CLEVER TILE® – Der universelle Ersatzziegel für Photovoltaik und Solarthermie

Die CLEVER TILE® Ersatzziegel sind passend für die meisten Ziegel und Dachpfannen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie ermöglichen eine sichere Montage von Pv- und Solarthermie-Anlagen

Die Conzelmann Sztur Invent GmbH aus Albstadt bringt mit CLEVER TILE® eine innovative und praxisnahe Lösung auf den Markt, die die Montage von Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen vereinfacht und optimiert. CLEVER TILE® wurde so entwickelt, dass er zu den meisten Dachziegel- und Dachpfannenarten in Deutschland, Österreich und der Schweiz passt. Der universelle Ersatzziegel überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Stabilität und eine schnelle Installation – in der Regel ohne aufwendige Bearbeitung der vorhandenen Ziegel oder Pfannen.

Universelle Einsetzbarkeit – Eine Lösung für fast jedes Dach

CLEVER TILE® ist vielseitig einsetzbar und wurde speziell entwickelt, um die Installation von Solarsystemen auf Schrägdächern zu erleichtern. Egal ob klassische Dachziegel, Dachpfannen oder moderne Varianten – CLEVER TILE® passt zu fast allen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gängigen Dachformen.

Die universelle Bauweise reduziert den Aufwand bei der Planung und Lagerhaltung erheblich. Installateure und Händler benötigen kein umfangreiches Sortiment an individuellen Lösungen mehr, da CLEVER TILE® flexibel an die meisten Dacheindeckungen angepasst werden kann. Das spart Zeit, Kosten und Lagerkapazitäten.

Einfache und schnelle Montage ohne Kompromisse

Die Montage von CLEVER TILE® erfolgt in wenigen einfachen Schritten und ist selbsterklärend. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch das Risiko von Fehlern während des Installationsprozesses. In der Regel müssen bestehende Dachziegel oder Dachpfannen nicht bearbeitet werden, was die Dachstruktur schützt und zusätzliche Arbeiten vermeidet.

Dank der cleveren Konstruktion wird die Last der Photovoltaikanlage direkt in die Dachkonstruktion abgeleitet, ohne die darunterliegenden Dachziegel zu belasten. Das minimiert das Risiko von Ziegelbruch und sorgt für eine lange Lebensdauer der gesamten Dachkonstruktion.

Ein zusätzlicher Vorteil: CLEVER TILE® bietet zuverlässigen Schutz vor extremen Wetterbedingungen. Flexible Anformteile und seitliche Wasserfalze verhindern das Eindringen von Schlagregen, Flugschnee oder Feuchtigkeit. Das macht CLEVER TILE® besonders geeignet für Regionen mit hohen Schneelasten oder starken Regenfällen.

Robuste Materialien für höchste Anforderungen

CLEVER TILE® besteht aus hochwertigen, wetterbeständigen Materialien, die für eine lange Lebensdauer und Stabilität sorgen. Der Ersatzziegel kombiniert gewalztes Aluminium mit streckmetallverstärktem EPDM und Butylklebestreifen. Diese Kombination garantiert eine zuverlässige Funktionalität selbst unter schwierigen Bedingungen.

Technische Details im Überblick:

Material: Hochwertiges Aluminium, EPDM-Dichtung, Butylklebestreifen

Farben: Erhältlich in Schwarz und Ziegelrot (weitere Farben wie Anthrazit und Braun auf Anfrage)

Größen: CLEVER TILE® Standard (Deckbreite bis 300 mm) und CLEVER TILE® XL (Deckbreite bis 330 mm)

Witterungsbeständig: Speziell ausgelegt für hohe Schneelasten und extreme Witterungsverhältnisse

Die Vorteile von CLEVER TILE® im Detail

CLEVER TILE® bietet zahlreiche Vorteile für Installateure, Händler und Dachbesitzer:

Universelle Einsetzbarkeit: Passt zu den meisten Dachziegeln und Dachpfannen.

Zeitersparnis: Schnelle, einfache Montage ohne komplizierte Anpassungen.

Dachschonend: Keine Belastung oder Beschädigung der bestehenden Dachstruktur.

Witterungsschutz: Sicherer Schutz vor Schlagregen, Flugschnee und Feuchtigkeit.

Langlebig: Robuste Materialien für eine dauerhafte Nutzung.

Einfache Lagerhaltung: Reduziert den Aufwand für Händler durch universelle Passform.

Nachhaltige Lösung für erneuerbare Energien

CLEVER TILE® unterstützt die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien, indem es die Installation von Photovoltaik- und Solarthermie-Systemen erleichtert. Durch die langlebige Bauweise und den Schutz der Dachstruktur trägt das Produkt zur Werterhaltung von Gebäuden bei. Es ermöglicht die unkomplizierte Integration von Solartechnik in bestehende Dächer und fördert damit die nachhaltige Energieversorgung.

Über die Conzelmann Sztur Invent GmbH

Die Conzelmann Sztur Invent GmbH aus Albstadt steht für innovative Lösungen im Bereich Dachtechnik. Mit CLEVER TILE® bietet das Unternehmen eine durchdachte und praktische Antwort auf die Herausforderungen bei der Installation von Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen. Qualität, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit stehen bei der Entwicklung im Fokus.

Die Conzelmann Sztur Invent GmbH mit Sitz in Albstadt, Baden-Württemberg, ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung moderner Lösungen im Bereich Dachtechnik spezialisiert hat. Gegründet wurde die Firma mit dem Ziel, die Herausforderungen der Photovoltaik- und Solarthermie-Installation durch clevere, anwenderfreundliche Produkte zu lösen.

Innovation als Ursprung:

Die Gründung der Conzelmann Sztur Invent GmbH ist eng mit der Entwicklung des Produkts CLEVER TILE® verknüpft – einer universellen Ersatzpfanne, die speziell für die Installation von Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen auf nahezu allen gängigen Dachziegeln und Dachpfannen entwickelt wurde. CLEVER TILE® verbindet innovative Technik mit einer simplen Handhabung und hat den Markt für erneuerbare Energien nachhaltig geprägt. Dieses Produkt zeigt die Kernkompetenzen des Unternehmens: technische Präzision, Praxistauglichkeit und ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit.

Kompetenz und Qualität:

Das Unternehmen setzt auf hochwertige Materialien und durchdachte Lösungen, die den Installationsprozess für Handwerker und Hausbesitzer vereinfachen. CLEVER TILE® ist ein Beispiel für die Fähigkeit der Conzelmann Sztur Invent GmbH, fortschrittliche Technologien und kundenorientiertes Design in einem Produkt zu vereinen.

Philosophie:

Die Conzelmann Sztur Invent GmbH steht für Qualität „Made in Germany“ und eine klare Ausrichtung auf Innovation und Zuverlässigkeit. Ziel ist es, die Arbeit von Installateuren zu erleichtern und Dachbesitzern eine nachhaltige, sichere Lösung für die Integration erneuerbarer Energien zu bieten.

Standort und Reichweite:

Mit Sitz in Albstadt, Baden-Württemberg, agiert die Conzelmann Sztur Invent GmbH in einem der führenden Wirtschaftsräume Deutschlands und beliefert Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die universelle Einsetzbarkeit ihrer Produkte unterstreicht den internationalen Anspruch des Unternehmens.

