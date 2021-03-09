Compliance Heroes verbindet Unternehmen mit spezialisierten Compliance-Anbietern

Die regulatorischen Anforderungen, die an Unternehmen im Bereich Compliance gestellt werden, steigen stetig. Auf Compliance Heroes finden Unternehmen gezielt Compliance-Expertinnen und -Experten.

Steigende regulatorische Anforderungen stellen Unternehmen zunehmend vor organisatorische und rechtliche Herausforderungen. Mit Compliance Heroes startet jetzt eine spezialisierte Plattform, die Unternehmen gezielt mit Compliance-Expertinnen und -Experten vernetzt.

Ob Datenschutz, Informationssicherheit, Hinweisgeberschutz, Nachhaltigkeit oder Lieferketten-Compliance: Unternehmen müssen heute eine Vielzahl regulatorischer Vorgaben erfüllen. Gleichzeitig ist es für viele Organisationen schwierig, schnell geeignete Spezialisten für diese Themen zu finden. Genau hier setzt Compliance Heroes an.

Die Plattform bündelt unterschiedliche Compliance-Disziplinen an einem zentralen Ort und ermöglicht eine gezielte Suche nach qualifizierten Anbietern. Unternehmen können Expertenprofile nach Themen, Spezialisierungen und Standorten filtern und so schneller passende Unterstützung für konkrete Projekte oder dauerhafte Compliance-Strukturen finden.

„Unternehmen stehen unter wachsendem regulatorischem Druck. Gleichzeitig fehlt oft Transparenz darüber, welche spezialisierten Anbieter es für einzelne Compliance-Themen gibt. Compliance Heroes schafft hier eine strukturierte Übersicht und erleichtert den Zugang zu passender Expertise“, sagt Jessica Stehn-Bäcker, Geschäftsführerin bei Intelli Revolution GmbH.

Neben Unternehmen richtet sich die Plattform auch an spezialisierte Dienstleister und Berater. Diese können ihre Leistungen, Erfahrungen und Schwerpunkte strukturiert präsentieren und so gezielt von Unternehmen gefunden werden, die konkrete Unterstützung benötigen.

Mit Compliance Heroes entsteht damit ein Portal, auf dem sich spezialisierte Compliance-Anbieter vorstellen. Ziel ist es, Unternehmen bei der effizienten Umsetzung regulatorischer Anforderungen zu unterstützen und gleichzeitig die Sichtbarkeit spezialisierter Compliance-Expertise zu erhöhen.

Weitere Informationen: www.compliance-heroes.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Intelli Revolution GmbH

Frau Jessica Stehn-Bäcker

Überseeallee 1

20457 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 22861374

web ..: https://compliance-heroes.de/

email : js@intelli-revolution.de

Compliance Heroes ist eine spezialisierte Online-Plattform, die Unternehmen mit Compliance-Experten und Dienstleistern vernetzt. Das Portal ermöglicht eine gezielte Suche nach Expertise in Bereichen wie Datenschutz, Informationssicherheit, Hinweisgeberschutz, Nachhaltigkeit, Arbeitsschutz und weiteren Compliance-Themen.

Pressekontakt:

Intelli Revolution GmbH

Frau Jessica Stehn-Bäcker

Überseeallee 1

20457 Hamburg

fon ..: 040 22861374

email : js@intelli-revolution.de

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