CARL BLASEL – Zum 190. Geburtstag von Karl Blasel

Catrin Möderler blickt in „CARL BLASEL“ auf das Leben des Wiener Zwei-Jahrhundert-Schauspielers zurück.

Carl Basel wurde im Jahr 1831 in Wien geboren. Er wurde in seinem Leben und Wirken von Johann Nestroy inspiriert und von Jacques Offenbach und Johann Strauß gefördert. In den Possen des Alt-Wiener-Volkstheaters brillierte er ebenso wie in den Kassenschlagern der modernen Wiener Operette. Selbst auf Schallplatte und im Film zeigte Carl Blasel sein zeitloses Können. Als er 1922 stirbt, ist er eine Wiener Berühmtheit – gleichsam das Gesicht seiner Stadt. Gustav Klimt zeichnet sein Portrait, Robert Stolz spielt Klavier bei seinem 60. Bühnenjubiläum, Franz Lehár dirigiert zu seinem 90. Geburtstag. Eine Textzeile des begnadeten Komikers wird zum geflügelten Wort: „Bitte sehr, bitte gleich!“. Fast 80 Jahre lang stand Carl Basel auf den Bühnen seiner Heimatstadt. Die Komiker-Größen Matras, Knaack und Girardi überlebte er.

Sich selbst blieb er laut der zahlreich bebilderten Biografie „CARL BLASEL“ von Catrin Möderler immer treu, egal wie die Zeit sich auch wandelte. Er wurde schließlich mit dem idealen „alten Wien“, einem Traumbild, dem selbst die bitterste Realität nichts anhaben kann, gleichgesetzt. Diese Biografie wird zur Feier seines 190. Geburtstages und 100. Todestages veröffentlicht und erlaubt den Lesern einen umfangreichen Einblick in sein Leben, sein Werken und seinen Einfluss auf die Welt um ihn herum.

„CARL BLASEL" von Catrin Möderler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33282-9 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

