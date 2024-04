CHINA Reisemobile jetzt auch in Europa – Start der ersten Marke in Europa

China Wohnmobile starten jetzt auch in Europa – hohe Qualität und HIgh Tech im Reisemobil und Kastenwagen.

La Marca mobility und GONOW Deddle starten als Partnerschaft in Deutschland

Landsberg am Lech , 05.04.2024 PRESSEMITTEILUNG

Erste Reisemobile / Wohnmobile aus China

La Marca Mobility GmbH und NEW GONOW Group / Deedle RV Motorhomes China schließen Partnerschaft

Landsberg am Lech, Deutschland – La Marca mobility GmbH, Importeur und auch Hersteller von Reisemobilen und Kastenwagen in Deutschland und Europa, hat eine aufregende Partnerschaft mit der NEW GONOW Group, einem der größten Hersteller von Reisemobilen und Caravans in China unter der Kernmarke Deedle RV, bekannt gegeben.

Im Fokus sind viele neue Händler aus dem Wohnmobilbereich , sowie KFZ Händler in Europa.

Das Joint Venture zwischen La Marca und NEW GONOW wird es beiden Unternehmen ermöglichen, ihre Kompetenzen zu bündeln und die Produktion sowie den Vertrieb von hochwertigen Reisemobilen aus China und Deutschland zu optimieren. Diese Zusammenarbeit wird es La Marca ermöglichen, ihr Produktportfolio zu erweitern und ihre Präsenz auf dem Markt zu stärken, während NEW GONOW seine neue Reichweite in Europa ausbauen kann.

Wir freuen uns sehr über diese spannende Partnerschaft mit der NEW GONOW Group, sagt der Prokurist von La Marca mobility GmbH. Durch die Zusammenarbeit werden wir unser Angebot an Reisemobilen erweitern und unseren Kunden noch mehr Vielfalt und Qualität bieten können.

CEO Herr WANG , Experte bei NEW GONOW, fügt hinzu: Die Partnerschaft mit La Marca ist für uns von großer Bedeutung, da wir gemeinsam die Zukunft der Mobilität in Europa gestalten können. Wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit langfristige Vorteile für beide Unternehmen bringen wird durch Fahrzeuge in hoher Qualität und Ausstattung.

Diese Partnerschaft verspricht spannende Innovationen und erstklassige Reisemobile für Kunden in Europa und darüber hinaus. Bereits im Automobilbereich, haben viele Händler und Kunden verstanden, dass es mit Produkten aus China einfach neue Möglichkeiten geben wird. Bei diesem Joint Venture ist langfristig ein Marktanteil von 5% angestrebt in Europa.

Deddle RV wird für den Europäischen Markt mit 5 Fahrzeugen an den Start gehen, alle in der wachsenden 6 m Klasse , jedoch in höchster Qualität und Ausstattung – mit Slide Outs – um hier mehr Raumgefühl für die Fahrzeuge zu bieten. Bereits auf dem Caravan Salon 2023 waren die ersten Deddle Fahrzeuge zu sehen – und haben für eine Welle der Begeisterung in Europa gesorgt. In dem Joint Venture mit La Marca , wurden die Produkte nun für den Europäischen Markt angepasst, dass Design und die Technik den Europäischen Gegebenheiten angeglichen.

NEW GONOW / Deddle RV – gehört zu den Marktführern in China und produziert derzeit ca. 7500 Campingfahrzeuge , die für den chinesischen und australischen Markt produziert werden. Die derzeitige Produktionskapazität der Fabrik in der Nähe von Shanghai liegt bei fast 40000 Einheiten pro Jahr, wenn erforderlich. DEDDLE RV hat als erster Hersteller zum Caravan Salon Düsseldorf , alle Fahrzeuge auf Achse gefahren. China, Kasachstan, Russland , Belarus , Finnland , Deutschland , Italien usw. lagen auf dem Weg. Es war ein Härtetest und alle Fahrzeuge sind nach fast 25000km, samt Messecrew – unbeschadet zurück nach China gekommen sind, dass weltweit die Presse und TV und vor allem die Reisemobil Fans mit großem Respekt aufhorchen ließ.

Die ersten Fahrzeuge werden alle auf dem neuen IVECO New Daily geliefert werden, der in der Branche als eines der besten Chassis gilt. Die Ausstattung der Reisemobile umfasst nicht nur modernes Design, sondern stellen auch einen Meilenstein in der Technik für Reisemobile dar. Es wird mit 48V Bordtechnik gearbeitet, mit bis zu 800aH Lithium Batterien als Powerstation, 1200W Solar – Sprachsteuerung , GAS Free , Waschmaschine , Geschirrspüler und weitere Optionen auf Wunsch. Viele der verbauten Techniken kommt aus Europa , wie TRUMA , Fiamma und andere Hersteller.

Das gemeinsame Fahrzeugprogramm wird erweitert um Kastenwagen, Caravans und Zubehör im laufe der nächsten Jahre.

La Marca und Deddle RV legen besonderen Wert darauf , andere Fahrzeuge und Grundrisse zu produzieren , als bisher in Europa üblich – um nicht als Direkte Mitbewerber in Erscheinung zu treten.

La Marca mobility GmbH – plant nun im Landkreis Landsberg am Lech , ein neues Gebäude zu errichten für die Ausstellung auf fast 12000qm , Vertrieb und Service der Fahrzeuge – sowie die Produktion von Kleinserien in Bayern. Die Mitarbeiterzahl soll auf knapp 100 Personen in Landsberg in den nächsten 2 Jahren anwachsen.

