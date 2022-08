CH. Abramowicz – der neue Schmuck-Katalog ist

In dem aktuellen Katalog finden Schmuckliebhaber unter dem Thema „Gold Herbst 2022“ auch in diesem Herbst wieder feinen Schmuck aus Gold, Silber und Platin verziert mit Edelsteinen oder Perlen.

Von den günstigen Preisen des Groß- und Einzelhändlers aus Stuttgart kann also auch in diesem Jahr der Katalog-Kunde profitieren.

Die Kataloge können auf der Online-Plattform des Händlers unter www.abramo.de via Formular kostenlos angefragt werden oder Sie wenden sich an den freundlichen Telefonservice

unter 0711 5538020.

Der Juwelier und Schmuckhandel in Stuttgart mit Bestpreis Garantie

Neben den klassischen Ketten, Ringen, Armbändern und Ohrringen in Gold, Silber und Platin verfügt der Schmuckhandel über eine einzigartige Auswahl an Juwelen-Einzelstücken; oftmals mit Edelsteinen wie Diamant, Saphir, Granat, Smaragd, Bernstein oder Rubin besetzt.

Für das gesamte Schmuck-Sortiment gilt ohne Wenn und Aber:

Sollten Sie als Kunde bei einem Mitbewerber ein vergleichbares Schmuckstück zu einem niedrigeren Preis gesehen haben (innerhalb 4 Wochen), wird Ihnen der Differenzbetrag erstattet.

Tradition zahlt sich aus

Bereits seit 1949 bietet das Haus CH. Abramowicz Schmuck, der alle Kriterien erfüllt wie Qualität, Preisleistung, sowie Design und Materialauswahl. Es versteht sich von selber, dass die Waren in ISO-Zertifizierten-Manufakturen ohne Giftstoffe und Kinderarbeit hergestellt werden.

Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude bei der Auswahl Ihres zukünftigen Lieblingsstück.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CH. Abramowicz

Herr Robert Fischer

Rotebühlstr. 155

70197 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711 5538020

web ..: http://www.abramo.de

email : info@abramo.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

