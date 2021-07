Metastasierung-Immunologie-Homöopathie-Akupunktur – Eine analytische Bearbeitung

Rainer Ebid betrachtet in seinem zweisprachigen Buch „Metastasierung-Immunologie-Homöopathie-Akupunktur“ offene Fragen in der Medizin und liefert mögliche Antworten

Der Autor dieses medizinischen Buchs hat mehrere Jahre lang vergeblich versucht, seine Gedanken zur Metastasierung zur Diskussion zu stellen und weiter verfolgen zu lassen, da sein Thema sich nicht als ein Thema für ein medizinisches Journal eignet. Er wählte nun den Weg der Selbstveröffentlichung, um seine Gedanken in den Raum zu stellen und möglichst weiterverfolgen zu lassen. Außer mit dem Thema Metastasierung hat sich der Autor hier noch mit weiteren Themen auseinander gesetzt. Immunologie ist laut ihm aus keinem medizinischen Fachgebiet mehr wegzudenken, und die Organisation des

Immunsystems im komplexen Organismus mit der zentralen

Rolle des Nervensystems ist für den Autor seit fast zwei

Jahrzehnten ein Thema. Die komplementäre Medizin, ein weiteres Thema, das dem Autor nahe liegt, tritt als Heilverfahren zunehmend in den Vordergrund, doch wird von der Schulmedizin mit Skepsis betrachtet.

Es werden in „Metastasierung-Immunologie-Homöopathie-Akupunktur“ von Rainer Ebid Gedanken zu möglichen physiologischen Hintergründen sowohl in der Homöopathie als auch in der Akupunktur präsentiert. Es werden in diesem Buch ein paar mögliche Wege zum Verständnis der genannten Themengebiete beschrieben. Das Hauptziel des Autors ist das Vermitteln von Ideen, deswegen verzichtet er auf die Angabe von Quellen. Er betrachtet die Analyse als unverzichtbares Instrument zur Erweiterung medizinischen Wissens. Sein Buch ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch geschrieben.

„Metastasierung-Immunologie-Homöopathie-Akupunktur" von Rainer Ebid ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32840-2 zu bestellen.

