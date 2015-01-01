KALK&KEGEL: Das sind Deutschlands zukunftsweisendste Weingüter

Gewählt von Deutschlands Top-Sommeliers

104 Weingüter finden sich auf der neuen KALK&KEGEL-Liste Deutschland 2026. Sie stehen für außerordentliches Handwerk, besondere Nachhaltigkeit und für die Zukunft des deutschen Weins. Zum zweiten Mal gibt das Wein- und Kulinarik-Magazin KALK&KEGEL seine Liste der zukunftsweisendsten Winzerinnen und Winzer für Deutschland heraus. Präsentiert wurde die Liste am Sonntag auf der weltweit wichtigsten Weinfachmesse, der ProWein, in Düsseldorf: 104 deutsche Weingüter aus elf Weinbauregionen finden sich auf der KALK&KEGEL-Liste Deutschland. Sie eint ein unverwechselbares Handwerk, eine vorbildhafte Haltung zu Natur und Böden sowie ein Stil, der aktuell in der Sommellerie gefragt ist und auch international eine große Zukunft hat.

Zusammengestellt wurde diese Liste von mehr als 70 der besten Sommelièren und Sommeliers aus ganz Deutschland. In der KALK&KEGEL-Liste Deutschland finden sich Garagenwinzer ebenso wie große Namen, internationale Stars, aber auch Geheimtipps und Newcomer. 15 Weingüter schaffen es 2026 neu auf die Liste, die meisten davon aus Rheinhessen.

„Die Weinwelt befindet sich in einem Umbruch. Orientierung ist so wichtig wie noch nie. Die beste Orientierung können hier Sommelièren und Sommeliers geben, denn sie wissen am besten, was am Markt jetzt und in Zukunft gefragt ist“, sagt KALK&KEGEL-Herausgeber Michael Pöcheim-Pech, der die Liste gemeinsam mit Sebastian Höpfner, dem Head-Sommelier des Berliner 3-Sterne-Restaurants Rutz, präsentierte.

„Die Weingüter der Liste geben den State of the Art im Wein vor und stehen an der Spitze einer Entwicklung für präzise Weinstilistik, nachhaltigen Umgang mit den Böden und eine Reduktion von Technik auf ein Mindestmaß“, so Höpfner. Dabei geht es nie um Trends, sondern um eine qualitative Bestandsanalyse, was am Markt aktuell gefragt ist. Höpfner: „In der Sommellerie bestimmen wir die Trends nicht, sondern hören dem Gast zu. Gäste wollen heute trinkfreudige Weine, die mit Leichtigkeit und Präzision überzeugen und nicht alkoholschwer wirken.“

Kriterien für die Aufnahme in die KALK&KEGEL Liste, die seit 2021 auch in Österreich veröffentlicht wird, sind ein unverwechselbares Handwerk der Weinbauern sowie die vorbildhafte Haltung zur Natur, die in fast allen Fällen zumindest eine Bio-Zertifizierung voraussetzt bzw. ganz oft auch eine biodynamische Bewirtschaftung bedeutet. Eine Zertifizierung ist allerdings keine Voraussetzung. Höpfner: „Ob ein kleiner Winzer oder eine kleine Winzerin bio-zertifiziert ist oder nicht, halte ich allein nicht für das entscheidende Kaufkriterium. Entscheidend ist, dass diejenigen, die Weine auswählen, also etwa Einkäuferinnen und Einkäufer oder wir in der Sommellerie, vor Ort sind, uns die Weinberge und die Keller anschauen und verstehen, wie gearbeitet wird. Letztlich geht es darum, wie verantwortungsvoll eine Winzerin oder ein Winzer mit den Reben, dem Boden und der Natur umgeht.“

KALK&KEGEL-Herausgeber Michael Pöcheim-Pech: „Wir sehen diese Liste als eine wertvolle Empfehlung für die Gastronomie. Diese Weingüter sollten auf keiner Weinkarte in Deutschland fehlen und stehen auch international als Visitenkarte für den modernen deutschen Weinbau. Die Auswahl der Weingüter ist bewusst kein Ranking und auch keine 100-Besten-Liste – unsere Liste ist nach oben und unten hin offen.“ Die KALK&KEGEL Liste 2026 für Österreich erscheint im April.

