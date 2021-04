DSK stellt die Weichen auf Zukunft: Neuer Unternehmenshauptsitz im TWO – The Wiesbaden Office ab November 2021

Die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH wird ihren Hauptfirmensitz in das 2018 fertig gestellte Bürogebäude TWO The Wiesbaden Office (Abraham-Lincoln-Straße 44) verlegen.

Wiesbaden, 29. April 2021 – Im Spätherbst 2021 wird die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH ihren Hauptfirmensitz in das 2018 fertig gestellte Bürogebäude TWO The Wiesbaden Office (Abraham-Lincoln-Straße 44) verlegen.

Den 40 Angestellten am Hauptfirmensitz stehen in Zukunft 1.250 qm auf einer Etage zur Verfügung. In Wiesbaden sitzen neben den zentralen und administrativen Funktionen der DSK auch ein Team, das Stadtentwicklungsprojekte in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland betreut.

Die DSK GmbH berät und unterstützt bundesweit in allen städtebaulichen Aufgabenstellungen. Mit einer Erfahrung aus über 60 Unternehmensjahren tritt die DSK damit als Treuhänder, Entwicklungsträger und Dienstleister für Kommunen im Bereich der Stadtentwicklung auf. Bis heute wurden über 1.000 Projekte von der DSK betreut. Unter der Geschäftsführung von Dr. Frank Burlein, Eckhard Horwedel und Rolf Schütte beschäftigt das Unternehmen insgesamt rund 215 Mitarbeiter an 17 Standorten in ganz Deutschland.

Mit dem Umzug stellt die DSK klar die Weichen in Richtung Zukunft. „Mit dem neuen Standort in der Abraham-Lincoln-Straße ziehen wir eine der attraktivsten Entwicklungsachsen in Wiesbaden. Die Fläche ist modern, nachhaltig und bietet uns attraktive Wachstumsmöglichkeiten. Unsere neuen Räumlichkeiten spiegeln unsere Unternehmenswerte so auch nach außen wieder“, zeigt sich Eckhard Horwedel, geschäftsführender Gesellschafter der DSK, optimistisch. „Die Abstimmungen mit Two Rivers und Hauptmieter Julius Berger International GmbH im Rahmen der Anmietung verliefen unkompliziert und professionell. Wir freuen uns sehr auf unsere neuen Büros.“

Aus Sicht des geschäftsführenden Gesellschafters Rolf Schütte können außerdem zukünftig mit Julius Berger International GmbH gemeinsame Projekte angestoßen, umgesetzt sowie gemeinsame Interessen gebündelt und Synergien gehoben werden.

Der neue Standort verfügt über insgesamt rund 15.000 m² Bürofläche. Neben einem hauseigenen Betriebsrestaurant mit Food Hall, Kaffeebar und Sonnenterrasse bietet der Büroneubau auch ein eigenes Gesundheitszentrum. Zudem ist die Liegenschaft mit dem Nachhaltigkeitszertifikat „LEED Gold“ ausgezeichnet und verfügt somit über modernste Nachhaltigkeitsstandards. Das Neubauprojekt wurde nach einem Entwurf des Wiesbadener Architekturbüro Willen Associates realisiert.

Über die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH ist der einzige bundesweit tätige Stadtentwickler. Mit der Erfahrung aus über 60 Unternehmensjahren und Fachleuten in ganz Deutschland verbinden wir langjährige Stadtentwicklungskompetenz mit wohnungswirtschaftlichem Fachwissen. Unsere Leistungen finden Sie unter https://dsk-gmbh.de/. Als einer der Marktführenden im Bereich der Stadtentwicklung hat die DSK bis heute weit über 1.000 Projekte in 16 Bundesländern mit einem verwalteten Treuhandvermögen von über 4,7 Mrd. Euro betreut. Regelmäßig informieren wir die Fachwelt über die DSK Depesche über aktuelle Themen der Stadtentwicklung. Sie finden die aktuelle Ausgabe unter https://dsk-gmbh.de/unternehmen/.

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Frankfurter Straße 39, 65189 Wiesbaden

Handelsregister: Amtsgericht Wiesbaden, HRB 31820

Geschäftsführer: Dr. Frank Burlein, Eckhard Horwedel (Geschäftsführender Gesellschafter), Rolf Schütte (Geschäftsführender Gesellschafter)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Frau Désirée Kaiser

Frankfurter Straße 39

65189 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: +49 611 3411-0

web ..: https://www.dsk-gmbh.de

email : presse@dsk-gmbh.de

Pressekontakt:

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Frau Désirée Kaiser

Frankfurter Straße 39

65189 Wiesbaden

fon ..: +49 611 3411-0

web ..: https://www.dsk-gmbh.de

email : presse@dsk-gmbh.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Motorrad-Online-Shops für Deutschland, Österreich, die Schweiz & Südtirol