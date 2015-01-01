Doppelte Ehrung auf der Intersolar: prev.end GmbH erneut „Ausgezeichneter Installateur 2026“

EUPD zeichnet die prev.end GmbH erneut als „Ausgezeichneter Installateur 2026“ aus, Geschäftsführer Christian Barthels wird erneut ins Komitee berufen.

München / Mönchengladbach – Doppelte Auszeichnung für die prev.end GmbH: Der Fachbetrieb für Photovoltaik, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Klimaanlagen und Wallboxen aus Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) wurde auf der Intersolar Europe in München, der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft, von EUPD Research erneut mit dem renommierten Siegel „Ausgezeichneter Installateur 2026 – Deutschland“ geehrt. Zugleich wurde Geschäftsführer Christian Barthels von der EUPD Group wiederholt in das Renewable Energy Installers Committee berufen.

Das Siegel „Ausgezeichneter Installateur“ wird vom Bonner Markt- und Wirtschaftsforschungsinstitut EUPD Research auf Basis unabhängiger Analysen vergeben und würdigt Installationsbetriebe, die einen herausragenden Beitrag zur Energiewende in Deutschland leisten. Die prev.end GmbH erhält die Auszeichnung bereits zum wiederholten Mal – ein unabhängiger Beleg für konstant hohe Qualität in Beratung, Planung und Installation von Solaranlagen und ganzheitlichen Energielösungen.

„Die erneute Auszeichnung freut uns sehr – sie ist vor allem ein Verdienst unseres Teams und ein Vertrauensbeweis unserer Kunden“, sagt Geschäftsführer Christian Barthels. „Dass ich zudem wiederholt in das Renewable Energy Installers Committee berufen wurde, verstehen wir als Auftrag, die drängenden Themen der Solarbranche auch über unsere eigenen Projekte hinaus aktiv mitzugestalten.“

Das Renewable Energy Installers Committee vereint die führenden Photovoltaik-Installateure Deutschlands, die durch langjährige Erfahrung und umfassendes Fachwissen entscheidend zur Förderung und Weiterentwicklung der Photovoltaik und der erneuerbaren Energien beitragen. Gemeinsam mit der EUPD Group setzt sich das Komitee dafür ein, neue Impulse für die Energiewende zu setzen und die Interessen von Installateuren und Endkunden nachhaltig zu vertreten.

Was bedeutet die Auszeichnung für Kunden? Wer in Mönchengladbach, am Niederrhein oder im Rheinland eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher, eine Wärmepumpe, eine Klimaanlage oder eine Wallbox plant, findet in der prev.end GmbH einen unabhängig geprüften und mehrfach ausgezeichneten Fachbetrieb: von der Analyse von Verbrauch, Dachfläche und Wirtschaftlichkeit über Planung und Genehmigungen bis zu Installation, Inbetriebnahme und Service – alles aus einer Hand. Mehr als 400 Kunden vertrauen bereits auf die prev.end GmbH.

Alle Informationen zu Photovoltaik, Batteriespeichern, Wärmepumpen und Wallboxen von prev.end: https://www.prev-end.de

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Herr Kagan Dogruluk

Egerstraße 2

41236 Mönchengladbach

Deutschland

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email : info@prev-end.de

Die prev.end GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Egerstraße 2, 41236 Mönchengladbach) ist der regionale Fachbetrieb für ganzheitliche Energielösungen in Mönchengladbach, am Niederrhein und im Rheinland. Das Leistungsspektrum umfasst Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Klimaanlagen und Wallboxen für Privat- und Gewerbekunden – von der Analyse von Verbrauch, Dachfläche und Wirtschaftlichkeit über Planung, Genehmigungen und Förderberatung bis zu Installation, Inbetriebnahme und Service, alles aus einer Hand. Die prev.end GmbH wurde von EUPD Research wiederholt als „Ausgezeichneter Installateur Deutschland“ geehrt; Geschäftsführer Christian Barthels ist Mitglied im Renewable Energy Installers Committee der EUPD Group. Mehr als 400 Kunden vertrauen bereits auf prev.end. Weitere Informationen: https://www.prev-end.de

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