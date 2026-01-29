CHAR Tech beginnt mit der Inbetriebnahme der Anlage für erneuerbare Energien in Thorold

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 29. Januar 2026 / CHAR Technologies Ltd. (CHAR Tech oder das Unternehmen) (TSXV:YES) (FWB:68K), ein führender Anbieter von nachhaltigen Biomasse-Energielösungen, gab heute bekannt, dass die Inbetriebnahme seiner Anlage für erneuerbare Energien in Thorold, der ersten kommerziellen Anlage des Unternehmens zur Erzeugung erneuerbarer Energie und Biokohlenstoff, begonnen hat.

Die Systeme zur Annahme und Handhabung der Einsatzstoffe werden derzeit in Betrieb genommen, die Inbetriebnahme des kommerziellen Hochtemperatur-Pyrolyseofens (HTP) soll in Kürze folgen. Das Unternehmen strebt an, bis zum Ende des ersten Quartals 2026 eine Produktionsrate von 5.000 Tonnen Biokohlenstoff pro Jahr in Phase 1 zu erreichen.

Die Inbetriebnahme erfolgt schrittweise, beginnend mit den Systemen für die Annahme, Handhabung und Aufbereitung der Einsatzstoffe. Diese Systeme werden zuerst in Betrieb genommen, um einen stabilen Materialfluss vor der Inbetriebnahme des kommerziellen HTP-Ofens zu gewährleisten. Es wird erwartet, dass die Produktionsmengen im Laufe des Inbetriebnahmeprozesses, während die Systeme getestet, integriert und stabilisiert werden, schrittweise steigen werden.

Bei der Inbetriebnahme werden die Betriebsleistung, der Durchsatz und die Produktqualität festgelegt, sagte Andrew White, Chief Executive Officer von CHAR Tech. Wir nehmen die Systeme nacheinander in Betrieb, beginnend mit der Einsatzstoffhandhabung bis hin zum Brennofenbetrieb, mit dem Ziel, eine stabile, verkaufsfähige Produktion so effizient wie möglich zu erreichen.

Nach Abschluss von Phase 1 beabsichtigt das Unternehmen, mit dem Bau von Phase 2 fortzufahren, der die Installation eines zweiten HTP-Ofens zur Verdopplung der Biokohlenstoff-Produktionskapazität, die Ergänzung von Methanisierungsanlagen zur Umwandlung von Synthesegas zu erneuerbarem Erdgas (RNG) und den Bau einer RNG-Pipeline-Einspeisestelle vor Ort umfasst.

Das Unternehmen wird weitere Informationen bereitstellen, sobald die Inbetriebnahme der Phase 1 voranschreitet und die Produktionsmengen steigen.

Die Anlage für erneuerbare Energien in Thorold ist als Kommanditgesellschaft mit der BMI Group strukturiert, an der CHAR Tech zu 50 % beteiligt ist.

Über CHAR Technologies Ltd.

CHAR Tech (TSXV:YES) (FWB:68K) ist ein kanadisches Unternehmen für saubere Technologien, das einzigartige Hochtemperatur-Pyrolyse-Systeme (HTP) entwickelt, mit denen nicht vermarktbares Holz und organische Abfälle zu zwei erneuerbaren Energiequellen verarbeitet werden: erneuerbares Erdgas oder grüner Wasserstoff sowie fester Biokohlenstoff, der als klimaneutraler Ersatz für metallurgische Kohle dient.

Die HTP-Plattform von CHAR Tech treibt auch eine neue vertikale Entwicklung voran, die sich auf die dauerhafte Zerstörung von PFAS in Klärschlamm aus Abwasser konzentriert. Das System arbeitet bei Temperaturen, die ausreichen, um langkettige fluorierte Verbindungen abzubauen, und ermöglicht es Kommunen und Industriebetrieben, PFAS zu beseitigen und gleichzeitig Klärschlamm in Energie und kohlenstoffarme feste Produkte umzuwandeln.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andrew White

Chief Executive Officer

CHAR Technologies Ltd.

E: andrew.white@chartechnologies.com

T: 866 521-3654

Galen Cranston

Director of Stakeholder Relations

CHAR Technologies Ltd.

E: gcranston@chartechnologies.com

T: 647-546-5633

Website: www.chartechnologies.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen enthalten zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Aussagen) über CHAR und dessen Geschäftstätigkeit und Betrieb. Die Wörter können, würden, werden, beabsichtigen, voraussehen, erwarten und ähnliche Ausdrücke in Bezug auf CHAR Tech sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung der gesamten Anlage, zur Sicherung der Projektfinanzierung, zu Erwartungen hinsichtlich der Abnahmevereinbarungen, zu zukünftigen Plänen, zum Betrieb und zu Aktivitäten, zu Erwartungen hinsichtlich der Produktionssteigerung sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Absichten von CHAR Tech in Bezug auf zukünftige Ereignisse und die CHAR Tech derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Dazu zählen unter anderem jene Risikofaktoren, die in den Offenlegungsdokumenten von CHAR Tech beschrieben oder genannt werden, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten kanadischen Provinzen eingereicht wurden, einschließlich der Managements Discussion & Analysis vom 27. Januar 2026 für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr, die unter dem Unternehmensprofil von CHAR Tech auf www.sedarplus.ca abrufbar sind. Alle derartigen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Darüber hinaus übernimmt CHAR Tech keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher zukunftsgerichteten Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und CHAR Tech übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

QUELLE: CHAR Technologies Ltd.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

