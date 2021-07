Clan Cameron – Die Geschichte eines schottischen Clans

Christian Lokcick teilt in „Clan Cameron“ ein spannendes Kapitel des Clan Camerons von dessen Ursprung bis zur Neuzeit.

Die Cameron Ländereien liegen in Lochaber, am Süd-West Ende von Glenalbyn, auch bekannt als „Great Glen“. Glenalbyn teilt das Hochland in zwei Teile und spielt in der Geschichte des Clan Camerons eine bedeutende Rolle. Die Leser tauchen zusammen mit dem Autor in die spannende Geschichte eines schottischen Clans ein. Die Geschichte beginnt um das Jahr 1400, in einer Zeit, in der sich das Land, wie so oft, im Umbruch befand. Der Autor beschreibt, wie der Clan entstand und wer das erste Clan-Oberhaupt war. Die Leser erfahren über die Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte und lernen dabei zugleich, wie das Leben in Schottland zu verschiedenen Zeiten aussah.

Das Buch „Clan Cameron“ von Christian Lokcick stellt den Lesern anhand von Wort und Bild auch Achnacarry, die Heimat des Clan Camerons genauer vor. Die Leser lernen gegen Ende des Buchs auch Donald Angus, Jüngster von Lochiel (XXVII Chief, ältester Sohn von Donald Hamish Cameron), der im Jahr 1946 geboren wurde, kennen. Dieser wurde 2004 nach dem Tod seines Vaters neuer Chief des Clans. Der Autor selbst ist ein Stammesangehöriger und hat sich deswegen ausgiebig mit der Geschichte des Clans beschäftigt.

