Chemesis International Inc. ernennt Terry White zum Senior Vice President of Operations

Terry White ist ein erfahrener Führungsexperte und war zuvor Director of Vending Operations bei Coca-Cola

9. März 2021 – Vancouver, British Columbia – Chemesis International Inc. (das Unternehmen) (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FWB: CWAB) freut sich, die Bestellung von Herrn Terry White, einem anerkannten Führungsexperten mit langjähriger Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zum Senior Vice President of Operations bekannt zu geben. Herr White verfügt über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Convenience, Kundenmarketing, Konsumgüter, Vertrieb sowie Weiterentwicklung und Optimierung.

Terry White, Senior Vice President of Operations, erklärt: Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, gemeinsam mit Chemesis an dieser Initiative zu arbeiten. Ich glaube, dass wir erst am Beginn der Wachstumskurve im CBD-Markt stehen. Unsere vernachlässigte Einzelhandelslösung bietet eine einzigartige Marktnische, um die Verbraucher einerseits aufzuklären und andererseits rasch mit den von ihnen benötigten Produkten zu versorgen. Chemesis steht zum richtigen Zeitpunkt mit einer einzigartigen Lösung parat und ich freue mich sehr, mit meinem Hintergrundwissen dazu beitragen zu können. Ich hoffe, dass wir bald damit in den Markt gehen und sämtliche Wachstumsprognosen überbieten.

Terry wird Chemesis und dessen Team bei der Umsetzung und Entwicklung der Backend-Logistik und der Prozesse zur Optimierung der Consumer Vending-Erfahrung und des VICKI-Programms unterstützen. Mit seinem Input wird Herr White weitere Optimierungsschritte setzen sowie erprobte Methoden der guten Branchenpraxis einführen und mit seinen Erfahrungen im Bereich Vending einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der neuen Markteinführungsstrategien leisten.

Wir heißen Terry herzlich in unserem Team willkommen. Sein Erfahrungsschatz in dieser Branche ist unbezahlbar und wird uns mit Sicherheit dabei helfen, unser VICKI-Programm weiterzuentwickeln und in der Praxis umzusetzen, weiß Josh Rosenberg, President von Chemesis. Terry wird zusammen mit dem Team das VICKI-Programm optimieren und sowohl die Logistik als auch die standardisierten Betriebsprozesse verbessern und so die Markteinführung beschleunigen und das Geschäft erweitern.

Terry White hat umfangreiche Erfahrungen in der Getränke- und Konsumgüterbranche:

– Mehr als 25 Jahre lang setzte er sich für mehr Verantwortung in der Getränke- und Konsumgüterbranche ein.

– Als eines der führenden Mitglieder im Business Transformation Team von Coca-Cola beaufsichtigte er eine Reihe von nationalen und internationalen Projekten und Initiativen, mit denen die anfänglichen Prognosen übertroffen wurden.

– Bei der Global Vending Conference trat er im Namen von Coca-Cola als Keynote Speaker auf.

– Er konnte umfangreiche Erfahrungen im Top-Management sammeln.

– Er ist mit den Themen strategische Planung, Organisationsdesign, Richtlinien und Verfahren, Beschaffung und Logistik bestens vertraut und für die Einführung von Verhaltens-Kennzahlen (Key Behaviour Indicators/KBI) zur Messung und Verbesserung der betrieblichen Effizienz verantwortlich.

– Während seiner Zeit bei CCE arbeitete er vier Jahre lang durchgehend für NABU im Verkauf und GP und beaufsichtigte den Bereich Erfrischungsgetränke in zwei unterschiedlichen Abteilungen.

Für das Board of Directors:

Josh Rosenberg

President

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) ist ein Cannabisunternehmen mit Geschäftsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten, das in mehreren Staaten operiert und sich auf Einzelhandelslösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Das Unternehmen hält derzeit die Exklusivrechte an einem KI-basierten Kiosk, der in stark frequentierten Bereichen wie Einkaufszentren, Sportstadien, Transitknotenpunkten, Arbeitsstätten und großen Firmenzentralen aufgestellt werden kann.

Chemesis hält die Exklusivrechte an der Einzelhandelslösung VICKI Intelligent Self-Checkout für den Verkauf von Cannabisprodukten in ganz Nordamerika. Ausgestattet mit künstlicher Intelligenz und anderen modernen Technologien, ist VICKI die moderne Alternative zur herkömmlichen Verkaufserfahrung und die erste Lösung für den Einzelhandel.

Investor Relations:

ir@chemesis.com

1 (604) 398-3378

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

