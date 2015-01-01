  • Heritage Mining meldet Goldfunde auf allen Projekten in Ontario

    Mit dem jüngsten Fund auf dem Scattergold-Projekt verfügt Heritage Mining nun auf allen Liegenschaften in Ontario über bestätigte Goldfunde. Die Nähe zu bestehenden Ressourcen und das Rekordhandelsvol

    Bild
    Gemeinsam mit Dynasty Gold und Bryden Gold betreibt Heritage Mining (TSX.V: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) in der kanadischen Provinz Ontario das Scattergold-Projekt. Dort konnten die Partner jetzt einen neuen Goldfund vermelden. Damit ist Heritage Mining in der angenehmen Lage, auf allen seinen in Ontario gelegenen Projekten über attraktive Goldfunde zu verfügen, die zur weiteren Exploration der Liegenschaften berechtigen.

    Dass auch auf dem Scattergold-Projekt ein neuer Goldfund gemacht wurde, überrascht eigentlich nicht, denn das Projekt liegt nur 4,5 Kilometer vom Pelham-Projekt von Dynasty Gold entfernt. Hier hat Dynasty Gold bereits eine Ressource mit 182.000 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,37 g/t abgrenzen können.

    Angedeutet hatte sich der neue Fund auch durch die von den Partnern durchgeführten geophysikalischen Analysen. Die in einem Raster von 500 mal 200 Meter durchgeführten IP- und magnetischen Untersuchungen hatte eine starke Übereinstimmung mit den von Dynasty Gold auf Pelham entdecken Anomalien ergeben.

    Heritage Mining plant auf Scattergold aggressives Oberflächenerkundungsprogramm
     

