Christian Barthels (prev.end GmbH) ins Renewable Energy Installers Committee 2025 berufen

Die EUPD Group beruft Christian Barthels, Geschäftsführer der prev.end GmbH, ins Renewable Energy Installers Committee 2025. Dort bündeln Experten Fachwissen für praxisnahe Photovoltaik-Lösungen.

Die EUPD Group hat Christian Barthels, Geschäftsführer der prev.end GmbH, in das Renewable Energy Installers Committee 2025 berufen. Dieses Komitee bringt erfahrene Fachleute aus der Solarbranche zusammen, die ihr Wissen und ihre Praxiserfahrungen bündeln, um aktuelle Herausforderungen der Photovoltaik und erneuerbaren Energien gemeinsam zu diskutieren und Lösungen weiterzuentwickeln.

Die Berufung erfolgt auf Grundlage der langjährigen Tätigkeit von Christian Barthels im Bereich Photovoltaikanlagen für private und gewerbliche Kunden. Mit seinem technischen Hintergrund und seiner Erfahrung in Planung, Projektumsetzung und Zusammenarbeit mit Installationspartnern bringt er praxisnahe Perspektiven ein, die für den fachlichen Austausch im Komitee wertvoll sind.

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mich mit anderen Installateuren und Branchenexperten auszutauschen. Gerade in einer Zeit, in der die Energiewende hohe Anforderungen an Technik, Planung und Qualität stellt, ist ein offener Dialog besonders wichtig. Ziel muss es sein, Lösungen zu entwickeln, die für alle Beteiligten – Installateure, Endkunden und Netzbetreiber – praktikabel und zukunftsfähig sind“, erklärt Barthels.

Die prev.end GmbH mit Sitz in Mönchengladbach plant und realisiert Photovoltaikanlagen verschiedener Größenordnungen. Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der ersten Beratung bis zur vollständigen Inbetriebnahme und arbeitet dabei mit einem Netzwerk erfahrener Partner zusammen. Im Mittelpunkt steht ein verlässlicher Projektablauf, bei dem technische Anforderungen, Wirtschaftlichkeit und langfristige Betriebssicherheit gleichermaßen berücksichtigt werden.

Mit der Berufung von Christian Barthels wird seine fachliche Kompetenz nun auch auf Ebene eines bundesweiten Fachgremiums eingebracht. Das Renewable Energy Installers Committee bietet eine Plattform, um aktuelle Entwicklungen der Solarbranche zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und Impulse für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Photovoltaik zu setzen.

Die prev.end GmbH mit Sitz in Mönchengladbach ist ein inhabergeführtes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien. Der Fokus liegt auf ganzheitlichen Photovoltaiklösungen für Privatpersonen und Gewerbekunden – von der individuellen Beratung über Planung und Installation bis hin zur Fördermittelabwicklung.

Mit einem jungen, engagierten Team realisiert prev.end hochwertige PV-Anlagen, Batteriespeicher und Wallboxen insbesondere im Raum Mönchengladbach und Düsseldorf. Das Unternehmen setzt auf persönliche Betreuung, Qualität und digitale Prozesse.

Auszeichnungen wie „Bester Solaranbieter NRW 2024“ (EFAHRER.com in Kooperation mit CHIP) sowie der Titel „Ausgezeichneter Installateur 2025“ (EUPD Research) unterstreichen die Fachkompetenz und Kundenzufriedenheit.

