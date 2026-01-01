-
Ein Walzer für die Ewigkeit: Michaela Birka veröffentlicht „Dreh Dich mit mir im Dreivierteltakt“
Johann Strauß hätte seine Freude an dem Lied
Mit ihrer neuen Single setzt Michaela Birka ein mutiges Zeichen für klassische Romantik und erfüllt sich einen Kindheitstraum. Das stimmungsvolle Video entstand im Kamerahaus Bernburg.
In einer Zeit, in der schnelle Beats die Schlagerbranche dominieren, entscheidet sich Michaela Birka bewusst für Gefühl, Ruhe und Eleganz. Am 30. Januar 2026 veröffentlicht die Künstlerin mit „Dreh Dich mit mir im Dreivierteltakt“ ihre zweite Single im Walzerrhythmus und knüpft damit atmosphärisch an ihren Titel „Schneeflocken tanzen im Lichterglanz“ an. Der neue Song ist eine Hommage an die Unbeschwertheit und die großen Melodien, die Michaela Birka seit jeher begleiten.
Die Liebe zum Dreivierteltakt wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Schon als Kind träumte sie davon, Operettensängerin zu werden, inspiriert von den beschwingten Kompositionen eines Johann Strauß. Diese frühen musikalischen Wurzeln prägen bis heute ihren künstlerischen Weg. In ihrem damaligen Chor waren es stets die Walzer und Operettenarien, die ihr als Solopartien anvertraut wurden.
Für die Entstehung dieses besonderen Titels zeichnen Georg und Walter Wörle verantwortlich. Dass das renommierte Autorenteam ihr diesen Walzer anbot, empfindet Michaela Birka als große Ehre und Bestätigung ihrer musikalischen Identität. Gemeinsam beweisen sie Mut, sich dem aktuellen Trend entgegenzustellen und stattdessen auf zeitlose Qualität zu setzen.
Passend zur Musik wurde auch das visuelle Erlebnis mit großer Sorgfalt gestaltet. Das Musikvideo wurde von Denny Schönemann (Star Promotion Studios) produziert. Als Kulisse diente das Kamerahaus Bernburg, das den nostalgischen und warmen Charakter des Liedes perfekt unterstreicht.
„Dreh Dich mit mir im Dreivierteltakt“ ist mehr als nur ein Lied – es ist eine Einladung zum Träumen und Loslassen. Mit Wärme, tiefem Gefühl und einem Hauch Nostalgie erinnert der Song daran, dass es manchmal nur einen Schritt, eine Drehung und den richtigen Takt braucht, um sich ganz nah zu sein. Aufgrund dieser romantischen Botschaft eignet sich der Titel auch hervorragend als Hochzeitstanz.
Michaela Birka steht für klassische, romantische Melodien. Mit dieser Veröffentlichung unterstreicht sie erneut, dass Leichtigkeit und Liebe zeitlos sind.
Text und Musik: Georg und Walter Wörle
Produktion: Musicland
Video-Produktion: Starpromotion
Label: Lieblingsschlager, LC 84861
VÖ-Datum: 30.01.2026
Quelle: Lieblingsschlager/ Denny Schönemann
