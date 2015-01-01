Raum & Form Seidel erweitert Sortiment um Designmöbel von Bensen

Raum & Form Seidel nimmt die kanadische Designmarke Bensen ins Sortiment auf. Auf design-kiste.de sind ab sofort ausgewählte Möbel mit italienischer Fertigung und persönlicher Beratung erhältlich.

Kanadisches Design trifft italienische Handwerkskunst: Ausgewählte Sofas, Sessel, Tische und Stauraummöbel der internationalen Designmarke sind ab sofort über design-kiste.de erhältlich

Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Markenportfolio ihres Onlineshops Design Kiste um Möbel des internationalen Designherstellers Bensen. Kundinnen und Kunden können sich ab sofort auf design-kiste.de über ausgewählte Sofas, Sessel, Stühle, Tische, Schlafsofas und Stauraummöbel informieren, individuelle Ausführungen planen lassen und ein persönliches Angebot anfordern.

Bensen wurde 1981 in Vancouver von Designer Niels Bendtsen gegründet. Die Möbel werden in Kanada entworfen und in Italien gefertigt. Die Marke verbindet eine klare, zeitlose Formensprache mit hochwertigen Materialien, hohem Sitzkomfort und präziser handwerklicher Verarbeitung.

Mit der Aufnahme von Bensen baut Raum & Form Seidel sein Angebot an langlebigen und individuell konfigurierbaren Designmöbeln weiter aus. Die Kollektionen der Marke zeichnen sich durch ausgewogene Proportionen, klare Linien und eine bewusst zurückhaltende Gestaltung aus. Im Mittelpunkt stehen Möbel, die Funktionalität, Komfort und eine dauerhaft aktuelle Ästhetik miteinander verbinden.

„Bensen passt sehr gut zu unserem Anspruch, nicht einfach nur einzelne Möbelstücke zu verkaufen, sondern langlebige Einrichtungslösungen zu entwickeln. Die klare Formensprache, die hochwertigen Materialien und die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten geben uns die Freiheit, ein Sofa, einen Sessel oder einen Tisch präzise auf den jeweiligen Raum, die gewünschte Nutzung und den persönlichen Stil abzustimmen“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Design mit dänischen Wurzeln, entwickelt in Kanada und gefertigt in Italien

Hinter Bensen steht der in Dänemark geborene und in Kanada aufgewachsene Designer Niels Bendtsen. Bereits in jungen Jahren beschäftigte er sich intensiv mit skandinavisch geprägtem Möbeldesign und handwerklicher Fertigung. Im Jahr 1981 gründete Bendtsen in Vancouver die nach ihm benannte Marke Bensen.

Die Möbel werden in Kanada entwickelt und in Italien gefertigt. Damit verbindet Bensen nordisch geprägte Gestaltungsgrundsätze und kanadische Designentwicklung mit der Tradition und Präzision italienischer Möbelherstellung.

Die Gestaltung folgt einem bewusst reduzierten Ansatz. Die Möbel sollen nicht durch kurzlebige Effekte, sondern durch Proportion, Material, Funktion und Komfort überzeugen. Dadurch eignen sich die Entwürfe sowohl für minimalistische Wohnräume und offene Loftkonzepte als auch für elegante Interieurs, anspruchsvolle Arbeitsbereiche und ganzheitlich geplante Einrichtungen.

Ausgewählte Bensen-Modelle bei Design Kiste

Das bei Design Kiste präsentierte Sortiment umfasst unterschiedliche Bereiche der Bensen-Kollektion. Dazu gehören unter anderem die Sofamodelle Endless, Neo, Delta, Edward, Canyon, Lite, Loft und Sectional.

Ergänzt wird die Auswahl durch die Sessel Lotus, Park und Pre, das Schlafsofa Sleeper, den Stuhl Torii, den Tisch Radii, das Sideboard Brix sowie den Schreibtisch Homework.

Viele Modelle sind in unterschiedlichen Größen, Zusammenstellungen, Materialien, Stoffen, Ledern und Oberflächen erhältlich. Besonders die modularen Sofaprogramme ermöglichen individuelle Konfigurationen – vom kompakten Sofa bis zur großzügigen Wohnlandschaft.

Anstelle pauschaler Standardlösungen erstellt Raum & Form Seidel auf Grundlage der gewünschten Ausführung ein persönliches Angebot. Dabei können Abmessungen, Module, Materialien, Bezüge und Farben auf den jeweiligen Raum und die individuellen Anforderungen abgestimmt werden.

Zu den charakteristischen Modellen gehört beispielsweise das Sofa Endless, das durch seine klare, architektonische Gestaltung und seine vielseitigen Planungsmöglichkeiten geprägt ist. Der Tisch Radii verbindet eine organische Formensprache mit sanft gerundeten Kanten und sichtbarer Massivholzstruktur. Mit dem modular aufgebauten Sideboard Brix bietet Bensen zudem eine zurückhaltend gestaltete Stauraumlösung für Wohn-, Ess- und Arbeitsbereiche.

Persönliche Beratung statt anonymer Produktauswahl

Die Erweiterung um Bensen ist Teil des ganzheitlichen Beratungskonzepts von Raum & Form Seidel. Kundinnen und Kunden können nicht nur einzelne Möbel anfragen, sondern sich auch bei der Auswahl von Abmessungen, Zusammenstellungen, Materialien und Bezügen unterstützen lassen.

Dabei werden Raumgröße, Grundriss, bestehende Einrichtung, funktionale Anforderungen, persönliche Wünsche und das vorgesehene Budget gemeinsam betrachtet. Ziel ist eine Einrichtungslösung, die sich gestalterisch und funktional in das jeweilige Wohn- oder Arbeitsumfeld einfügt.

Auf Wunsch begleitet das Nürnberger Unternehmen Einrichtungsprojekte vom unverbindlichen Erstgespräch über die Auswahl der Möbel und die innenarchitektonische Planung bis zur Lieferung und Montage.

Das Sortiment von Design Kiste umfasst mehr als 2.500 Designmöbel von über 170 internationalen Herstellern. Mit Bensen ergänzt Raum & Form Seidel das Portfolio um eine weitere Marke, die für zeitlose Gestaltung, hochwertige Verarbeitung und langfristige Nutzbarkeit steht.

„Gerade bei hochwertigen Polstermöbeln ist eine fundierte Beratung entscheidend. Sitzkomfort, Proportionen, Bezugsstoff und Zusammenstellung sollten nicht isoliert betrachtet werden. Erst im Zusammenspiel mit dem Raum entsteht eine Lösung, die gestalterisch überzeugt und langfristig funktioniert“, erklärt Peter Seidel.

Die Bensen-Kollektion ist ab sofort auf der Website von Design Kiste zu sehen. Anfragen und Beratungstermine sind online, telefonisch oder persönlich am Unternehmenssitz in Nürnberg möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Justin Hauswald

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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