Wie viele Politiker erträgt ein Land? – Deutschland im 21. Jahrhundert

In seinem neuesten gesellschaftspolitischen Sachbuch „Wie viele Politiker erträgt ein Land?“ nimmt der Autor Dr. Max. S. Justice die deutsche Politiker-Landschaft kritisch unter die Lupe.

Wie viele Regierungen kann ein Land brauchen? In Deutschland gibt es neben der Bundesregierung 16 Länder- sowie eine „Oberregierung“ in Brüssel. In seinem neuen Buch macht sich der Autor auf die Suche nach den Ergebnissen der daraus entstehenden Politik. Zudem wirft er die Frage nach der Bezahlbarkeit auf.

Im Buch werden auch die Politiker selbst kritisch beleuchtet. Was qualifiziert sie dazu, als politische Führungskräfte zu regieren und was tun sie für die deutschen Steuerzahler? Weiterhin beschäftigt sich der Autor mit der Meinungsfreiheit, die seiner Ansicht nach bei einigen Themen nicht mehr gegeben ist. Vielmehr bezeichnet er das Land als Unternehmen des 21. Jahrhunderts. Für Justice ist die aktuelle Politik in vielen Fällen Machtmissbrauch, Selbstbereicherung und Vorteilsnahme.

Der Autorenname Dr. Max. S. Justice ist ein Pseudonym. In seinem Arbeitsleben arbeitete Justice nach Maschinenbaustudium und Promotion viele Jahre als Technischer Leiter und Werkleiter eines internationalen Konzerns. Heute ist er als selbstständiger Unternehmensberater und Trainer tätig.

„Wie viele Politiker erträgt ein Land?“ von Dr. Max. S. Justice ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35302-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

