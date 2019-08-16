CenoBots Reinigungsroboter in ToolSense Plattform integriert

Wien, August 2025 – CenoBots Reinigungsroboter sind jetzt in ToolSense integriert. Kunden erhalten alle wichtigen Roboterdaten – von Laufzeiten bis Fehlercodes – direkt in der Plattform.

Wien, August 2025 – ToolSense gibt die Integration der CenoBots Reinigungsroboter in seine Asset-Operations-Plattform bekannt und baut damit seine Rolle als weltweit führende Plattform für digitales Maschinen- und Wartungsmanagement in der Facility-Services-Branche weiter aus.

Die Gebäudedienstleistungsbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Während klassische Assets wie Scheuersaugmaschinen, Staubsauger, Fahrzeuge und persönliche Schutzausrüstung (PSA) weiterhin den Alltag prägen, gewinnen autonome Reinigungsroboter zunehmend an Bedeutung. ToolSense verbindet beide Welten – traditionelle Betriebsmittel und modernste Robotik – in einem einheitlichen System und ermöglicht so eine ganzheitliche Verwaltung aller Assets.

Durch die Integration profitieren Kunden von:

Nahtloser Anbindung der CenoBots Reinigungsroboter in die ToolSense Plattform

Automatischem Datenaustausch zwischen den Robotersystemen von CenoBots und ToolSense

Direktem Zugriff auf wichtige Roboterdaten wie Laufzeiten, Reinigungsleistung, Fehlermeldungen, Wasserverbrauch und Standort

Kontinuierlicher Verbesserung von Digitalisierung und Automatisierung im Facility Management

ToolSense wird bereits weltweit von führenden Facility-Service-Unternehmen als zentrale Plattform für Maschinen- und Wartungsmanagement eingesetzt und verbindet alles – von Bodenreinigungsmaschinen über Staubsauger und PSA bis hin zu Fahrzeugen und sogar Kaffeemaschinen – in einem System. Gleichzeitig ist ToolSense heute die weltweit führende Plattform für das Management von Reinigungsrobotern mit Integrationen zu OEMs wie CenoBots, Gausium und Pudu.

„Roboter sind die Zukunft der Facility Services. Mit ToolSense vereinen wir sie mit klassischen Betriebsmitteln in einem System und schaffen damit Transparenz, reduzieren Stillstandszeiten und senken Kosten. Unsere Mission ist es, die digitale Transformation für Dienstleister weltweit einfach und effizient zu gestalten“, erklärt Alexander Manafi, CEO & Co-Founder von ToolSense.

ToolSense ist die weltweit führende IoT- und Software-Plattform für digitales Maschinen-, Geräte-, Roboter- und Fahrzeugmanagement in der Facility-Service- und Bau-Branche. Das Unternehmen wurde 2017 in Wien gegründet und zählt heute über 200 Kunden in mehr als 30 Ländern, darunter führende FM-Unternehmen wie ISS, Compass, Atalian, B+N, Sasse und WISAG. Die Plattform hilft, Stillstände um bis zu 80 % zu reduzieren, Prozesse zu digitalisieren und Betriebskosten zu senken.

