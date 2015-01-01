  • Doppelte Ehrung auf der Intersolar: prev.end GmbH erneut „Ausgezeichneter Installateur 2026“

    EUPD zeichnet die prev.end GmbH erneut als „Ausgezeichneter Installateur 2026“ aus, Geschäftsführer Christian Barthels wird erneut ins Komitee berufen.

    BildMünchen / Mönchengladbach – Doppelte Auszeichnung für die prev.end GmbH: Der Fachbetrieb für Photovoltaik, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Klimaanlagen und Wallboxen aus Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) wurde auf der Intersolar Europe in München, der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft, von EUPD Research erneut mit dem renommierten Siegel „Ausgezeichneter Installateur 2026 – Deutschland“ geehrt. Zugleich wurde Geschäftsführer Christian Barthels von der EUPD Group wiederholt in das Renewable Energy Installers Committee berufen.

    Das Siegel „Ausgezeichneter Installateur“ wird vom Bonner Markt- und Wirtschaftsforschungsinstitut EUPD Research auf Basis unabhängiger Analysen vergeben und würdigt Installationsbetriebe, die einen herausragenden Beitrag zur Energiewende in Deutschland leisten. Die prev.end GmbH erhält die Auszeichnung bereits zum wiederholten Mal – ein unabhängiger Beleg für konstant hohe Qualität in Beratung, Planung und Installation von Solaranlagen und ganzheitlichen Energielösungen.

    „Die erneute Auszeichnung freut uns sehr – sie ist vor allem ein Verdienst unseres Teams und ein Vertrauensbeweis unserer Kunden“, sagt Geschäftsführer Christian Barthels. „Dass ich zudem wiederholt in das Renewable Energy Installers Committee berufen wurde, verstehen wir als Auftrag, die drängenden Themen der Solarbranche auch über unsere eigenen Projekte hinaus aktiv mitzugestalten.“

    Das Renewable Energy Installers Committee vereint die führenden Photovoltaik-Installateure Deutschlands, die durch langjährige Erfahrung und umfassendes Fachwissen entscheidend zur Förderung und Weiterentwicklung der Photovoltaik und der erneuerbaren Energien beitragen. Gemeinsam mit der EUPD Group setzt sich das Komitee dafür ein, neue Impulse für die Energiewende zu setzen und die Interessen von Installateuren und Endkunden nachhaltig zu vertreten.

    Was bedeutet die Auszeichnung für Kunden? Wer in Mönchengladbach, am Niederrhein oder im Rheinland eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher, eine Wärmepumpe, eine Klimaanlage oder eine Wallbox plant, findet in der prev.end GmbH einen unabhängig geprüften und mehrfach ausgezeichneten Fachbetrieb: von der Analyse von Verbrauch, Dachfläche und Wirtschaftlichkeit über Planung und Genehmigungen bis zu Installation, Inbetriebnahme und Service – alles aus einer Hand. Mehr als 400 Kunden vertrauen bereits auf die prev.end GmbH.

    Alle Informationen zu Photovoltaik, Batteriespeichern, Wärmepumpen und Wallboxen von prev.end: https://www.prev-end.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    prev.end GmbH
    Herr Kagan Dogruluk
    Egerstraße 2
    41236 Mönchengladbach
    Deutschland

    fon ..: 02166 3998160
    web ..: https://www.prev-end.de
    email : info@prev-end.de

    Die prev.end GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Egerstraße 2, 41236 Mönchengladbach) ist der regionale Fachbetrieb für ganzheitliche Energielösungen in Mönchengladbach, am Niederrhein und im Rheinland. Das Leistungsspektrum umfasst Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Klimaanlagen und Wallboxen für Privat- und Gewerbekunden – von der Analyse von Verbrauch, Dachfläche und Wirtschaftlichkeit über Planung, Genehmigungen und Förderberatung bis zu Installation, Inbetriebnahme und Service, alles aus einer Hand. Die prev.end GmbH wurde von EUPD Research wiederholt als „Ausgezeichneter Installateur Deutschland“ geehrt; Geschäftsführer Christian Barthels ist Mitglied im Renewable Energy Installers Committee der EUPD Group. Mehr als 400 Kunden vertrauen bereits auf prev.end. Weitere Informationen: https://www.prev-end.de

    Pressekontakt:

    prev.end GmbH
    Herr Kagan Dogruluk
    Egerstraße 2
    41236 Mönchengladbach

    fon ..: 02166 3998160
    email : info@prev-end.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. prev.end GmbH erhält doppelte Auszeichnung im Bereich Photovoltaik
      Die prev.end GmbH aus Mönchengladbach wurde als führender Photovoltaik-Fachbetrieb in NRW gleich doppelt ausgezeichnet - für Qualität, Kundenservice und ihren Beitrag zur Energiewende....

    2. Christian Barthels (prev.end GmbH) ins Renewable Energy Installers Committee 2025 berufen
      Die EUPD Group beruft Christian Barthels, Geschäftsführer der prev.end GmbH, ins Renewable Energy Installers Committee 2025. Dort bündeln Experten Fachwissen für praxisnahe Photovoltaik-Lösungen....

    3. prev.end GmbH erhält ProvenExpert „Top-Empfehlung 2025“
      Die prev.end GmbH aus Mönchengladbach wurde mit der ProvenExpert "Top-Empfehlung 2025" ausgezeichnet - ein Beleg für Vertrauen, Qualität und höchste Kundenzufriedenheit....

    4. 16. PV Briefing and Networking Forum von Joint Forces for Solar bei der Intersolar Europe 2026
      Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Solarenergiebranche...

    5. Golfstrom auf der Intersolar Europe 2026: Premiere für den Ratenkauf für Solaranlagen
      Golfstrom ist wieder auf der Intersolar - diesmal mit einer Produktpremiere: Der Ratenkauf für Solaranlagen ist ab sofort im Portfolio....

    6. Doppelte Green Card-Chance: 2026 könnten zwei US Visa Lotterien stattfinden
      Erstmals könnten Teilnehmer innerhalb eines Kalenderjahres zwei Anmeldungen zur beliebten Green Card Lotterie einreichen - die Chancen auf eine Auswanderung in die USA würden deutlich steigen...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.