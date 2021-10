Die universelle Kraft der Liebe und ihre Heilwirkung – Verantwortung übernehmen und Glück finden

In seinem spirituellen Ratgeber „Die universelle Kraft der Liebe und ihre Heilwirkung“ inspiriert der Autor Leonardo Secundo seine Leserschaft zur Wiederentdeckung der Liebe.

Mit Hilfe seines Buches möchte der Autor bei seinen Leserinnen und Lesern neue Energien und positive Frequenzen freisetzen. An die Stelle alter Glaubenssätze sollten positive Gedanken rücken. Denn so ist es jedem möglich, die eigenen Träume zu erkennen, zum Blühen zu bringen und schließlich in die Welt zu tragen. Seine Botschaft hat der Autor in insgesamt sieben sehr bildreichen Geschichten verpackt, die alle Themen rund um die Liebe abdecken.

Leonardo Secundo bezeichnet sich selbst als liebenden Visionär, Träumer und Leuchtturm. Diese Attribute möchte er mit seinem Buch, welches den Auftakt zu seiner sogenannten Montezuma-Trilogie bildet, auch an seine Leserinnen und Leser weitergeben. Vor langer Zeit machte sich Secundo auf seinen eigenen spirituellen Weg, um die Liebe in ihm und um ihn herum wieder neu zu entdecken. Seitdem sieht er seinen Auftrag, im Namen des Lebens und der Liebe zu handeln.

„Die universelle Kraft der Liebe und ihre Heilwirkung“ von Leornardo Secundo ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-40214-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kiara und das magische Einhorn – Magischer Abenteuerroman für Mädchen Licht und Zyklus – Sechs Passagen über die Menschwerdung aus dem Schlamm des Vergessens mit einem Zwischenspie