösungen durch zentrales Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement auf Basis der Microsoft Power Platform

Basel, 13. Juli 2026 – Die Evatec AG, ein weltweit tätiger Spezialist für Dünnschicht-Beschichtungsanlagen, hat ihr Projektmanagement mit TPG ProjectPowerPack auf Basis der Microsoft Power Platform neu aufgestellt. Ziel war es, die bisher genutzten Werkzeuge wie Excel, PowerPoint, Access und SharePoint durch eine zentrale Lösung für Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement zu ersetzen.

Mit wachsender Projektanzahl und steigender Komplexität entstand der Wunsch nach einer einheitlichen Sicht auf Projekte, Ressourcen und Abhängigkeiten. Unterschiedliche Datenquellen und individuelle Arbeitsweisen erschwerten Transparenz, Reporting und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit.

Nach einem strukturierten Auswahlprozess entschied sich Evatec für TPG ProjectPowerPack. Ausschlaggebend waren standardisierte Projektvorlagen, die Unterstützung individueller Stage-Gate-Prozesse sowie die Möglichkeit, bestehende Systeme wie SAP künftig anzubinden. Die Einführung erfolgte schrittweise in einem agilen Projektansatz. Über das Vorgehen wurde eine Case Study angefertigt.

„Mit TPG ProjectPowerPack haben wir einen Standard geschaffen, der sich flexibel auf unterschiedliche Projekttypen anwenden lässt – und gleichzeitig alle Stakeholder im Unternehmen abholt“, sagt Markus Müller, Manager Project Management bei der Evatec AG.

Heute steuert Evatec sämtliche Entwicklungsprojekte über das neue PPM-System. Standardisierte Vorlagen, automatisierte Stage-Gate-Prozesse und eine zentrale Datenbasis sorgen für einheitliche Abläufe und aktuelle Projektdaten. Der Aufwand für Statusberichte und Management-Reporting wurde deutlich reduziert, gleichzeitig verbesserte sich die Transparenz über Projekte und Ressourcen.

Gemeinsam mit TPG ProjectPowerPack wurden außerdem die organisatorischen Grundlagen für einen standardisierten Ressourcenplanungsprozess geschaffen. Im nächsten Schritt soll TPG CoReSuite den Anfrage- und Zusageprozess zwischen Projektleitenden und Teamleitenden unterstützen. Darüber hinaus ist die Integration des SAP-Systems vorbereitet und weitere Ausbaustufen des Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagements sind geplant.

„Wir haben in kurzer Zeit ein komplexes, aber sehr sauberes Setup aufbauen können – technisch wie fachlich. Der Schlüssel war die gute Vorbereitung bei Evatec und der klare Wille, einen echten Standard zu schaffen“, sagt Nenad Pongrac, Senior Consultant bei TPG The Project Group.

Die gesamte Case Study kann hier heruntergeladen werden: https://www.theprojectgroup.com/de/fallstudie/evatec

Über die Evatec AG

Die Evatec AG mit Hauptsitz in Trübbach (Schweiz) ist ein weltweit tätiger Hersteller von Vakuumbeschichtungsanlagen für die Halbleiter-, Optoelektronik- und Photonikindustrie. Die Produkte kommen unter anderem in der MEMS-Fertigung, im Advanced Packaging und in der Leistungselektronik zum Einsatz. Das Unternehmen agiert in einem Markt, der getrieben ist von hoher Innovationsgeschwindigkeit. Einheitliche Standards, effiziente Koordination und klare Entscheidungswege in der Projektabwicklung sind hier wichtig.

Über TPG The Project Group

TPG ist ein international führender Anbieter von Softwareprodukten, Implementierungsleistungen und Beratung für Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement (PPRM). Als Microsoft Partner kombiniert TPG über 27 Jahre Beratungserfahrung mit leistungsstarker Next Generation Software. Mit TPG ProjectPowerPack bietet das Unternehmen eine moderne PPRM-Plattform auf Basis der Microsoft Power Platform und Microsoft 365. Ergänzt wird das Portfolio mit TPG PSLink für die Systemintegration und TPG CoReSuite für Ressourcenmanagement. TPG unterstützt Unternehmen aller Branchen dabei, den Reifegrad ihres Projektmanagements zu steigern, moderne PPRM-Tools erfolgreich einzuführen und somit den Erfolg ihrer Projekte zu maximieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TPG The Project Group

Herr Achim Schmidt-Sibeth

Destouchesstr. 68

80796 München

Deutschland

fon ..: +49 89 615593-30

web ..: https://www.theprojectgroup.com

email : achims@theprojecgtgroup.com

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