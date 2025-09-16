  • Hamburger Startup bringt Skat aufs Smartphone – Vorregistrierung für Skatfreunde gestartet

    Mit „Skatfreunde“ bringt das Hamburger Startup Bestjack den Klassiker frisch, charmant und digital neu heraus – Release im November 2025.

    BildHamburg, 16.09.2025 – Mit Skatfreunde veröffentlicht das Hamburger Startup Bestjack eine moderne Neuinterpretation des beliebten Kartenspiels Skat. Das Spiel verbindet klassisches Gameplay mit frischem Design, außergewöhnlichen Charakteren und liebevoll gestalteten Schauplätzen. Ab sofort ist die Vorregistrierung im Google Play Store möglich, die iOS-Version folgt in Kürze.

    „Wir möchten mit Skatfreunde die Tradition des Skatspiels bewahren und zugleich ein neues Publikum ansprechen. Dafür setzen wir auf modernes UI, sammelbare Charaktere und exklusive Kartendecks, die das Spiel langfristig spannend machen“, sagt Mitgründer Daniel Schäfer.

    Im Gegensatz zu klassischen Skat-Apps setzt Skatfreunde bewusst auf eine fesselnde Singleplayer-Erfahrung ohne Listenführung. Spieler:innen treten gegen eine Vielzahl individuell gestalteter Charaktere an, die nicht nur visuell unterschiedlich sind, sondern auch eigene Persönlichkeiten und Spielstile mitbringen. Diese Figuren können gesammelt, aufgewertet und im Laufe der Zeit weiterentwickelt werden. Darüber hinaus lassen sich exklusive Kartendecks freischalten, die optische Abwechslung und zusätzliche Motivation bieten. Gemeinsam mit den detailreich gestalteten Schauplätzen entsteht so ein Spielerlebnis, das weit über das traditionelle Skat hinausgeht.

    Gefördert wurde das Projekt von Gamecity Hamburg sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Damit gehört Skatfreunde zu den jungen Spielen „Made in Hamburg“, die durch regionale und bundesweite Förderprogramme unterstützt werden, um innovative Ideen im Bereich Games erfolgreich umzusetzen.

    Features im Überblick:

    * Klassisches Skatspiel in modernem Gewand
    * Spannende Singleplayer-Erfahrung
    * Charmante Charaktere, die gesammelt und weiterentwickelt werden können
    * Exklusive Kartendecks zum Sammeln
    * Liebevoll gestaltete Schauplätze
    * Exklusiver Skin für alle Vorregistrierten

    Vorregistrierung:
    Android: Skatfreunde
    iOS: folgt in Kürze

    Über Bestjack
    Bestjack wurde 2022 in Hamburg gegründet und entwickelt moderne Umsetzungen klassischer Kartenspiele. Mit Skatfreunde veröffentlicht das Team um Daniel Schäfer und Benedikt Göpfert sein erstes Produkt.

    Pressekontakt:
    Daniel Schäfer
    Bestjack Entertainment GmbH
    schaefer.daniel@best-jack.de
    +49 162 246 00 77
    https://best-jack.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bestjack Entertainment GmbH
    Herr Daniel Schäfer
    Pulverhofsweg 83
    22159 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: +49 162 246 00 77
    web ..: https://best-jack.de/
    email : schaefer.daniel@best-jack.de

    Im Februar 2022 gründete das Hamburger Startup Bestjack Entertainment mit
    der Vision, traditionelle Kartenspiele frisch und zeitgemäß zu interpretieren.
    Das erste Produkt: Skatfreunde.

    Hinter Bestjack steht Daniel Schäfer, eine herausragende Persönlichkeit in der
    deutschen Skatszene. Mehrfacher Skat-Masters-Gewinner, Bundesliga-Meister
    und Betreiber des erfolgreichsten Skat-YouTube-Kanals Deutschlands, hat er
    das digitale Skatangebot über Jahre maßgeblich geprägt – mit der Skatinsel,
    kreativen Skaträtseln und packenden Videoinhalten.

    Doch eine Idee fehlte: eine Skat-App, die den reinen Spielspaß in den
    Mittelpunkt stellt und zugleich mit modernen Free-to-Play-Games konkurrieren
    kann. Aus dieser Vision heraus gründete Daniel 2022 gemeinsam mit Benedikt
    Göpfert, mit dem er bereits 2015 das Tutorial Die Skatinsel entwickelte,
    Bestjack Entertainment.

    Ein junges, engagiertes Team arbeitet seitdem mit Begeisterung an
    Skatfreunde – einer innovativen App, die Skat neu erlebbar macht. Das Projekt
    wird gefördert von der Stadt Hamburg und dem Bundesministerium für
    Wirtschaft und Klimaschutz.

    Releasetermin: November 2025 – dann wird Skatfreunde in den gängigen App-
    Stores verfügbar sein und sich mit den etablierten Anbietern messen.

    Pressekontakt:

    Bestjack Entertainment GmbH
    Herr Daniel Schäfer
    Pulverhofsweg 83
    22159 Hamburg

    fon ..: +49 162 246 00 77
    email : schaefer.daniel@best-jack.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Städte-Radtouren mit Guide: Baja Bikes bringt über 500.000 Gäste aufs Rad
      Über 500.000 Menschen bei geführten Fahrradtouren in Städten, das erwartet der Radtouren-Spezialist Baja Bikes 2023. Bei den deutschen Gästen erwartet Baja Bikes 75 % mehr Teilnehmende als im Vorjahr....

    2. Weltrekord bei Speaker Slam – Hamburger Speakerin bringt Award in die Hansestadt
      Von Narzissmus bis Führung, von Hundefutter bis Krisenmanagement: Am vergangenen Samstag traten 88 Speakerinnen und Speaker zu Hermann Scherers Speaker Slam in Mastershausen an....

    3. Neue Plattform „Autor sucht Couch“ bringt Literatur aufs Sofa und ins Rampenlicht
      Ob Wohnzimmerlesung, Schulbesuch oder Tour durch kleine Bühnen - Autor sucht Couch bringt Autor:innen dorthin, wo Geschichten gehört werden wollen. Die Begegnung mit dem Publikum? Unkompliziert....

    4. Der Unternehmer-Macher – Wie Christoph Lindemann Menschen aufs nächste Level bringt
      Ob Mont-Blanc oder Business - Christoph Lindemann meistert Herausforderungen. In seinem Podcast "Unternehmer-Macher" spricht er mit Unternehmern und Sportlern über Antrieb, Hürden und echte Erfolge....

    5. Mit dem Blabloo Wave 1 bringt MOViGO ein Smartphone für Kinder auf den Markt
      Auf das vor allem Eltern lange gewartet haben...

    6. Jackery bringt faltbares Mini-Solarpanel zum Laden von Smartphone & Co
      Der handliche Sonnenanbeter versorgt etwa die kleinste Powerstation von Jackery mit Strom. Zusätzlich ermöglicht das mitgelieferte multifunktionale Ladekabel das direkte Laden von Smartphone & Co...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.