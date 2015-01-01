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Raum & Form Seidel erweitert Sortiment um Frank Sitzmöbel
Frank Sitzmöbel neu bei Design-Kiste: Die Raum & Form Seidel GmbH bietet ab sofort sechs Relaxsessel und acht Sofaprogramme der Schweizer Marke FSM an.
Schweizer Sitzkomfort jetzt bei Design-Kiste: Ausgewählte Relaxsessel und Sofas von FSM ergänzen das Angebot des Nürnberger Einrichtungsspezialisten
Nürnberg, [Veröffentlichungsdatum] – Die Raum & Form Seidel GmbH nimmt die hochwertigen Polstermöbel von Frank Sitzmöbel, kurz FSM, in das Sortiment von Design-Kiste auf. Zum Start präsentiert der Nürnberger Einrichtungsspezialist sechs Relaxsessel und acht Sofaprogramme. Kundinnen und Kunden profitieren dabei nicht nur von der erweiterten Produktauswahl, sondern auch von persönlicher Beratung und einer individuellen Planung, die Raumgröße, Nutzung, Materialwünsche, Einrichtungsstil und Budget berücksichtigt.
Mit der Aufnahme von Frank Sitzmöbel erweitert Raum & Form Seidel sein Portfolio um eine Marke, die für die Verbindung von zeitloser Gestaltung, langlebigen Materialien und durchdachten Komfortfunktionen steht. Die Sitzmöbel von FSM werden in der Schweiz entwickelt und gefertigt. Viele Funktionen sind dezent in das Design integriert und werden erst bei der Nutzung sichtbar – beispielsweise durch verstellbare Sitzflächen, Armlehnen, Rücken- und Fußteile oder ergonomisch abgestimmte Relaxmechaniken.
„Bei einem hochwertigen Sitzmöbel entscheidet sich die Qualität nicht allein auf den ersten Blick, sondern vor allem im täglichen Gebrauch. Frank Sitzmöbel verbindet eine klare, zeitlose Gestaltung mit Funktionen, die den Komfort spürbar erhöhen, ohne das Design zu dominieren. Damit passt FSM hervorragend zu unserem Anspruch, langlebige Möbel nicht nur anzubieten, sondern gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden passend zum Raum und zur persönlichen Nutzung zu planen“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.
Sechs Relaxsessel und acht Sofaprogramme zum Sortimentsstart
Die bei Design-Kiste präsentierte Auswahl umfasst zum Start die Relaxsessel Arc, Filou, Gabo, Shelby, Skye und Standup. Ergänzt wird das Sortiment durch die Sofamodelle und Sofaprogramme Bero, Claro, Clarus, Easy, Juna, Lime, Vela und Sesam.
Damit deckt die neue Kollektion unterschiedliche Anforderungen ab – vom komfortablen Einzelsessel über das klassische Sofa bis hin zur individuell planbaren Sitzlandschaft.
Die einzelnen Modelle setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Je nach Ausführung verfügen sie unter anderem über verstellbare Sitzflächen, anpassbare Arm- und Rückenteile, integrierte Fußstützen oder elektrisch unterstützte Komfortfunktionen. Darüber hinaus stehen unterschiedliche Leder- und Stoffvarianten, Farben, Größen und Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung.
Persönliche Beratung für individuell geplante Sitzmöbel
Hochwertige Funktionssofas und Relaxsessel lassen sich hinsichtlich Größe, Bezug, Farbe, Ausstattung und Komfortfunktion individuell zusammenstellen. Raum & Form Seidel begleitet Interessierte deshalb von der ersten Orientierung über die Auswahl geeigneter Modelle und Materialien bis zur konkreten Planung.
Das Unternehmen verbindet den Handel mit Designermöbeln mit persönlicher Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Auf Wunsch werden nicht nur einzelne Möbel ausgewählt, sondern vollständige Raumkonzepte entwickelt, in denen Möblierung, Beleuchtung, Materialien, Farben und vorhandene Einrichtungsgegenstände aufeinander abgestimmt werden. Auch Bestellung, Lieferung und Montage können durch einen festen Ansprechpartner koordiniert werden.
„Gerade bei Funktionsmöbeln ist eine persönliche Beratung besonders wichtig. Proportionen, Sitzhöhe, Sitztiefe, Bezugsmaterial und Mechanik müssen zur jeweiligen Person und zum Raum passen. Unser Ziel ist deshalb nicht der schnelle Verkauf, sondern eine Einrichtungslösung, die auch nach vielen Jahren noch überzeugt“, erklärt Peter Seidel.
Zeitloses Design und hoher Nutzungskomfort
Frank Sitzmöbel entwickelt Sofas und Sessel, die nicht auf kurzfristige Einrichtungstrends ausgerichtet sind. Im Mittelpunkt stehen eine langfristige Nutzung, hochwertige Materialien, handwerkliche Verarbeitung und technische Funktionen, die einen konkreten Mehrwert im Alltag bieten.
Die Komfortfunktionen sind dabei so gestaltet, dass sie sich harmonisch in das Erscheinungsbild der Möbel einfügen. Auf diese Weise entstehen Sitzmöbel, die eine reduzierte Formensprache mit individueller Anpassbarkeit verbinden.
Diese Ausrichtung ergänzt die Sortimentsstrategie von Design-Kiste. Raum & Form Seidel legt bei der Auswahl seiner Hersteller und Produkte besonderen Wert auf Qualität, Alltagstauglichkeit, gestalterische Beständigkeit und individuelle Planbarkeit.
Ab sofort bei Design-Kiste erhältlich
Die ausgewählten Sofas und Relaxsessel von Frank Sitzmöbel sind ab sofort auf der Internetseite von Design-Kiste im Herstellerbereich „Frank Sitzmöbel“ zu finden.
Anfragen zu Ausführungen, Bezugsvarianten, Abmessungen, Komfortfunktionen, Liefermöglichkeiten und Preisen werden individuell bearbeitet. Eine persönliche Beratung ist telefonisch, per E-Mail oder nach Terminvereinbarung möglich.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
WebSeo
Herr Justin Hauswald
Röderstraße 1
01454 Radeberg
Deutschland
fon ..: 03528 4029727
web ..: https://www.webseo.de
email : info@webseo.de
Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.
Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.
Pressekontakt:
Raum & Form Seidel GmbH
Herr Peter Seidel
Fürther Straße 96
90429 Nürnberg
fon ..: 0911 600 2216
email : service@design-kiste.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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