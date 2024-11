Neues Geschäftsleitungsteam bei der CarboTech Gruppe

Die CarboTech Gruppe aus Essen erweitert ihre Geschäftsleitung um zwei weitere Mitglieder. Das Unternehmen durchläuft seit 2019 einen Changeprozess der alle Ebenen des Unternehmens betrifft.

Führungsquartett stellt sich zukunftsfähig auf

Essen, 04.11.2024 – Das zweiköpfige Team der CarboTech-Geschäftsleitung, bisher bestehend aus Gruppen-Geschäftsführer Daniel Böke und Betriebsbereichsleiter Felix Niermann, wird ab sofort mit zwei weiteren Mitgliedern verstärkt.

Hinzu kommen Sascha Vornweg in seiner Funktion als Kaufmännischer Leiter (Berufung erfolgt zum 01. Oktober 2024), sowie Daniel Mandau in der Funktion als Servicebereichsleiter. Die beiden neuen Mitglieder sind bereits seit Jahren Teil der CarboTech und haben in ihren Aufgabenbereichen wertvolle Basisarbeit geleistet, deren Ergebnisse sich bereits durch eine vollkommen neue strategische Ausrichtung der jeweiligen Bereiche bezahlt machen.

„Wir freuen uns, dass wir mit unseren neuen Geschäftsleitungs-Mitgliedern zwei wichtige neue Säulen für die zukünftige Entwicklung der CarboTech Gruppe gewonnen haben, die unsere Wachstumsstrategie konsequent vorantreiben und durch ihre Schwerpunkte neue Facetten mit in die Geschäftsleitung einbringen, die für den Change Process zur CarboTech der Zukunft so wichtig sind.“, sagt Daniel Böke.

„Vor einigen Jahren habe ich als Trainee Finanzen bei der CarboTech angefangen und heute bin ich Teil der Geschäftsführung. Diese Entwicklung zeigt wunderbar, welche Möglichkeiten die CarboTech als Arbeitgeber für junge Nachwuchskräfte bietet. Denn hier gilt das Prinzip: wer will, der kann.“, ergänzt Sascha Vornweg.

„Ich freue mich darauf eine treibende Kraft für die Veränderung innerhalb des Unternehmens zu sein und so das starke Wachstumspotenzial der CarboTech weiter auszubauen und nutzbar zu machen. Bisher fokussierte ich mich dabei auf den Bereich Service und des Aufbaus, in meiner neuen Funktion kann ich mein breites Wissen nun noch vollumfänglicher einbringen.“, fügt Daniel Mandau hinzu.

Mit dieser starken Allianz setzt der Essener Aktivkohlehersteller auf eine expertisenreiche Führungsriege, die den 2019 begonnenen Weg hin zu mehr Wachstum und Modernisierung fortführt und sich so in wichtigen Bereichen zukunftsfähig aufstellt, um so weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CarboTech Gruppe

Frau Helena Kellner

Elisenstraße 119

45139 Essen

Deutschland

fon ..: 04915904045649

web ..: https://www.carbotech.de/

email : helena.kellner@carbotech.de

Weltweit FÜHRENDER FULL-SERVICE-ANBIETER VON AKTIVKOHLEN

Die CarboTech Gruppe ist einer der weltweit führenden Full-Service-Anbieter von hochqualitativen pulverförmigen, granulierten und extrudierten Aktivkohlen. An unserem Produktionsstandort mitten im Herzen des Ruhrgebiets werden Aktivkohlen, Aktivkoks und Kohlenstoffmolekularsiebe aus Steinkohle, Kokosnusskohle und Holzkohle hergestellt, veredelt und verpackt. Als Marktführer mit über 60 Jahren Erfahrung in der Reaktivierung und dem Einsatz von Aktivkohle für eine Vielzahl verschiedenster Anwendungsfälle sind wir für unsere Kunden jederzeit der kompetente Lösungsgeber.

Dazu zählt nicht nur die Auswahl der passenden Aktivkohle, sondern auch unser umfangreiches 360°-Service-Paket, aus welchem unsere Kunden sich ganz individuell die Bausteine aussuchen können, die sie benötigen. Dabei gilt für unsere Kunden der Service-Grundsatz: alles aus einer Hand – alles maximal einfach.



