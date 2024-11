CarboTech setzt auf Biogas als Energieträger der Zukunft

Der Einsatz von optimal auf die Biogas-Anwendung abgestimmter Aktivkohle bringt den entscheidenden Vorteil für den Wirkungsgrad des Biogases.

Aktivkohle zur Aufbereitung von Biogas – der grünen Energiequelle

Essen, 29.11.2024 – Alternative Quellen zur Energiegewinnung mit hoher Beständigkeit werden in Zeiten der Energiekrise immer wichtiger. Biogas stellt dabei einen bedeutsamen grünen und wetterunabhängigen Energielieferanten mit hohem Energiepotenzial dar. Gewonnen aus organischen Materialien wie landwirtschaftlichen Abfällen, Gülle oder Energiepflanzen, wird das entstehende Faulgas aufbereitet und anschließend als Biogas in den Energiekreislauf eingespeist.

Aus dem Prozess der Biogaserzeugung ist Aktivkohle nicht wegzudenken. Die Mischung der verwendeten organischen Materialien, welche zur Produktion des Gases eingesetzt wurden, beeinflussen die Bestandteile und damit auch die Verunreinigungen des entstehenden Rohbiogases.

Problematisch sind dabei insbesondere Inhaltsstoffe wie Schwefelwasserstoff, Siloxane oder flüchtige organische Verbindungen. VOC´s sorgen beim Einsatz von Rohbiogas in der Stromerzeugung für einen erhöhten Verschleiß der technischen Komponenten wie Motoren oder Katalysatoren, zudem wird der Wirkungsgrad des Biogases minimiert.

Lösungsansatz Aktivkohle

Durch den Einsatz von CarboTech-Aktivkohleprodukten lassen sich die Störstoffe sicher und zuverlässig entfernen. Perfekt darauf abgestimmt hat CarboTech eine Biogas-Produktlinie entwickelt, die passgenau für Biogas-Anwendungen und deren spezielle Herausforderungen geeignet ist.

„Eine hohe Qualität des Basismaterials, die sorgfältige Weiterverarbeitung im Wirbelschichtverfahren für eine optimale Porenstruktur und die umfassende Produktpalette an Größen und Formen machen unsere CarboTech-Produkte zu Garanten für lange Standzeiten bei gleichbleibend hoher Adsorptionsleistung. Die Vorteile der CarboTech liegen auf der Hand.“, resümiert Daniel Böke, Geschäftsführer der CarboTech Gruppe.

Kohlenstoffmolekularsiebe zur Herstellung von Biomethan

In der weiteren Ressourcenoptimierung kann das gewonnene Biogas zu hochwertigem Biomethan weiterverarbeitet werden. Vor der Einspeisung in das Erdgasnetz erfolgt die Aufreinigung mit dem Ziel eine hohe Methanreinheit zu erhalten und den CO2- Anteil zu minimieren. In dem Prozess Biogas-Upgrading bietet Ihnen die CarboTech mit den Kohlenstoffmolekularsieben ebenfalls herausragende Adsorptionsleistung und Standzeiten.

360°-Service rundet das Leistungsportfolio ab

„Wir bieten unseren Kunden einen Rundum-Sorglos-Service. Das bedeutet: Alles aus einer Hand. Alles maximal einfach. Wer sich für uns als Servicepartner entscheidet, profitiert unter anderem von einem reibungslosen Wechselservice für alle Fabrikate, der fachgerechten Entsorgung oder Reaktivierung beladener Aktivkohle. Zusätzlich macht die Erweiterung unseres Fuhrparks die Logistik zum Kunden maximal flexibel“ erläutert Daniel Mandau, Leiter Servicebereich bei der CarboTech Gruppe.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CarboTech Gruppe

Frau Helena Kellner

Elisenstraße 119

45139 Essen

Deutschland

fon ..: 04915904045649

web ..: https://www.carbotech.de/

email : helena.kellner@carbotech.de

Die CarboTech, ehemals RAG, wurde 1956 gegründet und entwickelt auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Königin Elisabeth in Essen seit über 67 Jahren unter der Marke CarboTech hochwertige Aktivkohle-Produkte in pulverförmiger, granulierter oder extrudierter Form für anspruchsvolle Einsatzbereiche.

Seit Anfang 2023 positioniert sich CarboTech neu als Full-Service-Anbieter in dem Aktivkohle-Markt, da den Kunden ein 360°-Service als Rundum-Sorglos-Paket mit vielen Bausteinen angeboten wird, bei dem alles aus eigener Hand kommt.

Als Marktführer im Bereich Aktivierung, Reaktivierung und Veredelung von Aktivkohle erreicht die CarboTech-Aktivkohle mit dem weltweit einzigartigen Wirbelschichtverfahren größtmögliche Effektivität.



