Fotograf Thomas Sawer inszeniert Markenwelten

Vom Markenshooting mit Tom Beck bis zur energiegeladenen Sportswear-Kampagne

Köln, 16. September 2025 – Markenfotografie ist weit mehr als das Abbilden von Produkten. Sie erzählt Geschichten, transportiert Emotionen und schafft Verbindungen zwischen Marken und Menschen. Der Kölner Werbefotograf Thomas Sawer zeigt mit zwei aktuellen Projekten, wie sich Markenwerte und Persönlichkeit in ausdrucksstarken Bildwelten vereinen lassen.

Authentizität im Fokus: Markenshooting mit Tom Beck

Für die Marke Avoury realisierte Sawer ein Markenshooting mit dem Schauspieler und Musiker Tom Beck. Im Mittelpunkt standen nicht große Gesten oder künstliche Inszenierungen, sondern natürliche Momente voller Nähe. In alltäglichen Situationen – beim Teegenuss, in der Küche oder im Garten – entfaltet sich eine Bildsprache, die Ruhe und Authentizität vermittelt.

„Wir wollten Bilder schaffen, die nicht nur ein Produkt in Szene setzen, sondern das Gefühl transportieren, das mit der Marke verbunden ist“, erklärt Thomas Sawer. Diese Form der Markenfotografie hebt sich deutlich vom klassischen Werbeshooting ab. Statt distanzierter Hochglanzbilder entstehen Motive, die echte Emotionen zeigen – und damit nachhaltig im Gedächtnis bleiben.

Das Ergebnis sind Aufnahmen, die die Persönlichkeit von Tom Beck mit der Markenidentität von Avoury verschmelzen lassen. Sie zeigen den Künstler in seinem Alltag, beim Songwriting und den kleinen Pausen vom Tour- und Setleben. Sie wirken ehrlich, greifbar und vermitteln die Botschaft der Marke auf unaufdringliche Weise.

Power und Dynamik: Werbekampagne für Sportswear

Ein zweites Projekt zeigt die andere Seite von Sawers Arbeit: Energie, Dynamik und Teamgeist. Für die Sportswear-Marke Ikarus Movement setzte er die neue Kollektion „Phoenix“ in Szene – an einem der heißesten Tage des Jahres.

Vier Testimonials – darunter Athleten und Performer wie Attila Gyömrei, Franklyn Bussé, Joa Gomez und John Martin Wiech – präsentierten die Kollektion in Bewegung. Die entstanden Bilder, die nicht nur Kleidung zeigen, sondern eine ganze Haltung verkörpern: Kraft, Disziplin und Zusammenhalt.

„Gerade bei Sportswear ist es wichtig, dass die Bilder Lebendigkeit ausstrahlen. Es geht nicht nur um Mode, sondern um Lifestyle“, so Sawer. Trotz extremer Temperaturen gelang es, eine Atmosphäre von Energie und Teamspirit einzufangen. Das Shooting wurde von einem erfahrenen Produktionsteam begleitet, das Licht, Bewegung und Szenografie perfekt aufeinander abstimmte.

Fotografie als Markenstrategie

Beide Projekte machen deutlich: Thomas Sawer versteht Fotografie nicht nur als Handwerk, sondern als strategisches Instrument. Markenfotografie soll keine künstliche Fassade schaffen, sondern Werte sichtbar machen und Zielgruppen berühren. Sawer arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um die Essenz einer Marke herauszufiltern und visuell zu transportieren.

Dabei setzt er auf Vielseitigkeit: Mal sind es ruhige, intime Momente, die Nähe schaffen, mal kraftvolle, dynamische Bilder, die Stärke und Bewegung verkörpern. In jedem Fall steht die Marke im Zentrum – eingebettet in Bilder, die Menschen emotional erreichen.

Über Thomas Sawer

Der in Köln ansässige Werbefotograf hat sich auf Marken- und Kampagnenfotografie spezialisiert. Mit einem feinen Gespür für Atmosphäre, Storytelling und Authentizität entwickelt er Bildwelten, die Marken unverwechselbar machen. Kunden schätzen seine Fähigkeit, individuelle Markenbotschaften visuell zu verdichten und Bildstrecken zu schaffen, die in Erinnerung bleiben.

