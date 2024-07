Neues ELA Empfangsgebäude für die Hanrath Gruppe

ELA Container Engineering liefert maßgeschneiderte Lösung für dauerhaften Einsatz bei dem renomierten Dienstleitungsunternehmen in Papenburg.

Die Hanrath Gruppe mit Sitz im niedersächsischen Papenburg ist ein renommierter Anbieter von Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Werk- und Objektschutz, Feuerwehrdienste, maritime Sicherheit sowie Video-/Alarmtechnik. Darüber hinaus ist die Unternehmensgruppe spezialisiert auf die Fahrzeugerprobung und bietet umfassende Fahrzeuglogistiklösungen für die Automobilindustrie an. Bei der Planung eines neuen Empfangsgebäudes entschied sich das Unternehmen für eine Raumlösung von ELA Container Engineering (ECE) und kaufte eine individuell ausgeführte Bürocontainer-Anlage in Wohnraumqualität zur dauerhaften Nutzung.

„Wie schon bei früheren Anfragen waren wir mit der Beratung durch die ECE Mitarbeitenden und der Umsetzung wieder sehr zufrieden“, sagt Jörg Voskamp, der das Projekt seitens der Hanrath Gruppe betreut hat.

Das neue Empfangs- und Anmeldegebäude der Hanrath Gruppe aus zwei Bürocontainern umfasst insgesamt 36 Quadratmeter. Auf Kundenwunsch sind die Raummodule mit 3,14 Metern extra hoch ausgeführt. Die lichte Raumhöhe beträgt damit 2,75 Meter. „So konnten wir die Klimaanlage bündig in die Rasterdecke installieren“, sagt Angelika Stele, Projektmanagerin der ECE.

„Der Kunde legte Wert darauf, die Empfangssituation für Gäste, Kunden und Lieferanten freundlich und einladend zu gestalten“, so Stele. Daher orientiere sich die Farbgebung außen mit grauen Wandflächen und blauen Rahmen für Fenster und Türen an den Bestandsgebäuden. Innen fiel die Wahl auf weiße Wände, um in Kombination mit großzügigen Fensterflächen und einem Fußboden in Holzoptik eine helle, freundliche und wertige Atmosphäre zu schaffen.

Die gesamte Bürocontainer-Anlage besteht aus zwei kombinierten Raummodulen. Die großen, isolierverglasten Kunststoff-Drehkipp-Fenster sorgen für viel Tageslicht. Weitere Ausstattungsmerkmale sind eine doppelflügelige Kunststoff-Außentür mit Verbundsicherheitsglas, Panikriegel und Türfeststeller. Eine zusätzliche Dämmung von Boden, Wänden und Decke sowie doppelwandige und ausgeschäumte Aluminium-Rollläden mit Dauerlüftung sorgen neben gutem Raumklima im Sommer und Winter auch dafür, dass die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes eingehalten werden. Rauchwarnmelder und eine Elektroinstallation nach VDE-Vorgaben sorgen für Sicherheit. Die dimmbare LED-Beleuchtung spart Energie und kann auf die jeweiligen Lichtverhältnisse und Wünsche der Hanrath-Mitarbeitenden angepasst werden. Wie bei ECE üblich, wurde die Bürocontainer-Anlage mit eigenen Lkw mit Ladekran angeliefert, von erfahrenen Montageteams aufgebaut und schlüsselfertig an den Kunden übergeben.

„Eine weitere Besonderheit der Anlage ist die Aufstellung in L-Form“, so Stele. Das sei die beste Lösung, um die zur Verfügung stehende Stellfläche vor Ort optimal zu nutzen. „Bei diesem Projekt durften wir wieder eine maßgeschneiderte Raumlösung jenseits des Standards erstellen“, sagt Meinolf Topphoff, kaufmännischer Leiter der ECE. Genau das sei eine der Stärken von ELA Container Engineering.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Michael Schmidt

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : marketing@container.de

Die ELA Container Engineering GmbH, kurz ECE, ist Teil des Familienunternehmens ELA Container mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Containerfertigung, 1.400 Mitarbeitenden und über 60.000 Containermodulen. Das Tochterunternehmen mit rund 70 Mitarbeitenden entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für die Herausforderungen der aktuellen Zeit und steht für modernsten Bau von außergewöhnlichen Containern jenseits des Standards – höchst individuell und nach international gültigen Qualitätsstandards. Weitere Informationen unter www.ela-engineering.de

