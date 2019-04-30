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CEO-Interview: Monument Mining – Starke Quartalszahlen & neue Goldfunde!
Auf der PDAC 2026 berichtet Cathy Zhai, CEO von Monument Mining, über hochgradige Goldfunde in Selinsing, das zweite Quartal und ein aktives Bohrprogramm zur Erweiterung der Ressourcen!
Auf der PDAC 2026 in Toronto konnten wir Cathy Zhai, CEO von Monument Mining (TSXV: MMY), zu einem Interview treffen.
Das Unternehmen hat aktuell einiges zu vermelden: Neue hochgradige Goldfunde auf der Selinsing-Mine in Malaysia, starke Quartalszahlen für das zweite Quartal mit rund 49 Mio. USD Umsatz sowie ein laufendes Bohrprogramm zur Erweiterung der Ressourcenbasis.
Im Interview spricht Cathy Zhai über die aktuellen Projekte und die strategische Ausrichtung von Monument Mining:
PDAC 2026: Monument Mining – Starke Quartalszahlen & neue Goldfunde!
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