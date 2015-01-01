Heritage Mining meldet Goldfunde auf allen Projekten in Ontario

Mit dem jüngsten Fund auf dem Scattergold-Projekt verfügt Heritage Mining nun auf allen Liegenschaften in Ontario über bestätigte Goldfunde. Die Nähe zu bestehenden Ressourcen und das Rekordhandelsvol



Gemeinsam mit Dynasty Gold und Bryden Gold betreibt Heritage Mining (TSX.V: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) in der kanadischen Provinz Ontario das Scattergold-Projekt. Dort konnten die Partner jetzt einen neuen Goldfund vermelden. Damit ist Heritage Mining in der angenehmen Lage, auf allen seinen in Ontario gelegenen Projekten über attraktive Goldfunde zu verfügen, die zur weiteren Exploration der Liegenschaften berechtigen.

Dass auch auf dem Scattergold-Projekt ein neuer Goldfund gemacht wurde, überrascht eigentlich nicht, denn das Projekt liegt nur 4,5 Kilometer vom Pelham-Projekt von Dynasty Gold entfernt. Hier hat Dynasty Gold bereits eine Ressource mit 182.000 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,37 g/t abgrenzen können.

Angedeutet hatte sich der neue Fund auch durch die von den Partnern durchgeführten geophysikalischen Analysen. Die in einem Raster von 500 mal 200 Meter durchgeführten IP- und magnetischen Untersuchungen hatte eine starke Übereinstimmung mit den von Dynasty Gold auf Pelham entdecken Anomalien ergeben.

Heritage Mining plant auf Scattergold aggressives Oberflächenerkundungsprogramm



Den vollständigen Artikel lesen …

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

