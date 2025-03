Christian Gera stellt die Verbindung her:Will mit „Jedes Kapitel das Du sprichst“jetzt auch die Charts erobern

Nach dem vielbeachteten Release seines ersten eigenen Songs „Jedes Kapitel das Du sprichst“ legt Hörbuchsprecher, Autor und Produzent Christian Gera jetzt nach: Das Ziel sind die Charts & Spotify

Innerhalb von nur 24 Stunden nach Veröffentlichung wurde der Song samt Musikvideo auf YouTube bereits mehrere tausend Male angeklickt – ein klarer Beweis dafür, dass die emotionale Mischung aus Rap, Gesang und Hörbuch-Feeling einen Nerv trifft.

? Hier geht’s zum Musikvideo auf YouTube

Ein Hörbuchsprecher auf musikalischer Mission

Was ursprünglich als kreative Nebenidee begann, entwickelt sich nun zu einem ernsthaften Musikprojekt. Christian Gera, bekannt durch seinen erfolgreichen Onlinekurs und das Fachbuch „Hörbuchsprecher Titan“, hat nicht nur einen Hörbuchverlag gegründet – jetzt auch ein eigenes Musiklabel.

Mit diesem mutigen Schritt zeigt er, wie viel Leidenschaft, Unternehmergeist und kreatives Potenzial in einem einzigen Menschen stecken können.

„Ich wollte einen Song schaffen, der nicht nur im Kopf bleibt – sondern im Herzen“, so Gera. „Und offenbar ist genau das gelungen.“

Der Soundtrack für Stimmen mit Seele

„Jedes Kapitel das Du sprichst“ ist mehr als nur ein Songtitel – es ist ein Statement. Es geht um all jene, die sich trauen, mit ihrer Stimme etwas zu bewegen. Ob in Hörbüchern, Songs oder Podcasts: Stimme ist Verbindung. Stimme ist Gefühl. Stimme ist Kraft.

Genau das bringt Christian Gera in seinem Song auf den Punkt – produziert mit Hilfe der US-Sängerin Abygail, veredelt durch Star-Produzent Max de Hair, der bereits mit Größen wie Bausa, Jamule und Farid Bang zusammenarbeitete.

Das Musikvideo wurde im stilvollen Römer-Setting in Xanten gedreht – ebenfalls in Eigenregie.

Nächster Halt: Spotify & Charts

Die ersten Hörerreaktionen sind begeistert – und das Ziel ist klar: Christian Gera will mit dem Song auf Spotify durchstarten und mittelfristig in die offiziellen Top 100 der deutschen Singlecharts einsteigen.

Die nötige Leidenschaft, Community und Reichweite bringt er mit – jetzt ist es an der Zeit, die Musikwelt genauso zu bewegen wie die Hörbuchbranche.

Der fairste Einstieg in die Hörbuchwelt

Parallel zum musikalischen Erfolg bleibt Christian Gera seiner Mission treu: Er bietet mit „Hörbuchsprecher Titan“ den qualitativ hochwertigsten Onlinekurs der Branche – und das zu einem Preis, der bewusst fair gewählt ist: aktuell noch für nur eine Tasse Kaffee pro Tag.

Den Hörbuchsprecher werden Kurs findet man hier.

„Wer heute Hörbuchsprecher oder -sprecherin werden möchte, steht erstmal vor vielen Hürden“, erklärt Gera. „Vom Mikrofon über Raumakustik bis zur Technik – all das kostet Geld. Die Ausbildung darf da nicht auch noch ein Luxusgut sein – für mehrere tausend Euro. Solche Preise kann man gerne in 1:1-Coachings mit den besten, langjährigen Schauspielern, Sprechern oder Synchronlegenden der Branche investieren – aber nicht in einen reinen Selbstlernkurs. Genau hier schafft Hörbuchsprecher Titan Abhilfe – indem man gegen seine eigenen Titanen kämpft.“

Dazu gehören oft innere Zweifel wie:

„Meine Stimme ist doch nicht gut genug.“

„Ich werde an der Technik scheitern.“

Mut und Motivation will Christian Gera genau dafür schenken – um zu zeigen, dass aus jeder Stimme mehr werden kann. Eine zweite Karriere, ein kreatives Ventil oder sogar ein echter Beruf.

Neben dem Kurs steht den Teilnehmer:innen auch die ehrliche, stark vernetzte Skool-Community zur Seite auf skool.com/hoerbuchsprecher-werden/about

Und wer gerne liest, kann direkt zum passenden Fachbuch greifen – das wohl umfassendste und praxisnahste Buch für Einsteiger und Fortgeschrittene in der Branche; ebenfalls:

Hörbuchsprecher Titan .

Was will man mehr?

Fairer Preis. Starke Community. Maximale Motivation.

Viel Erfolg auf deinem Weg zum Hörbuchsprecher oder zur Hörbuchsprecherin!

Und Christian Gera sagt abschließend über seinen Song:

„Ob als Hörbuchsprecher:in, als Autor:in oder einfach als Mensch mit einer Botschaft: Dieser Song ist für DICH.“

Unbedingt das Musikvideo ansehen.

