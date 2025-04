Chinas Wirtschaft wächst – gut für Metalle

Die chinesische Wirtschaft wuchs laut dem Statistikamt in Peking im ersten Quartal 2025 um 5,4 Prozent, damit mehr als prognostiziert.

Trotz der Zollstreitigkeiten mit den USA waren Chinas Wachstumszahlen stärker als erwartet. Da das Land Erfahrung in Sachen Zollstreitigkeiten besitzt, sollte es damit umgehen können. Die Einzelhandelsumsätze gingen im Vergleich zum März 2024 im März 2025 um 5,9 Prozent nach oben. Im selben Zeitraum konnte die Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,7 Prozent zulegen. Fünf Prozent Wirtschaftswachstum strebt China für das laufende Jahr an. Ob die Zölle nur kurzfristige Auswirkungen haben werden oder einem langfristigen positiven Trend Chinas entgegenstehen, wird sich zeigen. Dass China aktuell die Ausfuhr bestimmter Magneten und Metalle gestoppt hat, wird aus wirtschaftlicher Sicht China nicht besonders beeinflussen. Denn gemessen an den gesamten Exporten, handelt es sich nur um einen sehr geringen Anteil. Folgen dieses Ausfuhrverbots treffen die Länder, die auf diese Metalle angewiesen sind. Dabei sind Bereiche wie Rüstung, Automobilindustrie oder der Drohnen- und Robotiksektor betroffen. Denn die Hightech-Industrie ist auf Seltene Erden angewiesen.

Jedenfalls ist die zweitgrößte Wirtschaft der Welt gut ins neue Jahr gestartet. Und Peking wird weiter versuchen das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Den Metallen sollte diese Entwicklung guttun, so beispielsweise dem Konjunkturindikator Kupfer. Denn die Kupfernachfrage wächst, geschätzt jährlich um sechs Prozent.

Kupfer sowie Gold besitzt beispielsweise U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – in seinem Whistler-Projekt in Alaska. Dieses verfügt über geschätzte angezeigte Ressourcen von mehr als einer Milliarde Pfund Kupfer und fast vier Millionen Unzen Gold.

In Saskatchewan, Kanada besitzt Foran Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-corp/ – zwei sehr aussichtsreiche Projekte. Sie enthalten Kupfer, Zink, Gold und Silber und das Unternehmen bewegt sich in Richtung Produzentenstatus.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deutschlands größte Legalisierungs-Kundgebung Ostern feiern – aber sicher! Rechtstipps für Mieter, Vermieter und Veranstalter