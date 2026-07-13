Intelligentes Wohnen auf kleinem Raum: Altacom jetzt bei Design-Kiste.de erhältlich

Design-Kiste.de erweitert sein Sortiment um multifunktionale Möbel von Altacom – italienisches Design für flexible, platzsparende und moderne Wohnlösungen.

Raum & Form Seidel GmbH erweitert ihr Sortiment um wandelbare Designmöbel aus Italien

Nürnberg, 13. Juli 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Angebot ihres Onlineshops Design-Kiste.de um Möbel des italienischen Herstellers Altacom. Die Marke ist auf multifunktionale und platzsparende Einrichtungslösungen spezialisiert. Zum Sortiment gehören unter anderem höhenverstellbare Verwandlungstische, ausziehbare Konsolen, Couchtische und Esstische, die sich flexibel an unterschiedliche Wohnsituationen anpassen lassen.

Mit der Aufnahme von Altacom baut die Raum & Form Seidel GmbH ihr Angebot im Bereich funktionaler Designmöbel weiter aus. Die Möbel des italienischen Herstellers verbinden eine moderne Formensprache mit ausgeklügelten Mechanismen. Dadurch können einzelne Möbelstücke mehrere Funktionen übernehmen und vorhandene Wohnflächen besonders effizient nutzbar machen.

Ein kompakter Couchtisch lässt sich beispielsweise auf Esstischhöhe anheben und bei Bedarf vergrößern. Eine schmale Konsole kann mit wenigen Handgriffen zu einer großzügigen Tafel werden. Andere Modelle kombinieren Couchtisch, Esstisch, Arbeitsplatz oder sogar eine zusätzliche Schlafgelegenheit in einem einzigen Möbelstück.

Flexible Möbel für veränderte Wohnbedürfnisse

Wohn-, Ess- und Arbeitsbereiche werden heute zunehmend vielseitig genutzt. Besonders in Stadtwohnungen, Apartments, Ferienwohnungen oder offenen Wohnkonzepten müssen Möbel deshalb mehr leisten, als lediglich eine einzelne Funktion zu erfüllen.

Die wandelbaren Möbel von Altacom sind für solche Anforderungen konzipiert. Sie können im Alltag platzsparend genutzt und bei Bedarf schnell an eine neue Situation angepasst werden – beispielsweise für das gemeinsame Essen mit Gästen, die Arbeit im Homeoffice oder einen spontanen Übernachtungsbesuch.

Dabei steht nicht allein die Funktion im Mittelpunkt. Charakteristische Metallgestelle, unterschiedliche Tischplatten, moderne Oberflächen sowie zahlreiche Material- und Ausführungsvarianten ermöglichen eine individuelle Abstimmung auf den jeweiligen Einrichtungsstil.

„Viele Kundinnen und Kunden wünschen sich Möbel, die gut aussehen und gleichzeitig mehrere Aufgaben übernehmen. Altacom verbindet genau diese Anforderungen: italienisches Design, durchdachte Mechanik und Lösungen, die sich flexibel an unterschiedliche Wohnsituationen anpassen. Damit ergänzt die Marke unser Sortiment in idealer Weise“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Verwandlungstische, Konsolen und Esstische bei Design-Kiste.de

Bei Design-Kiste.de finden Interessierte eine Auswahl unterschiedlicher Altacom-Modelle. Dazu gehören wandelbare Couch- und Esstische wie Levante, Compact, Geniale, Iris, Lotus oder Assist sowie ausziehbare Konsolen und Esstische wie Flap, Genesi, Sipario oder Tokyo.

Auch außergewöhnliche Funktionsmöbel sind Bestandteil des Programms. Ein Beispiel ist Tavoletta, ein Möbelstück, das die Funktionen eines Couchtisches und einer zusätzlichen Schlafgelegenheit miteinander verbindet.

Neben den bereits auf Design-Kiste.de präsentierten Produkten können weitere Möbel aus dem aktuellen Altacom-Sortiment individuell angefragt und beschafft werden. Je nach Modell stehen verschiedene Abmessungen, Gestellfarben, Oberflächen und Materialien zur Auswahl.

Made in Italy mit eigener Entwicklung und Fertigung

Die Geschichte hinter Altacom reicht bis in die 1980er-Jahre zurück. Ausgangspunkt war die Idee, einen höhenverstellbaren Tisch zu entwickeln, der sich an unterschiedliche Nutzungssituationen anpassen lässt. Aus dieser Spezialisierung entstand eine umfassende Kollektion multifunktionaler und platzsparender Möbel.

Altacom entwickelt und fertigt am Standort Musile di Piave in der italienischen Region Venetien. Von der technischen Entwicklung über die Metallverarbeitung bis zur Endmontage werden wesentliche Produktionsschritte vor Ort umgesetzt. Moderne Fertigungstechnologien werden dabei mit handwerklich geprägter Verarbeitung verbunden.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Konstruktion und Weiterentwicklung der Verwandlungsmechanismen. Höhenverstellungen, Auszüge, integrierte Erweiterungsplatten und bewegliche Gestelle sollen eine komfortable Bedienung ermöglichen und gleichzeitig harmonisch in das jeweilige Möbeldesign integriert sein.

Persönliche Beratung statt Möbelkauf nach Schema

Die Raum & Form Seidel GmbH begleitet Kundinnen und Kunden nicht nur bei der Auswahl eines einzelnen Möbelstücks. Auf Wunsch unterstützt das Nürnberger Unternehmen auch bei der Abstimmung von Maßen, Materialien, Farben und Funktionen sowie bei der Entwicklung vollständiger Einrichtungskonzepte.

Gerade bei Verwandlungstischen und ausziehbaren Möbeln ist eine sorgfältige Planung wichtig. Neben den Maßen im geschlossenen Zustand müssen auch die benötigte Bewegungsfläche, die maximale Tischgröße und die vorgesehene Nutzung berücksichtigt werden.

Interessierte können sich telefonisch oder über Design-Kiste.de beraten lassen. Gemeinsam mit den Einrichtungsexperten von Raum & Form Seidel lässt sich ermitteln, welches Altacom-Modell zu den räumlichen Gegebenheiten, dem persönlichen Stil und den gewünschten Funktionen passt.

Italienisches Design für Räume, die mehr können

Mit Altacom ergänzt Design-Kiste.de sein Sortiment um eine Marke, die den Wandel moderner Wohnformen aufgreift. Die Möbel richten sich an Menschen, die vorhandenen Raum effizient nutzen möchten, ohne auf eine hochwertige und individuelle Gestaltung zu verzichten.

Die Altacom-Kollektion ist ab sofort über Design-Kiste.de erhältlich. Anfragen zu Modellen, Ausführungen, Preisen, Liefermöglichkeiten und individuellen Konfigurationen nimmt die Raum & Form Seidel GmbH persönlich entgegen.

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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