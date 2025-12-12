  • Exzellenz trifft Beständigkeit: Lischke Consulting erneut ausgezeichnet als „Beste Unternehmensberater 2026“

    Die Hamburger Unternehmensberatung überzeugt das vierte Jahr in Folge in sechs Kategorien.

    BildOperational Excellence ist bei Lischke Consulting nicht nur Anspruch, sondern gelebte Realität: Auch 2026 zählt die Hamburger Unternehmensberatung zu den _Besten_ Deutschlands. Die Auszeichnung würdigt die herausragende Beratungsleistung in den folgenden sechs Beratungsfeldern und Branchen:

    Operations Management, Einkauf & Supply Chain, Chemie & Pharma, Luft- und Raumfahrt, Health Care & Life Sciences sowie Industrial Goods & Services.

    Die jährlich erscheinende Studie wird vom Wirtschaftsmagazin _brand eins_ in Kooperation mit dem Online-Statistikportal _Statista_ durchgeführt – 2026 bereits zum 13. Mal. Grundlage ist eine umfassende Befragung von Expert:innen, Kund:innen sowie Beratungsunternehmen. Im Fokus steht dabei die zentrale Frage, welchen Dienstleistern Unternehmen in anspruchsvollen Zeiten besonderes Vertrauen schenken.

    „_Besonders wertvoll ist für uns, dass diese Auszeichnung auf Empfehlungen aus dem Markt beruht. Das Vertrauen unserer Kunden ist die stärkste Motivation, unseren hohen Anspruch konsequent weiterzuentwickeln. Diese erneute Auszeichnung ist eine wichtige Bestätigung unserer Arbeit – insbesondere, weil sie zeigt, dass unsere Leistungen Wirkung entfalten. Sie bestärkt uns darin, auch künftig mit Leidenschaft, Präzision und konsequenter Kundennähe zu beraten und Transformationsprozesse zu begleiten._“ so das Partner-Team von Lischke Consulting: Sebastian Evers, Peter Gelbrich und Dr. Norbert Lühring (im Bild von links nach rechts).

    Die konsolidierten Ergebnisse der Marktforschung wurden in der journalistisch unabhängigen Publikation „brand eins / thema – Die besten Unternehmensberater 2026“ veröffentlicht. Das vollständige Ranking ist online verfügbar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Lischke Consulting GmbH
    Peter Gelbrich
    Cremon 3
    20457 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 040 378557 0
    web ..: https://www.lischke.com/
    email : peter.gelbrich@lischke.com

    Lischke Consulting ist spezialisiert auf Operational Excellence und die Umsetzung komplexer Veränderungsprozesse. Seit über 25 Jahren berät die Hamburger Unternehmensberatung international namhafte Unternehmen aus der produzierenden Industrie.
    Lischke Consulting verfolgt den Anspruch, Unternehmen bei der Neuausrichtung ganzheitlich zu unterstützen und Ziele und Verbesserungspotenziale in gelebte veränderte Prozesse und Strukturen umzusetzen. Die Befähigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Mitgestaltung dieser Transformation spielt dabei eine zentrale Rolle: Ihr Wissen, ihre Ideen und ihre Kompetenzen sind die Basis für einen nachhaltigen Erfolg.

    Pressekontakt:

    Lischke Consulting GmbH
    Frau Verona Poppe
    Cremon 3
    22457 Hamburg

    fon ..: 040 3785570
    email : verona.poppe@lischke.com


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