  • Rollenleisten – Röllchenleisten – Transportschienen für Industrie und Handel

    Rollentechnik für Transport und Förderwaren

    BildRB-INDUSTRIESERVICE – PRODUKTION – VERTRIEB

    TRANSPORTROLLEN MIT ZUBEHÖR

    Seit mehr als 20 Jahren ist RB-INDUSTRIESERVICE Partner für Industrie und Handel. Spezialisiert hat sich das Unternehmen im Bereich der Fördertechnik. Röllchenleisten und Rollenbahnen können individuell auf Maßvorgaben produziert werden . Im Bereich bis maximal 4500 mm ( 4,5 Meter ) sind alle gewünschten Maße möglich. Masszuschnitt – Präzisionssägung nach Längenvorgaben – Milimeter – Vorgabe möglich.
    RB-INDUSTRIESERVICE bietet die Röllchenleisten in verschiedenen Ausführungen an.
    Rollenleiste mit zylindrischen Röllchen,mit Spurkranzröllchen oder doppelreihig/ überlappend an.Alle Röllchenleisten auch in ESD-Ausführung, doppelreihig überlappend Rollenleisten.
    Technische Daten

    _Röllchenleiste mit Spurkranz_

    Länge: individuelle Länge nach Kundenwunsch, bis 4500 mm

    Gesamthöhe: 41 mm

    Profilhöhe: 26 mm

    Röllchenbreite: 25 mm

    Profilbreite: 36 mm

    Röllchenteilung: 49,5 mm

    Befestigungsbohrung: 4 mm

    Tragfähigkeit pro Röllchen: 8 kg

    Farbe der Röllchen: gelb, grau, schwarz ESD

    _Röllchenleiste mit zylindrischen Röllchen:_

    Länge: individuelle Länge nach Kundenwunsch, bis 4500 mm

    Gesamthöhe: 35 mm

    Profilhöhe: 26 mm

    Röllchenbreite: 25 mm

    Profilbreite: 36 mm

    Röllchenteilung: 33,0 mm

    Befestigungsbohrung: 4 mm

    Tragfähigkeit pro Röllchen: 8 kg

    Farbe der Röllchen: gelb, grau, blau, rot, schwarz ESD

    Zubehör für Röllchenleisten

    W1 + W2 Universal Halterung für Röllchenleisten

    Einsetzbar für alle Regaltypen, auch Rohr- und

    Aluminiumkonstruktionen.

    Natürliches Gefälle, ohne Regalumbau, auch als Endanschlag.

    – Endkappe

    Arbeitssicherheit, Schutz vor Verletzungen durch Profilkanten.

    – Spreizsicherung

    Verhindert ein Aufbiegen der Röllchenleiste durch erhöhte

    Aufprallenergie

    Punktlasten durch achtloses Werfen des Transportgutes.

    Einfache Montage / Demontage durch Einclipsen an jeder beliebigen

    Stelle

    Im großen Lagerbestand von RB-INDUSTRIESERVICE befindet Sie eine breite Auswahl an Röllchenleisten in verschiedenen Ausführungen. Ob für Fördersysteme- oder Bauarbeiten, privat oder geschäftlich, die langjährige Erfahrung von RB-INDUSTRIESERVICE hilft bei der individuellen Beratung .

    Der Anspruch von RB-INDUSTRIESERVICE ist es Kunden ein Produkt anzubieten,welches eine
    langfristige Lösung Ihrer Aufgaben ermöglicht.
    Gerne ist RB -INDUSTRIESERVICE bei Fragen behilflich .
    Service:
    – Individueller Zuschnitt der Rollenleisten nach Kundenwunsch
    – kurze Lieferzeiten
    – neutraler Versand mit vorgegebenen Lieferschein möglich

    – günstige /aktuelle Tagespreise

    -Reststücke zu Sonderpreisen

    -nur Versandhandel

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    RB ROLAND BAYER INDUSTRIESERVICE
    Herr Roland Bayer
    Rhönstr. 58
    63477 Maintal
    Deutschland

    fon ..: 0610962608
    web ..: https://www.rb-industrieservice.com
    email : info@rbeventservices.com

    RB-INDUSTRIESERVICE ist ein Produzent /Dienstleister für Transportrollen für die Fördertechnik .
    RB ROLAND BAYER ist der Spezialist für Kontrollprodukte und individuell angefertigte Waren aus verschiedenen Materialien. Seit über 20 Jahren Partner für Industrie, Handwerk und Handel. Bezeichnung für die Produkte sind Rolleisten, Röllchenschienen, Lagerschienen. Rollenteppich, Transportrollen – Grosshandel für Produkte der Fördertechnik – nur Versandhandel.

    Pressekontakt:

    RB ROLAND BAYER – MEDIA
    Herr Roland Bayer
    Rhönstr. 58
    63477 Maintal

    fon ..: 06109 62608
    email : info@rbeventservices.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Roadmap Industrie 4.0 – Das Buch für die Umsetzung spezifischer Industrie 4.0-Potenziale
      Mit "Roadmap Industrie 4.0" bieten die Autoren jedem Unternehmen spezifische Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten....

    2. Industrie 4.0 Shop: Industrie 4.0-Lösungen für den Mittelstand, die schnell und effektiv einsetzbar sind
      Viele Industrie 4.0-Lösungen existieren zwar auf dem Papier / in Präsentationen, aber wirklich funktionierende Implementierungen gerade für den Mittelstand gibt es wenige....

    3. CleanTech Lithium nimmt den Handel am OTCQB Venture Market auf: Dualer Handel, um US-Anlegern einen effizienten Zugang zu ermöglichen und die Liquidität für die Aktionäre zu erhöhen, sowie Ernennung eines IR-Beraters in den USA
      15. Februar 2023 – CleanTech Lithium PLC (CleanTech Lithium“ oder das Unternehmen) (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTC:CTLHF), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das die nächste Generation nachhaltiger Lithiumprojekte in Chile vorantreibt, freut sich...

    4. Sicherheitsschlösser mit hohem Sicherheitsstandard für die Industrie
      Sicherheitsschlösser von MAKRO IDENT verfügen über eine hohe Langlebigkeit und einen hohen Sicherheitsstandard. Sie entsprechen der OSHA-Norm für Lockout-Tagout Programme in Industrieunternehmen....

    5. HighQuality Sicherheitsschlösser für die Industrie
      Sicherheitsschlösser von MAKRO IDENT sind langlebig und verfügen über einen hohen Sicherheitsstandard. Erhältlich sind verschiedene Farben, Größen, Materialien, Schließungen mit und ohne Schließzwang....

    6. Leistungsfähiger Industrie-Etikettendrucker BradyPrinter i7100
      Der Industrie-Etikettendrucker BradyPrinter i7100 ermöglicht einen äußerst präzisen Druck von großen Druckvolumen. Sehr beständige Etiketten für verschiedene Industriezweige erfüllen höchste Ansprüche...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.