Das sind Deutschlands zukunftsweisendste Weingüter auf der KALK&KEGEL Liste

Baden: Weingut am Klotz, Weingut am Schlipf – Schneider, Weingut Aufricht, Weingut Bernhard Huber, Weingut Enderle, Weingut Franz Keller, Weingut Gebrüder Mathis, Weingut Johannes Aufricht, Weingut Kopp (NEU), Weingut Matthias Wörner, Weingut Peter Wagner, Wein & Obst Reiß, Weingut Tomislav Markovic, Weingut Wasenhaus, Weingut Ziereisen

Franken: Fürst Franken, Weingut Kraemer, Weingut Luckert, Weingut Richard Östreicher, Weingut Rudolf May, Weingut Stefan Vetter, Weingut Thomas Patek (NEU), Weltner Wein (NEU), Weingut Max Müller I

Hessische Bergstraße: Sekthaus Griesel & Compagnie

Mosel: Hofgut Falkenstein, Wein- & Sektgut Wagner von Wohlgemuthheim, Weinbau Julien Renard, Weingut Batterieberg, Weingut Clemens Busch, Weingut Egon Müller Scharzhof, Weingut Jakob Tennstedt, Weingut Knebel, Weingut Martin Müllen, Weingut Matthias Knebel, Weingut Melsheimer (NEU), Weingut Rita et Rudolf Trossen, Weingut Weiser-Künstler, Weingut Willi Schäfer (NEU), Winzer Jonas Dostert

Mosel und Rheinhessen: Weingut Julian Haart

Mittelrhein: Elias Hippert

Pfalz: Georg Fusserwein (NEU), Sektgut Christmann & Kauffmann, Sekthaus Krack, Vagabund Weine, Weingut Andres Deidesheim, Weingut Bietighöfer, Weingut Brand, Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Weingut Dr. Wehrheim, Weingut Eymann, Weingut Jülg, Weingut Koehler-Ruprecht, Weingut Kranz (NEU), Weingut Leiner, Weingut Margarethenhof, Weingut Marie Adler, Weingut Odinstal, Weingut Ökonomierat Rebholz, Weingut Rings, Weingut Scheuermann, Weingut Seckinger, Weinhaus Andreas Durst

Rheingau: Saltaren Wines, Weingut Alexander Schregel (NEU), Weingut Georg Breuer, Weingut J.B. Becker, Weingut Peter Jakob Kühn, Weingut von Oetinger

Rheinhessen: Barthwein-Alzey, Dominik Held Wines, Lena macht Sekt, Sekthaus Raumland, Weingut Alexander Gysler (NEU), Weingut Bastian Beny, Weingut Battenfeld-Spanier, Weingut Gunderloch, Weingut Heilgenblut (NEU), Weingut Keller, Weingut Kissinger, Weingut Knewitz (NEU), Weingut Kühling-Gillot, Weingut Saalwächter, Weingut Schätzel, Weingut Bianka und Daniel Schmitt, Weingut Wagner Stempel (NEU), Weingut Wittmann

Saale-Unstrut: Weingut Böhme & Töchter, Weingut Buddrus

Sachsen: Weingut Schuh

Württemberg: Kleines Gut Württemberg, Weingut Albrecht Schwegler, Weingut Beurer, Weingut Dautel (NEU), Weingut G.A. Heinrich, Weingut Lanz (NEU), Weingut Jakob Moise, Weingut Karl Haidle, Weingut Lassak, Seehaldenhof (NEU), Weingut Rainer Schnaitmann, Weingut Roterfaden, Weingut Schwarz

Weitere Informationen unter: https://kalkundkegel.com/

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KALK&KEGEL MPP Medien GmbH

Herr Michael Pöcheim-Pech

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8044 Graz

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KALK&KEGEL ist ein avantgardistisches Wein- und Kulinarik-Magazin mit aktuell knapp 3 Millionen Seitenaufrufen pro Jahr auf kalkundkegel.com und einer Reichweite von bis zu 2 Millionen Aufrufen pro Monat auf Instagram. Die Printausgabe im Art-Design erscheint zweimal jährlich. Zudem wird der Podcast „Spruch mit Sprudel“ im 2-Wochen-Rhythmus ausgestrahlt. Mit zahlreichen Veranstaltungen und Tastings in Deutschland und Österreich erreicht KALK&KEGEL zudem tausende Menschen direkt. Im April erscheint zum zweiten Mal das KALK&KEGEL SOMM.BOOK – ein Fachbuch für die Sommellerie, in dem die besten Sommelièren und Sommeliers auf mehr als 300 Seiten über die Zukunft des Weins schreiben.



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