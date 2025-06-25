Microsoft Project wird Teil moderner Power-Platform-Strategien durch TPG ProjectPowerPack

Webinar am 20. Mai 2026 zeigt, wie Unternehmen den Microsoft Project Client nahtlos in moderne PPRM-Strategien auf Basis der Microsoft Power Platform integrieren können.

München, 12. Mai 2026 – Unternehmen, die ihr Projektmanagement modernisieren und gleichzeitig auf vertraute Microsoft-Werkzeuge setzen möchten, stehen vor einem wichtigen Wendepunkt: Microsoft Project Online wird zum 1. Oktober 2026 eingestellt. Mit dem neuen TPG ProjectPowerPack präsentiert TPG The Project Group eine leistungsfähige und zukunftssichere Lösung, die den bewährten Microsoft Project Desktop Client mit den Möglichkeiten der Microsoft Power Platform kombiniert.

Wie diese Verbindung in der Praxis funktioniert und welche Vorteile Unternehmen daraus ziehen, zeigt TPG in einem kostenfreien Webinar am 20. Mai 2026 von 15:00 bis 16:00 Uhr.

Unter dem Titel „Microsoft Project Client trifft Power Platform – das Beste aus beiden Welten kombiniert mit TPG ProjectPowerPack“ erhalten Teilnehmer einen exklusiven Einblick in die nächste Generation des Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagements (PPRM).

Im Mittelpunkt steht dabei ein entscheidender Vorteil der neuen Integration für Unternehmen, die heute mit Microsoft Project oder Project Online arbeiten: Projektleiter können weiterhin im vertrauten Microsoft Project Client arbeiten, während PMOs und Entscheider gleichzeitig von modernen PPRM-Funktionen, zentraler Steuerung und voller Transparenz profitieren.

TPG ProjectPowerPack verbindet dabei klassische Projektplanung mit einer skalierbaren, cloudbasierten Plattformarchitektur auf Basis der Microsoft Power Platform. Unternehmen entscheiden flexibel selbst, welches Planungstool sie einsetzen möchten – ob TPG Scheduler, Microsoft Project Client oder Planner Premium.

Im Webinar demonstrieren die Experten von TPG live die wichtigsten Neuerungen und zeigen anhand konkreter Anwendungsszenarien:

* wie Unternehmen ihr Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement modernisieren können,

* wie der Umstieg von Project Online gelingt,

* welche Vorteile die Kombination aus Microsoft-Technologien und TPG-Lösungen bietet,

* und warum TPG ProjectPowerPack eine ideale Alternative für die Zeit nach Project Online ist.

Das Webinar richtet sich insbesondere an PMOs, Projektverantwortliche und Entscheider, die eine flexible, leistungsfähige und vollständig Microsoft-basierte PPM-Lösung suchen.

Mit TPG ProjectPowerPack setzt TPG konsequent auf Zukunftssicherheit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit – und schafft damit eine moderne Plattform für nachhaltiges Projektmanagement im Unternehmen.

Die kostenlose Anmeldung zum Webinar ist möglich unter: https://www.theprojectgroup.com/webinar

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TPG The Project Group

Herr Achim Schmidt-Sibeth

Destouchesstr. 68

80796 München

Deutschland

fon ..: +49 89 615593-30

web ..: https://www.theprojectgroup.com

email : achims@theprojecgtgroup.com

TPG ist ein international führender Anbieter von Softwareprodukten, Implementierungsleistungen und Beratung für PPRM. Als Microsoft Partner kombiniert TPG über 27 Jahre Beratungserfahrung mit leistungsstarker Next Generation Software wie TPG ProjectPowerPack, TPG PSLink und TPG CoReSuite. Damit unterstützt TPG Unternehmen aller Branchen dabei, den Reifegrad ihres Projektmanagements zu steigern, moderne PPRM-Tools erfolgreich einzuführen und den Erfolg ihrer Projekte zu maximieren.

Pressekontakt:

The Project Group GmbH

Herr Achim Schmidt-Sibeth

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