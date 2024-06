China trennt sich von US-Staatsanleihen und kauft Gold

Rekordverdächtig viele US-Staatsanleihen wirft China ab. Im gleichen Rekordtempo setzt das Land auf die Vermehrung seiner Goldreserven.

Diese Entwicklung lässt sich besonders seit 2018 beobachten, das zeigen Grafiken von Bloomberg. Manche sehen schon einen neuen Handelskrieg zwischen den beiden Volkswirtschaften entstehen. Preislich hatte Gold eine kleine Pause eingelegt, wobei Branchenkenner aber nicht mit größeren Rückschlägen rechnen. Denn viele, auch die Zentralbanken, nutzen schwächere Preise, um zuzukaufen. Eine kleine Erholung erlebte der Goldpreis nun, wohl weil US-Konjunkturdaten gerade schlechter als gedacht ausgefallen sind. Damit könnten Zinssenkungen wieder näher rücken. Betrachtet man den Goldpreis aus saisonaler Sicht, so ist der Juni der schwächste Goldmonat im Jahr. Letztes Jahr musste der Juni ein Minus von knapp fünf Prozent für sich verbuchen. Dies war allerdings in einer Zeit der steigenden Leitzinsen. Von Ende Mai 2023 bis Ende Mai 2024 war der Preis des Edelmetalls immerhin um 17 Prozent nach oben gegangen. Die Inflation im Mai 2023 lag bei 6,1 Prozent, im Mai dieses Jahres bei 2,4 Prozent. Goldfans haben also schön verdient.

Erfahrene Investoren nutzen Preisschwächen zum Einstieg. Und es mehren sich die Stimmen, für die die Rohstoffe noch nie so unterbewertet waren wie heute. Dazu gehört auch Gold, neben Silber, Kupfer und Uran. Beim Gold sind es besonders die Zentralbanken, die den Preis stützen. Auch geopolitische Spannungen haben sich mehr verschärft als abgeschwächt. Anleger sollten, wenn sie auf Gold setzen, auch weiterhin, alles richtig machen.

Bei den Goldunternehmen gefällt zum Beispiel Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ -. Die Gesellschaft verfügt in Quebec und Nunavut über hochwertige Projekte sowie über ein großes Aktienpaket an Dolly Varden Silver.

OceanaGold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/oceanagold-corp/ – produziert erfolgreich und besitzt vier Goldminen. Diese liegen in den USA, auf den Philippinen und in Neuseeland. Zudem verfügt OceanaGold über strategische Investitionen und Beteiligungen an zwei Explorationsunternehmen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

