Raum & Form Seidel erweitert Sortiment um italienische Polstermöbel von Ventura

Neu bei Design-Kiste.de: Raum & Form Seidel bietet ab sofort Sofas und Schlafsofas von Ventura – italienisches Design, flexible Konfiguration und persönliche Einrichtungsberatung.

Design-Kiste.de bietet ab sofort individuell konfigurierbare Sofas und Schlafsofas des italienischen Herstellers – ergänzt durch persönliche Beratung und professionelle Einrichtungsplanung

Nürnberg, 13. Juli 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Angebot ihres Onlineshops Design-Kiste.de um Möbel des italienischen Herstellers Ventura. Kundinnen und Kunden können ab sofort ausgewählte Sofas und Schlafsofas entdecken und sich persönlich zu Abmessungen, Zusammenstellungen, Bezügen und Ausstattungsvarianten beraten lassen.

Mit der Aufnahme von Ventura baut Raum & Form Seidel insbesondere sein Angebot an individuell planbaren Polstermöbeln aus. Zu den angebotenen Modellen gehören unter anderem die Sofas Smart, Next, Open, Link, Social, St. Paul und St. Thomas sowie die Schlafsofas Pelican, Tobi und Vaio. Die unterschiedlichen Modelle eignen sich sowohl für geradlinig-moderne als auch für komfortbetonte Einrichtungskonzepte.

Individuelle Möbel statt starrer Standardlösungen

Im Mittelpunkt der Ventura-Kollektion steht die Möglichkeit, Polstermöbel passend zum jeweiligen Raum und zu den persönlichen Anforderungen auszuwählen. Der italienische Hersteller verbindet handwerkliche Verarbeitung mit modernen Fertigungstechnologien. Das Sortiment umfasst unter anderem Sofas, Sessel, Schlafsofas, Betten und Wohnaccessoires.

Bei Design-Kiste.de wird diese Produktvielfalt durch eine persönliche Einrichtungsberatung ergänzt. Statt lediglich ein einzelnes Möbelstück auszuwählen, können Kundinnen und Kunden gemeinsam mit den Einrichtungsberatern passende Maße, Funktionen, Bezüge und Zusammenstellungen abstimmen.

Ziel ist eine Lösung, die sich sowohl gestalterisch als auch funktional harmonisch in den vorhandenen Wohnraum einfügt. Raum & Form Seidel verbindet dafür den Handel mit hochwertigen Designermöbeln mit Leistungen aus den Bereichen Innenarchitektur, Raumplanung und Projektbegleitung.

„Ventura passt sehr gut zu unserem Anspruch, anspruchsvolles Design mit Komfort und individueller Planbarkeit zu verbinden. Ein Sofa sollte nicht nur auf einem Produktbild überzeugen, sondern zu den Proportionen des Raumes, zum persönlichen Wohnstil und zur tatsächlichen Nutzung passen. Mit Ventura eröffnen wir unseren Kundinnen und Kunden zusätzliche Möglichkeiten bei Gestaltung, Zusammenstellung und Bezugsauswahl“, erklärt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Italienische Polstermöbeltradition seit 1980

Die Geschichte des Herstellers Ventura reicht bis in das Jahr 1980 zurück. Damals gründete Franco Beretta in der norditalienischen Region Brianza das erste Unternehmen der Gruppe. Der ursprüngliche Schwerpunkt lag auf der Herstellung abziehbarer Polstermöbel.

Bis heute produziert das Unternehmen in der Brianza und verbindet die Erfahrung qualifizierter Handwerker mit zeitgemäßen Technologien und sorgfältig ausgewählten Materialien.

Ventura verfolgt dabei den Anspruch, Form und Funktion, Ästhetik und Komfort sowie modernes Design und langlebige Gestaltung miteinander zu verbinden. Viele Modelle sind in unterschiedlichen Zusammenstellungen erhältlich und können durch verschiedene Bezüge und Ausführungen an individuelle Einrichtungssituationen angepasst werden.

Persönliche Beratung online und in Nürnberg

Die Ventura-Modelle werden auf einer eigenen Herstellerseite bei Design-Kiste.de präsentiert. Dort erhalten Interessierte einen Überblick über die verfügbaren Produkte und können eine kostenlose und unverbindliche Anfrage stellen.

Die weitere Abstimmung erfolgt persönlich, telefonisch oder per E-Mail. Eine Beratung ist außerdem im Nürnberger Ladengeschäft von Raum & Form Seidel in der Fürther Straße möglich.

Auch Ventura-Produkte, die noch nicht einzeln im Onlineshop dargestellt werden, können angefragt werden, sofern sie zum aktuellen und lieferbaren Herstellerprogramm gehören. So erhalten Kundinnen und Kunden Zugang zu einer umfangreichen Auswahl an Modellen, Ausführungen und Gestaltungsmöglichkeiten.

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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