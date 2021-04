Die Weichen in die Zukunft stellen: Vorteile S/4HANA Enterprise Management von oneresource ag

Wil im April 2021 – oneresource ag ist ein Beratungsunternehmen für internationale und nationale Kunden. oneresource ag bietet eine transparente Lösungsfindung und Umsetzung von der Entwicklung neuer Digitaler Geschäftsmodelle bis hin zur Data Harmonisierung. Ein SAP System von oneresource ag erhöht die Benutzerproduktivität und Benutzerakzeptanz durch die intuitive Nutzbarkeit. Alle Fragen aus der Führungsebene und Informationen über S/4HANA Enterprise Management lesen Sie hier: https://oneresource.com/sap-s4hana/fragen/

Im Bereich Digitalisierung, Business und Process Consulting ist oneresource ag bekannt als ein führendes Unternehmen mit einer intensiven Fokussierung auf das Kerngeschäft. S/4HANA Enterprise Management von oneresource ag wird exakt nach Bedürfnissen jedes Kunden erarbeitet. Dank der Nutzung der oneresource S/4 FAST MOVE Methode (basierend auf SAP Activate) und dem SAP S/4HANA Best Practice Content gelingt es, Projekte der Kunden in kurzer Zeit auf SAP S/4HANA Enterprise Management mit SAP Best Practice erfolgreich umzusetzen.

oneresource ag bietet mit ihren zwei Geschäftsbereichen dem Business Consulting und dem SAP Solution Consulting das Know How zur Business- und System Transformation an.

oneresource ag entwickelt nachhaltig Unternehmungen basierend auf Best Practice Prozessen und wählt den kürzesten Weg zum Erfolg. Weitere Informationen über S/4HANA Enterprise Management finden Sie hier: https://oneresource.com/sap-s4hana/fragen/

Die Vorteile von S/4HANA Enterprise Management von oneresource ag liegen auf der Hand:

die Kunden nutzen nicht nur eine SAP-ERP-Technologie, sondern profitieren auch von dem Wissen anderer Unternehmen in der Branche. Mit einem SAP S/4HANA Tranformations-Workshop der oneresource werden die Entscheidungsgrundlage erarbeitet und künftige Anforderungen umgesetzt. Neuentwicklungen von oneresource ag bestechen dadurch, dass die Investitionen der Kunden in die bestehende SAP ECC Landschaft weiterhin geschützt sind und sich sogar noch am Ende des Lifecycles von ECC lohnen.

Paolo Strever, der verantwortliche Geschäftsführer der oneresource ag, sagt: „Die Softwareindustrie befindet sich in einem grossen Wandlungsprozess, hin zu hybriden Software-Architekturen. Wir helfen unseren Kunden mit unseren Applikationen den Wandel zu bewältigen. Wir begleiten unsere Kunden weltweit partnerschaftlich und liefern nachhaltige Lösungen, damit sich unsere Kunden auf den zunehmenden Einsatz digitaler Technologien rechtzeitig vorbereiten und davon profitieren.“

oneresource bietet seinen Kunden eine breite Palette von werthaltigen und individuell abgestimmten Dienstleistungen. Seit der Firmen.gründung gehört oneresource im deutschsprachigen Raum zu den führenden Anbietern der Digitalisierung.

oneresource ag unterstützt ihre Kunden durch die gebündelte Erfahrungen aus über 200 Kundenprojekten und mit Hilfe einer erprobten Projektmethodik von der Klärung der Geschäftsanforderung bis zur Umsetzung. Die Kunden erhalten konkrete Vorschläge, um ihre Unternehmung stetig leistungsfähiger zu gestalten und die Zielerreichung kontinuierlich zu messen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

oneresource ag

Herr Paolo Strever

Zürcherstrasse 65

9500 Wil (SG)

Schweiz

fon ..: +41 71 950 55 55

web ..: http://www.oneresource.com

email : info@oneresource.com

oneresource ist führend in der Digitalisierung der Geschäftsmodelle und Transformation zu SAP S/4HANA. Zusammen mit ihren zukunftsorientierten und renommierten Kunden erarbeitet oneresource die erfolgreiche Transformationsstrategie und setzt diese mit einer transparenten Methodik um. Dabei stehen die Geschäftsprozesse des Kunden und der direkte Mehrwert immer im Zentrum der Überlegungen. Die 2012 gegründete Unternehmung mit Sitz in Wil (SG) ist in der ganzen Schweiz tätig und begeistert dank der äusserst erfahrenen Berater bereits über 150 renommierte Kunden. Immer unter dem Motto ‚mehr als Sie erwarten…‘. Als strategischer Partner und „Value Added Reseller“ von SAP adressiert oneresource ganz gezielt den KMU-Markt in der Schweiz. oneresource spricht die gleiche Sprache wie ihre Kunden. Heute begeistern rund 40 Experten die Kunden von oneresource. Aus einer Hand deckt oneresource den gesamten Customer Lifecycle ab: Business Consulting, Solution Design, ERP Neueinführung, Optimierung einer bestehenden Lösung, Betrieb und Support.

