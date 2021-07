Die operative Therapie von Lippen-Kiefer-Gaumenspalten – Prinzipien und Techniken auf Deutsch und Englisch

„Die operative Therapie von Lippen-Kiefer-Gaumenspalten“ ist der Titel des neuen Fachbuches von Rainer Ebid. Die praktische Anleitung zur operativen Spalttherapie richtet sich an Mediziner.

Seit der Entstehung der gängigen Techniken für die operative Therapie von Lippen-Kiefer-Gaumenspalten hat es neue Erkenntnisse in der Medizin gegeben, welche für die operative Spalttherapie relevant sind. Im Rahmen der Analyse physiologisch-anatomischer Gegebenheiten wurden – unter funktionellen Aspekten – Prinzipien für die Therapie erarbeitet.

Neben operativen Therapieprinzipien für Lippen-Kiefer-Gaumenspalten enthält das Buch einen Vorschlag zum praktischen Vorgehen. Seine beschriebenen Prinzipien sollen jedoch ausreichend Raum für eigene Entwicklungen lassen. Daher strebt der Autor eine Anpassung an die eigenen Bedingungen sowie die individuelle Behandlung an, damit die Therapie durch kreative Vorstöße verbessert werden kann.

Der Autor Rainer Ebid arbeitet als Mediziner und betrachtet die Analyse als unverzichtbares Instrument zur Erweiterung medizinischen Wissens. Das Buch enthält einen deutschen sowie einen englischen Teil.

„Die operative Therapie von Lippen-Kiefer-Gaumenspalten Prinzipien – Techniken Deutsch English An approach to operative cleft lip and palate therapy Principles – Techniques“ von ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34737-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

