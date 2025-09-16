Hamburger Startup bringt Skat aufs Smartphone – Vorregistrierung für Skatfreunde gestartet

Mit „Skatfreunde“ bringt das Hamburger Startup Bestjack den Klassiker frisch, charmant und digital neu heraus – Release im November 2025.

Hamburg, 16.09.2025 – Mit Skatfreunde veröffentlicht das Hamburger Startup Bestjack eine moderne Neuinterpretation des beliebten Kartenspiels Skat. Das Spiel verbindet klassisches Gameplay mit frischem Design, außergewöhnlichen Charakteren und liebevoll gestalteten Schauplätzen. Ab sofort ist die Vorregistrierung im Google Play Store möglich, die iOS-Version folgt in Kürze.

„Wir möchten mit Skatfreunde die Tradition des Skatspiels bewahren und zugleich ein neues Publikum ansprechen. Dafür setzen wir auf modernes UI, sammelbare Charaktere und exklusive Kartendecks, die das Spiel langfristig spannend machen“, sagt Mitgründer Daniel Schäfer.

Im Gegensatz zu klassischen Skat-Apps setzt Skatfreunde bewusst auf eine fesselnde Singleplayer-Erfahrung ohne Listenführung. Spieler:innen treten gegen eine Vielzahl individuell gestalteter Charaktere an, die nicht nur visuell unterschiedlich sind, sondern auch eigene Persönlichkeiten und Spielstile mitbringen. Diese Figuren können gesammelt, aufgewertet und im Laufe der Zeit weiterentwickelt werden. Darüber hinaus lassen sich exklusive Kartendecks freischalten, die optische Abwechslung und zusätzliche Motivation bieten. Gemeinsam mit den detailreich gestalteten Schauplätzen entsteht so ein Spielerlebnis, das weit über das traditionelle Skat hinausgeht.

Gefördert wurde das Projekt von Gamecity Hamburg sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Damit gehört Skatfreunde zu den jungen Spielen „Made in Hamburg“, die durch regionale und bundesweite Förderprogramme unterstützt werden, um innovative Ideen im Bereich Games erfolgreich umzusetzen.

Features im Überblick:

* Klassisches Skatspiel in modernem Gewand

* Spannende Singleplayer-Erfahrung

* Charmante Charaktere, die gesammelt und weiterentwickelt werden können

* Exklusive Kartendecks zum Sammeln

* Liebevoll gestaltete Schauplätze

* Exklusiver Skin für alle Vorregistrierten

Vorregistrierung:

Android: Skatfreunde

iOS: folgt in Kürze

Über Bestjack

Bestjack wurde 2022 in Hamburg gegründet und entwickelt moderne Umsetzungen klassischer Kartenspiele. Mit Skatfreunde veröffentlicht das Team um Daniel Schäfer und Benedikt Göpfert sein erstes Produkt.

Pressekontakt:

Daniel Schäfer

Bestjack Entertainment GmbH

schaefer.daniel@best-jack.de

+49 162 246 00 77

https://best-jack.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bestjack Entertainment GmbH

Herr Daniel Schäfer

Pulverhofsweg 83

22159 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 162 246 00 77

web ..: https://best-jack.de/

email : schaefer.daniel@best-jack.de

Im Februar 2022 gründete das Hamburger Startup Bestjack Entertainment mit

der Vision, traditionelle Kartenspiele frisch und zeitgemäß zu interpretieren.

Das erste Produkt: Skatfreunde.

Hinter Bestjack steht Daniel Schäfer, eine herausragende Persönlichkeit in der

deutschen Skatszene. Mehrfacher Skat-Masters-Gewinner, Bundesliga-Meister

und Betreiber des erfolgreichsten Skat-YouTube-Kanals Deutschlands, hat er

das digitale Skatangebot über Jahre maßgeblich geprägt – mit der Skatinsel,

kreativen Skaträtseln und packenden Videoinhalten.

Doch eine Idee fehlte: eine Skat-App, die den reinen Spielspaß in den

Mittelpunkt stellt und zugleich mit modernen Free-to-Play-Games konkurrieren

kann. Aus dieser Vision heraus gründete Daniel 2022 gemeinsam mit Benedikt

Göpfert, mit dem er bereits 2015 das Tutorial Die Skatinsel entwickelte,

Bestjack Entertainment.

Ein junges, engagiertes Team arbeitet seitdem mit Begeisterung an

Skatfreunde – einer innovativen App, die Skat neu erlebbar macht. Das Projekt

wird gefördert von der Stadt Hamburg und dem Bundesministerium für

Wirtschaft und Klimaschutz.

Releasetermin: November 2025 – dann wird Skatfreunde in den gängigen App-

Stores verfügbar sein und sich mit den etablierten Anbietern messen.

Pressekontakt:

Bestjack Entertainment GmbH

Herr Daniel Schäfer

Pulverhofsweg 83

22159 Hamburg

fon ..: +49 162 246 00 77

email : schaefer.daniel@best-jack.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Heritage Mining meldet Goldfunde auf allen Projekten in Ontario Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Cottbus mit sicherer Datenvernichtung