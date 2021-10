Licht und Zyklus – Sechs Passagen über die Menschwerdung aus dem Schlamm des Vergessens mit einem Zwischenspie

In klassischem Versmaß hat Sólveig Christiansdóttir lyrische Texte zusammengetragen, die nicht nur durch die aktuelle Zeit, sondern auch durch klassische Dichter und Denker inspiriert wurden.

Im Jahr 2020 begann die Autorin mit der Arbeit an ihrem Werk, das sie selbst als geistlichen Lyrikzyklus ohne Süßlichkeit bezeichnet. Dabei richtet sich Christiansdóttir nicht an eine große Masse an Leserinnen und Lesern, sondern an wenige, die dem Gespinst der Gegenwart entkommen und durch spirituell und religiös geprägte Verse zu sich selbst finden möchten. Denn so ist es nach Meinung der Autorin möglich, die Zukunft und die Verheißung für sich selbst, seine Kinder und Enkel aus der aktuellen Zeit und Krise zu eröffnen.

Die Gedichte fungieren als eine Art lyrische Stimme von Wandel und Wandlung, die Dante, Luther und T.S. Eliot in der Gegenwart aufhebt, um sie mit dem Leser in den Chor hinter aktuelle Themen wie die Klimakrise sowie die verheißene Zukunft zu stellen. Dabei zeigt die Autorin in ihren Texten, dass sie permanent zwischen Positivem und Negativem, Vergänglichem und Ewigem, Worten und ihren Bedeutungen hin- und hergerissen ist.

„Licht und Zyklus" von Sólveig Christiansdóttir ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-40380-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

