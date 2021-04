Neue Impulse von oneresource ag: höhere Geschwindigkeit mit SAP S/4HANA für transaktionale und analytische Pr

Wil im April 2021 – Ohne Bremsspuren setzt die oneresource ag ihren Erfolgskurs fort. oneresource ag greift auf einen grossen Erfahrungsschatz zurück und unterstützt ihre Kunden optimal durch innovative SAP S/4HANA-Lösungen. Das Angebot der neuen SAP S/4HANA Enterprise Management Lösung von oneresource ag besticht durch eine 14-tägige Cloud-Testversion oder 30-tägigen On-Premise Testversion mit der personalisierten Benutzeroberfläche auf jedem Gerät. Hier mehr über Innovation-Lösungen für zukünftige Zeiten erfahren: https://oneresource.com/sap-s4hana/uebersicht-leistungsmerkmale/

SAP S/4HANA Lösungen von oneresource ag beantworten viele Fragen und übertreffen alle Erwartungen. SAP-S/4HANA-Lösungen für Geschäftsbereiche vereinen die Kernfunktionen der Lösung SAP S/4HANA Enterprise Management mit On-Premise- und Cloud-Lösungen des SAP-Portfolios für die einzelnen Geschäftsbereiche: Finance, Human Resources, Sourcing and Procurement, Supply Chain, Manufacturing, Research and Development, Asset Management, Sales, Marketing and Commerce Service. Der «digitale Kern» hilft eine bessere Time-to-Market zu erzielen und die Digitalisierungsstrategie umzusetzen. Alle Geschäftsprozesse und Analysen werden damit schneller und effizienter ausgeführt. S/4HANA ist rückwärtskompatibel, d.h. Kundenerweiterungen funktionieren auch weiterhin. Die Kunden erhalten die Möglichkeit, fundierte Entscheidungen schneller zu treffen und sofort umzusetzen. Mit der Komplettlösung SAP S/4HANA erhalten die Kunden Möglichkeit, die Daten vollständig im erheblich schneller zugreifbaren Arbeitsspeicher zu halten. Weitere Informationen: https://oneresource.com/sap-s4hana/uebersicht-leistungsmerkmale/

Die Vorteile von SAP S/4HANA-Lösungen von oneresource ag liegen auf der Hand:

die Benutzerproduktivität wird durch die Benutzeroberfläche SAP Fiori erhöht . Es ist auch ein schrittweiser Umstieg möglich.

Die Maxime einer fairen und transparenten Kundenbetreuung in Verbindung mit besonders attraktiven Konditionen, hat oneresource ag nie aus den Augen verloren. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Anbietern der Digitalisierung und hat seinen Sitz in Wil (die Schweiz).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

oneresource ag

Herr Paolo Strever

Zürcherstrasse 65

9500 Wil (SG)

Schweiz

fon ..: +41 71 950 55 55

web ..: http://www.oneresource.com

email : info@oneresource.com

oneresource ist führend in der Digitalisierung der Geschäftsmodelle und Transformation zu SAP S/4HANA. Zusammen mit ihren zukunftsorientierten und renommierten Kunden erarbeitet oneresource die erfolgreiche Transformationsstrategie und setzt diese mit einer transparenten Methodik um. Dabei stehen die Geschäftsprozesse des Kunden und der direkte Mehrwert immer im Zentrum der Überlegungen. Die 2012 gegründete Unternehmung mit Sitz in Wil (SG) ist in der ganzen Schweiz tätig und begeistert dank der äusserst erfahrenen Berater bereits über 150 renommierte Kunden. Immer unter dem Motto ‚mehr als Sie erwarten…‘. Als strategischer Partner und „Value Added Reseller“ von SAP adressiert oneresource ganz gezielt den KMU-Markt in der Schweiz. oneresource spricht die gleiche Sprache wie ihre Kunden. Heute begeistern rund 40 Experten die Kunden von oneresource. Aus einer Hand deckt oneresource den gesamten Customer Lifecycle ab: Business Consulting, Solution Design, ERP Neueinführung, Optimierung einer bestehenden Lösung, Betrieb und Support.

