CALENBERG – Unterwegs im Vertrauen

In seinem Debütroman „CALENBERG“ erzählt der Autor Michael Georg eine berührende Geschichte über Aufbruch, Wagnis und Begegnung. Dabei taucht sein Antiheld tief in sein eigenes Leben ein.

Calenberg ist der Protagonist des Romans. Er wandert durch sein Leben und erkennt, dass er mit jedem Schritt aus seinem alten Leben heraus, die Kontrolle über ein neues Leben gewinnt. Stunden werden zu Tagen und Altes und Nutzloses wird zu Neuem und Unverbrauchtem. Im Hier und Jetzt findet Calenberg schließlich die schönste und eindrucksvollste Ausgestaltung des Lebens. Ist der Antiheld vielleicht doch ein Held, den man sich für sein eigenes Leben zum Vorbild nehmen könnte?

Der Autor Michael Georg wurde 1963 in Wien geboren und war viele Jahre in einem staatsnahen Betrieb tätig. Nach einem berufsbegleitendem Wirtschaftsstudium arbeitet er heute im Gesundheitswesen. Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit war er schon immer in unterschiedlicher Intensität literarisch tätig. So schrieb er Prosa, Poesie sowie Songtexte. Lange Zeit war es sein Herzenswunsch, einen Roman zu schreiben. Im Jahr der Corona-Pandemie erfüllte er sich endlich diesen Wunsch.

„CALENBERG“ von Michael Georg ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25885-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

