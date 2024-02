CH. ABRAMOWICZ – Vertrauen seit 1949

Wir freuen uns, das 75-jährige Jubiläum von CH. ABRAMOWICZ zu feiern – 75 Jahre voller Leidenschaft für herausragenden Schmuck und unübertroffenen Service!

Seit 1949 haben wir unser Engagement für Qualität und erstklassige Produkte kontinuierlich ausgebaut.

In diesen 75 Jahren haben wir uns zu einem der größten Schmuckhändler Deutschlands entwickelt, mit über 8.000 einzigartigen Schmuckstücken, darunter Juwelen, Platin-, Gold- und Silberschmuck sowie Verlobungsringe und Trauringe.

Unsere Reise begann 1949, und seitdem haben wir stets in Ländern mit der jeweils besten Schmucktradition produziert, um Ihnen die besten Stücke zu fairen Preisen zu bieten.

Wir sind stolz darauf, dass unsere Diamanten, Zuchtperlen und Edelsteine aus den renommiertesten Schleifereien und Zuchtfarmen weltweit stammen. Unsere Schmuckkollektionen spiegeln nicht nur zeitlose Eleganz wider, sondern auch die neuesten Trends, die unsere Einkäufer und Designer sorgfältig für Sie auswählen.

Dank unserer Kunden, die uns durch 75 Jahre voller Anregungen, konstruktiver Kritik und Treue begleitet haben, können wir heute auf eine beeindruckende Reise zurückblicken. Als Dankeschön für Ihre Unterstützung bieten wir besondere Jubiläumsangebote und einen herzlichen Dank an jeden, der Teil unserer Geschichte ist!

Wie alles begann:

Die Geschichte von CH. ABRAMOWICZ begann im Jahr 1948, als Chaim Abramowicz das Unternehmen in Stuttgart gründete. Nach dem Kauf von frisch gegossenem Gold und Silber von einer Scheideanstalt wurden die Barren nach Italien transportiert, da es in Deutschland keine Schmuckproduktion gab. Dort wurden sie zu echtem Silber- und Goldschmuck verarbeitet und dann wieder nach Deutschland gebracht.

In den Anfangsjahren konzentrierte sich die Produktion in Italien hauptsächlich auf Goldschmuck. Die Vertriebswege waren damals begrenzt, und der Schmuck wurde nach Gewicht verkauft. Die Währungsreform und der Mangel an Juweliergeschäften erschwerten den Verkauf. Später entwickelte sich auch die Produktion von Silberschmuck, insbesondere mit dem Aufkommen gegossenen Silberschmucks in den 80er Jahren.

Die Rolle des Schmuckgroßhandels bestand darin, große Mengen zu produzieren und sie dann in kleinen Stückzahlen zu verkaufen, oft mit Umtauschrecht und Kreditgewährung. Diese Vertriebsform hat sich im Laufe der Zeit verändert, da viele Produkte nun direkt von der Fabrik zum Endverbraucher gehen.

Das Unternehmen erweiterte sein Sortiment in den 50er Jahren um den Import von Zuchtperlenketten aus Japan und begann später mit der Herstellung von Gold- und Silberperlschmuck. Diamant- und Brillantschmuck wurden seit den 60er Jahren direkt importiert, was es ermöglichte, hochwertigen Diamantschmuck zu günstigen Preisen anzubieten.

In den 60er Jahren begannen italienische Schmuckproduzenten mit der Einarbeitung von Edelsteinen, was die Vielfalt des Schmucks deutlich erweiterte. Thailändische Manufakturen trugen dazu bei, Edelsteinschmuck zu erschwinglichen Preisen anzubieten und den Markt zu erweitern.

Der Online-Shop – Die www.abramo.de

Dank des technischen Fortschritts können wir heute unseren hochwertigen Schmuck über die Online-Plattform – www.abramo.de – auch direkt Endkunden anbieten. Diese profitieren so von den günstigen Preisen und können Schmuck aus dem gesamten Sortiment bequem und sicher online kaufen.

Auf die nächsten 75 Jahre voller Glanz und Schönheit – gemeinsam mit Ihnen!

Schmuck ist Vertrauenssache; CH. ABRAMOWICZ

