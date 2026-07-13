Spanisches Möbeldesign mit architektonischer Klarheit: Punt jetzt bei Design-Kiste.de

Designmöbel von Punt in einem modern eingerichteten Wohnraum – erhältlich bei Design-Kiste.de.

Raum & Form Seidel GmbH erweitert ihr Markenportfolio um ausgewählte Sideboards, Kommoden, Regale, Tische und Sitzmöbel des spanischen Designherstellers

Nürnberg, 13. Juli 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Angebot ihres Onlineshops Design-Kiste.de um ausgewählte Möbel der spanischen Designmarke Punt. Kundinnen und Kunden können ab sofort charakterstarke Stauraummöbel, Tische, Schreibtische, Regale sowie ausgewählte Sitz- und Polstermöbel des Herstellers entdecken. Ergänzend bietet das Nürnberger Unternehmen eine persönliche Beratung zu Modellen, Materialien, Abmessungen und individuellen Einrichtungskonzepten an.

Vorspann

Mit Punt nimmt Design-Kiste.de eine Marke in sein Sortiment auf, die mediterrane Gestaltungstradition mit internationaler Designkultur, präziser Verarbeitung und einer klaren, architektonisch geprägten Formensprache verbindet. Die Möbel richten sich an designorientierte Privatkunden ebenso wie an Architekten, Innenarchitekten und Auftraggeber aus dem Objektbereich.

Spanische Designkultur seit 1980

Punt wurde 1980 in Valencia von den Designern Vicent Martínez und Lola Castelló gegründet. Der Hersteller entwickelt Möbel für private Wohnräume sowie für Hotels, Büros und weitere Objektbereiche. Im Mittelpunkt stehen Entwürfe, die gestalterischen Anspruch mit funktionaler Alltagstauglichkeit und handwerklicher Fertigung verbinden.

Charakteristisch für die Kollektionen sind ausgewogene Proportionen, klare Linien und sorgfältig ausgearbeitete Materialkombinationen. Holzoberflächen, lackierte Elemente, Metall und weitere hochwertige Materialien werden so eingesetzt, dass Möbel mit einer eigenständigen und zugleich zeitlosen Wirkung entstehen.

Punt arbeitet mit international tätigen Designern zusammen. Zu den bekannten Entwürfen gehört beispielsweise die von Mario Ruiz gestaltete Kollektion Stockholm. Die Serie aus Sideboards, Kommoden und TV-Möbeln wurde 2015 mit einem Red Dot Award ausgezeichnet. Weitere prägende Entwürfe stammen unter anderem von Terence Woodgate und Vicent Martínez.

Vom Sideboard bis zum Schreibtisch

Das auf Design-Kiste.de präsentierte Sortiment zeigt die gestalterische Bandbreite von Punt. Dazu gehören unter anderem Kommoden und Sideboards aus den Kollektionen Stockholm, Malmö, Tactile und Velasca. Ergänzt wird die Auswahl durch das Regalsystem Literatura, Schreibtische wie Dune Executive und Ernest, Tische sowie ausgewählte Sofas, Sessel und Stühle.

Besonders bekannt ist Punt für hochwertige Stauraummöbel. Hinter der reduzierten Außengestaltung stehen durchdachte Innenaufteilungen, funktionale Details und unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten. Dadurch eignen sich die Möbel sowohl für private Wohn- und Essbereiche als auch für Homeoffice, Büro, Hotellerie und repräsentative Geschäftsräume.

Persönliche Beratung für individuelle Einrichtungslösungen

Mit der Aufnahme von Punt verbindet die Raum & Form Seidel GmbH die Auswahl internationaler Designmöbel mit persönlicher Einrichtungsberatung. Interessenten können sich zu geeigneten Modellen, Abmessungen, Holzarten, Oberflächen, Farben und funktionalen Ausstattungen beraten lassen.

Auf Wunsch begleitet das Nürnberger Unternehmen ein Einrichtungsprojekt von der ersten Produktauswahl über die Planung und Bestellung bis zur Lieferung und Montage.

Zitat

„Punt passt sehr gut zu unserem Anspruch, Möbel nicht nur nach ihrer äußeren Wirkung auszuwählen, sondern auch nach ihrer Qualität, Funktion und langfristigen Einsetzbarkeit. Besonders die Stauraummöbel zeigen, wie ruhig und präzise ein Entwurf wirken kann, ohne an Charakter zu verlieren. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden planen wir die Modelle passend zum jeweiligen Raum, zur gewünschten Nutzung und zum persönlichen Einrichtungsstil“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Ergänzung des internationalen Markenportfolios

Mit Punt baut Design-Kiste.de sein Angebot an hochwertigen europäischen Designmöbeln weiter aus. Der Onlineshop präsentiert mehr als 2.500 Möbelstücke von über 170 internationalen Herstellern. Neben der Produktauswahl bildet die individuelle Planung einen zentralen Bestandteil des Angebots.

Kundinnen und Kunden erhalten einen festen Ansprechpartner, der sie von der Auswahl bis zur Umsetzung begleitet. Auch Ausführungen und Produkte aus dem aktuellen Herstellersortiment, die noch nicht einzeln auf der Webseite dargestellt werden, können angefragt werden, sofern sie weiterhin vom Hersteller lieferbar sind.

Die Möbel von Punt sind ab sofort unter www.design-kiste.de erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Justin Hauswald

Röderstraße 1

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fon ..: 03528 4029727

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email : info@webseo.de

Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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